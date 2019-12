Vládní plán počítá s novým otáčivým hledištěm v Krumlově za 1,5 miliardy

Před současnou točnou v barokní zahradě krumlovského zámku má Jihočeské divadlo hrát do roku 2023. To má být i definitivně poslední sezona dosluhující železobetonové konstrukce. Zároveň už v tomto roce počítá Národní investiční plán se zahájením stavby nové scény.

Podle tohoto dokumentu, který zveřejnila vláda, má vyrůst příští otáčivé hlediště v Českém Krumlově v novém divadelním traktu napojeném na zámeckou zahradu.

„Divadelní trakt bude obsahovat otáčivé hlediště s kapacitou 1 100 míst, technické a divácké zázemí odpovídající současným potřebám letní divadelní scény,“ popisuje státní plán stavbu nové točny s tím, že součástí projektu je i vybudování nebo upravení nutné související dopravní infrastruktury – příjezdové cesty pro autobusy a parkoviště. Stavba je zařazená v kapitole investic ministerstva kultury.

Vlastníkem otáčivého hlediště je město České Budějovice, s památkáři má zatím smlouvu na pronájem pozemku v zámecké zahradě do konce roku 2020. A příslib jejího prodloužení na další tři roky.

Podle náměstka budějovického primátora Juraje Thomy je však nový státní plán nereálný. „U otáčka je vidět, že dokument vychází z velmi starých podkladů. Uvažuje o novém divadelním traktu, ale ten už dávno není na stole. Teď se bavíme o umístění točny někde v zámecké zahradě. Na poslední pracovní schůzce s náměstkem ministra, starostou Krumlova, ředitelem památkářů a šéfem divadla jsme před měsícem mluvili o dvou místech v zahradě,“ uvedl Thoma.

První variantou je původní místo, druhou posunutí točny směrem k zaniklému jezírku. „Potřebujeme se dohodnout, kde má otáčivé hlediště být, abychom se mohli pustit do architektonické soutěže. Už ta je sama o sobě během na dlouhou trať. Nepovažuji proto za realistické mít v ruce všechny podklady potřebné pro takovou stavbu do roku 2023,“ řekl Thoma, který v současnosti nedovede ani odhadnout náklady nové letní scény.

Krumlov chystá nový územní plán

Náklady se budou odvíjet podle toho, kde bude otáčivé hlediště stát, včetně potřebného zázemí. Je rozdíl, zda bude kapacita 1 100 míst v areálu postaveném na zelené louce mimo současnou zámeckou zahradu, nebo 650 míst, což je dnešní limit uvnitř ní.

„Nepochybně je správná cesta, že stát od toho nedává ruce pryč. Není myslitelné, že by to město postavilo celé ze svého rozpočtu. Optimální model je třetinový finanční mix město, kraj a stát, tak se staví v současné době i koncertní haly pro filharmonii v Brně a Ostravě,“ konstatoval Thoma.

VIDEO: Otáčivé hlediště hostí operu Turandot Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Stavbu nového divadelního traktu mimo pozemky zámeckého parku nyní neumožňují nepřehledné majetkové vztahy v místě bývalého zahradnictví a územní plán města. Krumlovská radnice však na odstranění této bariéry pracuje.

„Pokračujeme v přípravě územního plánu na prodloužení zámecké zahrady, abychom byli připraveni na tuto variantu. Při přípravě územního plánu nemusíme hledět na majetkové poměry, nevíme, komu ty pozemky patří,“ popsal starosta Českého Krumlova Dalibor Carda.

Památkáři dlouhodobě prosazují, aby otáčivé hlediště bylo za zahradou. „A z tohoto pohledu je tedy návrh v Národním investičním plánu v souladu se zájmy památkové péče,“ podotkla Jana Hartmanová, mluvčí generálního ředitelství Národního památkového ústavu.

Železobetonová konstrukce točny je stará přes 25 let, divadlu rostou náklady na její údržbu a opravy. Navíc její zázemí pro diváky i herce se v památkově chráněném prostředí nedá rozvíjet.

Proto dává ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek přednost variantě stavby nového divadelního traktu odpovídajícímu nárokům 21. století v bývalém zahradnictví, který by se napojil na barokní zahradu.

„Podle mě je to řešení komplexní, ale i nejdražší. Vnímám pozitivně, že stát prokazuje o točnu zájem a chce na její vybudování poslat i peníze. A teď záleží na nás na jihu Čech, jak se k tomu postavíme a zda to dotáhneme až do realizační fáze,“ sdělil Průdek.

Za čtyřsouborovou scénu, které divácky atraktivní točna přináší významné tržby, si přeje, aby Budějovice stihly stavbu připravit a zahájit včas. „Ale točnu řešíme už třicet let a nepohnuli jsme s tím. Otáčko je ten komplikovaný případ, kdy nám historie ukazuje, že chcete-li pobavit Boha, seznamte ho se svými plány,“ dodává Průdek.