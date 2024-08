Spíš hledání než sbírání. Ovocnáři na jihu Čech sklidí nejméně za deset let

„Letošní sezona bude ještě horší než špatná. Mráz tu způsobil tak velké škody, že namísto plánovaných 200 tun švestek nesklidíme jediné kilo. U třešní to máme tak, že ze stovky tun máme jen šest tun, jsou to tedy jen jednotky procent. Slabší průměr máme pouze u višní, zato u jablek je to naprostá katastrofa. Z plánovaných tří tisíc tun sklidíme odhadem jen osm procent,“ sčítá škody ředitel společnosti Zemcheba Jaroslav Muška s tím, že letošní ztráty na ovoci odhaduje na 30 milionů korun.

Jihočeská jablka skoro nebudou

Podobné zkušenosti hlásí také pěstitel a předseda Unie ovocnářů jižních a západních Čech Petr Leber. Podle něho se ještě ukáže, jak na tom budou švestky v různých koutech kraje.

„U nich je to hodně lokální záležitost. Například ve Lhenicích na Prachaticku nebudou mít téměř nic, ale naopak v nedalekých Krtelích to vypadá o poznání lépe,“ přibližuje Leber situaci. Zároveň ale potvrzuje Muškova slova o jablkách, kterých bude letos mimořádně málo.

„Dnes jsem zrovna trhal několik vzorků na výstavu Země živitelka a je to spíše hledání než sbírání. Takhle mizernou sezonu jsem u jablek asi ještě nikdy nezažil, je to opravdu bída. Navíc je letos hodně hmyzu a společně s ptáky na tom málu, co je na stromech, dělají ještě větší škody,“ upozorňuje.

Katastrofální ovocnářská sezona se už nyní projevuje také v palírnách, které letos jen stěží dokážou sehnat dostatek suroviny pro výrobu ovocných destilátů. Například v Zámeckém lihovaru Blatná na Strakonicku už počítají s tím, že část jablek, švestek a dalších plodů budou muset tentokrát dovážet odjinud. Právě švestky letos podle slov jednatele lihovaru Václava Šitnera musejí výjimečně nakupovat na zahraničním trhu.

„Trochu se také obáváme, jak to bude s jablky a hruškami, kde bude záležet na výkupní ceně. Bohužel už teď víme, že část surovin budeme muset dovézt odjinud. Dříve jsme od pěstitelů vykupovali ovoce každý den, dnes jsme však rádi, když se nám to podaří alespoň dva dny v týdnu,“ vysvětluje Šitner. „Slabé je to ale i u pěstitelského pálení. Když jsme zahájili sezonu, vykoupili jsme jen 160 kilo ovoce, to je dost málo,“ doplňuje.

Výhradně na jihočeskou produkci se zaměřují v Lihovaru Lžín nedaleko Soběslavi na Táborsku, kde však budou rádi, pokud vůbec nějaké ovoce seženou. „Letos zřejmě nemá vůbec smysl cokoliv pálit, protože je na jihu Čech mizivá úroda. Hrušky, třešně, višně i švestky letos asi ani mít nebudeme, Uvidíme, jak na tom budou jablka, ale ani tady nečekáme žádný zázrak,“ krčí rameny majitel lihovaru Zdeněk Krňávek.

I tak by ale měl letošní tragickou sezonu zvládnout, a to díky zásobám ovoce, které má z předchozích let. „Jiné producenty naštěstí hledat nemusíme, protože máme zásoby, díky nimž přežijeme. Jenže slabé to bylo i loni, a pokud se to příští rok nezlepší, budeme nuceni s pálením skončit. Nejsme bohužel zemědělci, kteří mají nárok na dotace za všech podmínek,“ říká.

Podle něho je však více než zřejmé, že pálenka bude v dohledné době zdražovat. Na vině však není pouze nedostatek vstupní suroviny, ale i neustále se zvyšující spotřební daň na tvrdý alkohol. „Dostáváme se kvůli tomu do stále horší pozice. Dnes už za takových podmínek nechtějí kořalku ani pěstitelé, je to pro ně zkrátka drahé. V Česku se sice chrání vinaři, ale kompletně se tu likviduje trh s destiláty,“ poukazuje Krňávek na kroky vlády.

Nepříznivá situace děsí i Šitnera, který si všímá odlivu zákazníků ze zahraničí. Dříve si totiž k němu pro destiláty jezdili i zákazníci z Německa či Rakouska. „Dnes se jim to vůbec nevyplatí, máme totiž vyšší spotřební daň než u nich. Vláda se domnívá, že vybere díky vyšší dani více, jenže se spíš začne více pálit načerno. Už jsem viděl inzeráty nabízející švestky k domácímu pálení, tohle rozhodně celníci nezvládnou ohlídat,“ domnívá se.