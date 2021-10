Otáčivé hlediště v Týně mají po rekonstrukci pokrýt světelné čočky

Už na konci letošního jara měli vltavotýnští divadelní ochotníci v ruce zajímavý plán na rekonstrukci otáčivého hlediště v Bedřichových sadech.

Nyní ale architektonický ateliér A8000, jenž podobu nového hlediště připravuje, přišel ještě s odvážnější variantou – nejviditelněji se podepíše na plášti točny, který bude nově posetý desítkami světelných čoček.

Jedním z hlavních autorů návrhu je architekt Petr Jakšík, pro něhož byla práce na točně zajímavou výzvou.

„Museli jsme si nejprve probrat podobné projekty v Divadelním ústavu. Zajímalo mě především hlediště v Českém Krumlově. Nejdůležitější pro mě ale bylo nasát atmosféru při představení přímo na místě,“ vysvětluje Jakšík.

Oproti původnímu návrhu rekonstrukce se podařilo navýšit kapacitu o dalších deset míst, vejít by se tam tak mělo až 260 diváků. Nynější kapacita je 220 míst.

„Rozdíl je hlavně v tom, že se upustilo od navrhovaných sedaček a počítá se opět s lavicemi. Meziprostory mezi sedačkami tak zmizí, díky čemuž se místo pro sezení zvětší bez zásahů do jiných částí hlediště,“ popisuje další zásadní změnu ředitel Divadelního spolku Vltavan Ivan Sýkora.

Novou podobu pláště vnímá jako přínos a zajímavé zpestření. Světelné čočky podle něho mohou pomoci při představení také hercům připravujícím se za scénou. Rozsvěcet se totiž budou moci i jen v určitých místech.

„Máme tam teď pouze reflektory, takto by se to dalo využít i jako zadní osvětlení,“ doplňuje Sýkora. Zároveň ale dodává, že navrhované změny musí schválit všichni členové divadelního spolku.

Podle plánů ateliéru A8000 by se mohlo začít s rekonstrukcí už příští rok. Jelikož má spolek na rekonstrukci platné stavební povolení, technicky by přestavbě nic nebránilo. Jenže divadelníci na ni zatím nemají dostatek peněz. Podle odhadu má vyjít přibližně na 20 milionů korun.

„Na druhou stranu se budou měnit ministři, takže je šance, že by se pro nás v příštím rozpočtovém období mohla nějaká dotace najít. V momentě, kdy budeme mít tři čtvrtě nákladů připravených, kraj bude ochotný doplatit zbytek, tedy pět milionů korun,“ říká Sýkora s tím, že stát by mohl zaplatit polovinu částky.

Zbylou čtvrtinu by pokryl spolek z vlastních zdrojů a z příspěvku města, které Vltavanu přislíbilo 400 tisíc korun.

„Pokud by se podařilo sehnat dost peněz, začali bychom s rekonstrukcí po příští sezoně, tedy ne dříve než v září 2022. Konstrukčně to nemá být náročná akce, takže by se mělo vše stihnout do začátku následující sezony,“ věří Sýkora.