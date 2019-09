K otáčivému hledišti nesmí autobusy, senioři chodí nahoru pěšky a láteří

Zákaz začal platit před sezonou, která na otáčivém hledišti skončí o tomto víkendu představením pro celou rodinu Ztracený svět.

„Je to pro nás velká komplikace. Nemalá část vstupenek je prodaná přes hromadné objednávky. Senioři, kteří přijedou s cestovkou, tak musí vystoupit dole, měli jsme i zájezd handicapovaných, pronajali si taxíky. Je to naprosto zoufalé,“ řekl ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek.

Otáčivé hlediště přilákalo letos přes 57 tisíc diváků, meziročně o tisíc více. Tržby ze vstupného budou asi 43 milionů korun. Točna přináší divadlu čtyři pětiny tržeb, které jsou 54 milionů ročně.

Jeden z majitelů pozemků u točny poslal policii stížnost, že silnice je ve špatném stavu a nebezpečná.

Českokrumlovský starosta Dalibor Carda uvedl, že policie radnici nařídila, ať doplní zrcadla u jedné zatáčky, přidá svodidla, rozšíří silnici nebo vybuduje výhybny. Do té doby tam autobusy nesmí jezdit.

„Je třeba, abychom našli prostředky, jak ulici opravit. Do příští sezony to nestihneme. Doplnit svodidla je velmi komplikované. Je tam potok, ostrý sráz, nebezpečí, že by se mohla utrhnout. Největší problém je, že v sousedství silnice jsou soukromé pozemky, i toho stěžovatele. Možná, že i kvůli tomu to udělal, abychom si ho od něj museli koupit,“ řekl starosta.

Jedním z řešení podle něj je, že se dolů a nahoru umístí semafory, a provoz bude kyvadlový.

Divadlo s městem jedná, dostává i divácké stížnosti. Zákaz pro autobusy komplikuje i evakuační plán divadla.

„Když jde bouřka, je cílem dostat lidi ven ze zahrady, protože jsou tam velké, staré stromy, může spadnout větev, uhodit blesk. Bylo normální, že měli venku autobusy. Když dnes přijede zájezd seniorů, kteří mají autobus zaparkovaný dole, my se k nim zachováme tak, že je vyženeme na parkoviště. Snažíme se dělat co nejlepší inscenace, ale ta služba kolem je tristní, naprosto šílená. Zázemí je na úrovni roku 1958,“ řekl Průdek.