Otáčivé hlediště v Krumlově se má přestěhovat do bývalého zahradnictví

Spor o umístění a zachování otáčivého hlediště v Českém Krumlově, které podle odborníků poškozuje historický charakter zámecké zahrady, snad konečně našel své rozřešení. Po mnoha letech se všechny zúčastněné strany dohodly, že se točna přestěhuje do nově zřízeného divadelního zázemí, který naváže na zahradu.

„V současnosti máme pouze dvě možnosti. Buď se pokusíme zámeckou zahradu, tuto významnou památku, zachovat co nejvěrněji a v co nejlepší kvalitě pro příští generace, nebo ji zaneseme moderními prvky, které její historickou hodnotu zcela degradují,“ říká kastelán českokrumlovského zámku Pavel Slavko s tím, že o přesunutí hlediště se i na popud organizace UNESCO uvažuje už minimálně od roku 2005.

Podle zástupců Krumlova pak dokonce hrozí, že pokud by k odstranění hlediště nedošlo, mohlo by to narušit vztahy mezi městem a UNESCO.

„Když se Krumlov dostal na seznam světového dědictví, točna zrovna v zahradě nestála. Kvůli rekonstrukci ji tenkrát rozebrali a odvezli. Veškerá fotodokumentace pro organizaci tak byla bez ní a její zástupce pak nemile překvapilo, když se po zařazení města do UNESCO vrátilo hlediště zpět na své místo,“ popsal krumlovský místostarosta Dalibor Uhlíř.

Aby se spor konečně podařilo urovnat, sešli se tento týden na ministerstvu kultury členové pracovní skupiny, která řeší, jak zachovat otáčivé hlediště v Krumlově a zároveň neznehodnocovat zahradu.

Lepší podmínky pro všechny

Výsledkem schůzky je návrh, aby se prodloužila zámecká zahrada o nový divadelní trakt, do něhož by se hlediště i s divadelním zázemím přesunulo. Vzniknout by měl za zámeckým jezírkem, v místech bývalého zahradnictví.

„Považuji to za optimální variantu a po dlouhé době opravdu koncepční řešení mnohaletého sporu, které bude přínosné pro všechny zúčastněné strany. Hlediště je fenomén už více než šedesát let, ale nároky diváků i divadelníků se za tu dobu změnily. Tohle je možnost, jak všem zlepšit podmínky,“ vyjádřil Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla, které točnu provozuje.

Přesunutí konstrukce by pro divadlo znamenalo i více jistoty při plánování představení. Otáčivé hlediště je totiž pouze dočasná stavba bez kolaudace. Smlouva o pronájmu části zahrady tak nikdy není dlouhodobá a divadlo nemá žádné záruky, že po jejím skončení bude znovu prodloužena. Ta současná platí do roku 2023.

Prostory bývalého zahradnictví, o něž se má zámecká zahrada rozšířit, jsou pro plánované změny vhodné i proto, že téměř celé patří městu. Tři menší plochy ale bude muset radnice vykoupit od soukromých majitelů.

„Čeká nás toho opravdu hodně. Musíme vyřešit majetkové vztahy a nastavit pravidla tak, aby divadlo nepřišlo o zisk a neutrpěla historická hodnota zahrady. Nový trakt proto nebude hotový dřív než za deset až dvanáct let,“ řekl Uhlíř.

Bellarii chtějí otevřít pro lidi

S jeho odhadem souhlasí i náměstkyně budějovické primátorky pro kulturu Zuzana Kudláčková. Radnice krajského města je důležitým účastníkem jednání, protože je vlastníkem točny. „Vše je zatím opravdu daleko a nikdo zatím nedokáže říct, za jakých podmínek bude naše divadlo krumlovské pozemky využívat,“ uvedla.

Hlediště nyní stojí přímo před letohrádkem Bellarie, který divadelníci využívají jako své zázemí. To se ale nelíbí správě zámku, která teď barokní stavbu opravuje a má pro ni své vlastní využití.

„Nyní jsme v druhé etapě rekonstrukce. Až vše dokončíme, rádi bychom Bellarii otevřeli lidem. Její tři patra ukrývají mnoho zajímavostí, jako je kouzelný stůl, jídelní zdviže, malby z osmnáctého století nebo umělá jeskyně, takzvaná grotta,“ popsal Slavko s tím, že rekonstrukce má být hotová na jaře 2025 a její cena nemá přesáhnout 45 milionů.

Nynější otáčivé hlediště v Krumlově má kapacitu 644 diváků a přináší Jihočeskému divadlu čtyři pětiny všech tržeb. Budějovická scéna má letos provozní příspěvek od radnice necelých 154 milionů korun.