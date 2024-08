Ve Strakonicích je nové odběrové centrum, dárci krve už nemusí do Budějovic

Dárci krve do nemocničního areálu ve Strakonicích zavítali poprvé po devíti letech, kdy museli cestovat do Českých Budějovic. Právě díky spolupráci s nemocnicí v krajském městě se podařilo nové centrum otevřít.

Podle ředitele strakonické nemocnice Tomáše Fialy odběrové centrum pomůže vyřešit situaci s nedostatkem dárců na jihu Čech.

„Naše nemocnice měla vlastní odběrové centrum do roku 2004, ale kvůli ekonomickým problémům a rostoucím požadavků ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv musela jeho činnost ukončit. Aktivity poté převzala budějovická nemocnice,“ přiblížil Fiala.

A právě největší jihočeská nemocnice bude chod nového centra zajišťovat. Provozovat ho bude jako detašované pracoviště transfúzního oddělení.

„Doposud dárci museli cestovat do Budějovic a jezdili například svozovým autobusem, teď budou mít možnost přímo tady ve městě. Kolegové ze strakonické nemocnice odvedli velký kus práce na přípravě prostoru. Za mě je to krásný příklad spolupráce jihočeských nemocnic,“ pochvaloval si ředitel českobudějovické nemocnice Michal Šnorek.

První odběr v nové budově má za sebou také místní obyvatelka Blanka Hanzelínová, která chodila darovat krev ještě do původního centra. „Jezdila jsem na krev i do Českých Budějovic a jsem rozhodně moc ráda, že kvůli tomu teď nemusím nikam cestovat, to mi nebylo moc příjemné. Dnešní odběr byl bezproblémový a těším se na to, až tu příště nebude tak rušno,“ svěřila se dárkyně s první zkušeností.

Nové centrum dokáže teoreticky odbavit najednou až čtyři dárce a otevřené bude každou středu vždy v ranních a dopoledních hodinách.

„Jsme moc rádi, že jsme vyšli vstříc strakonickým dárcům, kteří se museli svépomocí dostat do Budějovic. Strakonická nemocnice je stoprocentně zásobovaná transfúzními přípravky vyrobenými v Českých Budějovicích, takže máme radosti i z toho, že můžeme využít možnosti získat případně další strakonické dárce,“ vysvětlil primář transfúzního oddělení českobudějovické nemocnice Vít Motáň.

Věří v nárůst prvodárců

Podle něho je navíc třeba cílit i na prvodárce, což by také pomocí snazší dostupnosti služby mohli docílit.

„Demografická situace v Česku je neúprosná, populace nám stárne a krev je možné darovat pouze do 65 let. Bohužel noví dárci nepřibývají takovým tempem jako ubývají ti starší. Dalším faktorem je rozmach komerčních plasmaferetických center, v Českých Budějovicích jsou tři taková zařízení a ve Strakonicích jedno. Jsou nám poměrně silnou konkurencí,“ připustil Motáň.

Nápad na obnovu centra přišel podle ředitele Fialy v době koronavirové pandemie, kdy v budově nového centra fungovalo covidové testovací středisko.

„Řekli jsme si, že bychom do ní poté mohli umístit rezervní ambulanci nebo jiné zdravotnické zařízení. Postupně jsme dospěli až k tomu, že jsme letos v této technické budově udělali atraktivní centrum pro potřeby dárců ze Strakonic,“ připomněl Fiala. Vybudování zařízení prozatím vyšlo na 4,1 milionu korun.