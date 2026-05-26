Divadlo má dílčí jistotu. Točna zůstane v krumlovské zámecké zahradě další tři roky

Přesun českokrumlovského otáčivého hlediště se řeší už roky a stále není jasné, kdy a jestli vůbec k němu dojde. Nyní se však rýsuje dohoda na podobě smlouvy, která zachová současný stav do konce roku 2029. Divadlo a památkáři tak budou muset nadále řešit společné soužití.
Proti letohrádku stojí otáčivé hlediště. | foto: Petr Lundák, MF DNES

Zaplněné otáčivé hlediště v zahradě českokrumlovského zámku
Unikátní místo ke zhlédnutí uměleckých představení pod širým nebem a v historických kulisách. To je otáčivé hlediště v zahradě krumlovského zámku. Jen loni v létě si tuto možnost nenechalo ujít bezmála 53 tisíc návštěvníků a pro Jihočeské divadlo je točna důležitým zdrojem příjmů. Její budoucnost se však stále řeší.

Nyní se divadlu blíží dílčí jistota. „Máme na stole smlouvu o provozu otáčivého hlediště na další tři roky ve stávajícím místě,“ řekla budějovická primátorka Dagmar Škodová Parmová. Pozemky pod točnou patří Národnímu památkovému ústavu (NPÚ), který je městu pronajímá.

Budoucnost otáčivého hlediště v Krumlově je dál nejistá. Navzdory slibům ministra

Její slova pro iDNES.cz potvrdila mluvčí NPÚ Blanka Černá. Nová nájemní smlouva má pokrývat roky 2027 až 2029. Oproti stávajícímu kontraktu by měla v základních parametrech zůstat víceméně stejná.

„Národní památkový ústav obdržel od svého zřizovatele, tedy Ministerstva kultury, závazný pokyn k zajištění uzavření nájemní smlouvy na pozemky a nemovitosti v areálu státního hradu a zámku Český Krumlov, včetně letohrádku Bellarie, za účelem provozování divadelních představení na otáčivém hledišti,“ sdělila.

Právě soužití s památkáři znamená pro herce nemalé výzvy. „Mají opravenou Bellarii, potřebují tam provázet, my ji zase využíváme jako zázemí. Proto musíme sezonu krátit,“ přiblížila loni ředitelka Jihočeského divadla Martina Schlegelová.

Potřebu citlivě hledat rovnováhu potvrzují i památkáři. Mluvčí Černá zmínila, že stavební a restaurátorská obnova letohrádku Bellarie byla mimořádně náročná a patřila k nejrozsáhlejším památkovým projektům v areálu zámku za poslední desetiletí.

„Společným cílem je proto nastavit takový režim spolupráce, který po dobu trvání nájemní smlouvy umožní zachovat jedinečnou kulturní tradici otáčivého hlediště, ale současně bude maximálně respektovat mimořádnou historickou a památkovou hodnotu zámecké zahrady a letohrádku Bellarie,“ pokračovala Černá.

Nové vedení resortu mlčí

Často diskutovaný přesun je však stále v nedohlednu. Bývalý ministr kultury Martin Baxa přitom v prosinci 2024 mluvil o tom, že do konce funkčního období vlády má ambici najít pevné řešení. Že se to nepodaří, bylo zřejmé loni v září.

„V poslední době se rýsuje politická a věcná shoda na změně umístění otáčivého hlediště v prodloužení ní zahrady do prostor bývalé zásobní zahrady zámku,“ uvedla tehdejší mluvčí ministerstva Jana Malíková. To by umožnilo zachování venkovních představení i výjimečné světové hodnoty UNESCO.

Snad ještě méně nadějí na brzké a hlavně trvalé řešení dává nové vedení resortu. Žádost o vyjádření k tématu mu MF DNES zaslala koncem ledna, ani přes dvě připomenutí dodnes nepřišla odpověď.

Nová točna bude nejdříve za deset let. A zřejmě v bývalém zahradnictví

Přesun točny je podle primátorky pořád ve hře, byl by však velmi drahý. Důležitou roli má prý i Český Krumlov, který by nejprve musel schválit změnu územního plánu. „Pak můžeme vypsat soutěž na novou podobu točny a začít financovat celkovou přestavbu,“ doplnila.

Potvrdila i dřívější informace, že celková investice by se měla pohybovat kolem 1,5 miliardy korun. Podílet by se na ní mělo město, kraj i stát. „Dohoda je, že by ministerstvo mělo platit šedesát až sedmdesát procent investičních nákladů,“ sdělil loni v září její náměstek Petr Maroš. Hejtman Martin Kuba navíc v roce 2023 nastínil, že nová točna bude nejdříve za deset let, kdy částka může být ještě úplně jiná.

Český Krumlov už má podle starosty Alexandra Nográdyho v novém územním plánu připravenou rezervu pro nové umístění otáčivého hlediště a čeká na konkrétní plán. Starosta je rád, že točna má pokračovat v současné podobě, protože k městu jasně patří.

O Metropolu dál jednají

Zároveň si uvědomuje, že potřebuje modernizaci, kterou současná pozice neumožňuje. „Nové místo by navazovalo na zámeckou zahradu, a dalo by se říct, že zůstává její součástí a točna se může rozvíjet. Takže se nestavím negativně ani k posunu o kus vedle,“ upřesnil.

Jasné obrysy má už letošní program na otáčivém hledišti. Odstartuje 3. června komedií Dekameron, kterou od 5. června doplní Herkules v podání Malého divadla. Obě představení budou v programu do 20. června. Malé divadlo též připravilo na přelom června a července představení pro všechny věkové kategorie s názvem Ztracený svět, v němž ožívají prehistorická stvoření.

Poslední bitva o Metropol. Odboráři jako majitelé komplexu tvrdí, že je to nátlak

Vrcholem sezony je premiéra opery Malý princ od oscarové autorky Rachel Portman, jež je na programu v pátek 24. července a poslední repríza se odehraje 9. srpna. Ještě předtím, od 4. do 14. července, se diváci s dějem přenesou do staré Anglie skrze romantický příběh Rozum a cit od Jane Austen. Sezonu zakončí mezi 15. srpnem a 6. zářím komedie Da Vinci.

Jihočeské divadlo řeší i svou budoucnost v Budějovicích. Primátorka zmínila, že pokračují jednání o Metropolu. „Ještě vydržte, mělo by to být jasné někdy v červnu,“ komentovala. Začátkem roku ve věci rozpoutal debaty otevřený dopis hejtmana Martina Kuby, v němž vyjádřil pokračující zájem o koupi, odboráři to však vnímali jako nátlak.

