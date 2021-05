Otáčivé hlediště v Českém Krumlově je opravené, herci tam opět zkouší

Bezmála dvacítka akrobatů tančí za zvuku bubnů v českokrumlovské zámecké zahradě. Perfektními pohyby si přehazují vlajky a provádí nejrůznější gymnastická čísla. Vpředu stojí žena držící dvě louče. Až se za dva měsíce nad otáčivým hledištěm setmí a místa obsadí diváci, budou louče hořet.

Zkoušku nové komedie Da Vinci na začátku května však zatím pozoroval jen divadelní štáb zabalený v bundách. „Přímo tady v zámecké zahradě jsme týden. Je to trochu drsné, dnes máme asi 10 stupňů a občas prší. To ale k otáčivému hledišti zkrátka patří,“ usmíval se v pátek 7. května o přestávce mezi scénami režisér Petr Zelenka.

Ten při přípravách s nadšením pozoroval, jak nová inscenace nabírá obrysy. Když akrobaté znovu zopakovali své číslo, sklidili od přihlížejících potlesk.



„Diváci určitě uvidí oheň, ten sem jednoznačně patří. Pak tu budeme mít živého koně a hlavně patnáct skvělých specializovaných artistů. Velikostí výpravy to podle mě připomíná operu,“ uvažoval Zelenka, který na otáčivém hledišti již dříve režíroval inscenaci Pes Baskervillský.

Novinka Da Vinci však podle úspěšného režiséra není jen opera. „Ta hra je především dobrá konverzační komedie. Je to něco mezi operou, cirkusem a hraným filmem,“ pokračuje Zelenka.

Děj vypráví příběh manželského páru, který hrají Martin Pechlát a Věra Hlaváčková. Ti se ocitnou v krizi a dostanou se do středověku. Tam zažívají řadu kuriózních situací a kromě jiného zjišťují, jak náročné je žít v blízkosti génia.

Z 19 sezon vynechal dvě

Samotného Leonarda Da Vinci pak ztvárňuje Pavel Oubram. Když zkušený herec ve volné chvíli v útrobách točny pátrá v paměti, kolik sezon od roku 2002 vynechal, vzpomene si pouze na dvě.

„Znám to tady velmi dobře a mám místní prostředí a kulisy moc rád. Všichni si užíváme, když tady v zámecké zahradě můžeme zkoušet a hrát,“ líčil Oubram s nadšením.

Ten také upozorňuje, jak důležité je pro soubor vyzkoušet si hru přímo na místě. „Prostor je zcela unikátní a úplně jiný. Něco sice nazkoušíme v divadle, uděláme si představu, ale stejně se to na místě pak mění a předělává,“ popsal.

„Až při samotném zkoušení na otáčivém hledišti zjišťujeme, že něco funguje a něco naopak ne,“ dodal s úsměvem.

To je vidět při jednotlivých scénách, kdy si herci sdělují nejrůznější postřehy. Na scénu zároveň přichází i režisér či šéfka akrobatů a společně konzultují jednotlivé promluvy nebo třeba příchod před diváky. Kvůli otáčení tribuny musí být vše perfektně načasované.

Herci si práci užívají víc než jindy, protože loňské plány jim značně překazil koronavirus.

„Radost z hraní a trénování je dvojnásobná. My jsme v divadle zkoušeli, ale jenom takzvaně do šuplíku. Loni jsme tady vůbec nebyli, takže se teď vracíme skoro po dvou letech. Moc mě to baví mimo jiné kvůli tomu, že jsme venku a konečně chystáme představení, které se doufám odehraje. Je to opravdu radost,“ zářil herec Tomáš Kobr. Ten ztvárňuje postavu Zoroastra, pomocníka Da Vinciho.

Točna přivítá diváky v červnu

Premiéra tohoto představení je naplánovaná na 8. července. „Je to projekt, který jsme museli loni odložit, takže doufám, že tentokrát to vyjde. Pro mě osobně je to velké vypětí, ale zároveň ohromné potěšení. Moc rád se sem vracím. Otáčivé hlediště nabízí něco, co v divadle zažít nemůžete,“ doplnil režisér Zelenka.



O chvíli později se vrací k souboru, jeviště se otáčí a herci se pouští do další scény.

První diváci se na točnu podívají v polovině června. Těšit se mohou na opravené zázemí. Rekonstrukce trvala několik měsíců a město České Budějovice za ni zaplatilo 25 milionů korun.



„Opravila se hlavně samotná nosná konstrukce, kde bylo potřeba odstranit některé zrezlé části. Vše se zrekonstruovalo a opatřilo ochranným nátěrem,“ vyjmenoval náměstek primátora Juraj Thoma. „Kromě toho se opravila podlaha a vyměnily se sedačky. Změny se dotkly i zvukové a světelné režie,“ dodal.



Původně se měla rekonstrukce provádět několik let na etapy. Jelikož se však loni nehrálo, rozhodlo se vedení budějovické radnice udělat vše najednou.

Jihočeské divadlo zahrnuje činohru, operu, balet a soubor Malé divadlo. Čtyři pětiny všech tržeb přináší právě otáčivé hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě. V roce 2019 tam přijelo 58 863 diváků.

Drží si 10,5 tisíce vstupenek

I přestože to podle webových stránek Jihočeského divadla vypadá, že je vyprodáno, opak je pravdou. Zájemci o představení na otáčivém hledišti v českokrumlovské zámecké zahradě se ke vstupenkám na letní sezonu ještě mohou dostat.



„Lístky se prodávají od října loňského roku. Dnes se zdá, že už žádné nezbývají, ale my jich držíme ještě 10 a půl tisíce, protože nevíme, jaká opatření budou platit. Tyto vstupenky půjdou do prodeje ve chvíli, kdy to opatření umožní,“ vysvětlil ředitel divadla Lukáš Průdek.