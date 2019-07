Ostudná místa v Budějovicích po roce. Tribunu opravili za 56 milionů

Když jste loni procházeli kolem tribuny na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích, byl na ni žalostný pohled. Po roce je situace úplně jiná, září novotou a pomalu se připravuje na slavnostní otevření.

S dalšími ostudnými místy v krajském městě, která před rokem vybrala MF DNES, to prozatím tak slavné není. Třeba rekonstrukce vlakového nádraží už je ale na spadnutí, a naopak nedaleký kabaret v Průmyslové ulici je na spadnutí doslova.

Nádraží, zchátralá brána města

Pohled na vlakové nádraží zarmoutí nejednoho z obyvatel. Omítka, která se dál rozpadá. Střecha, do níž zatéká a voda prosakuje až do stropů. Rozbitá okna. A tak by se dalo pokračovat.

Každý, kdo se uvnitř nebo kolem novorenesanční budovy staré přes 110 let pohybuje, ví, v jak kritickém je stavu. Přitom je to jedna z prvních věcí, kterou člověk, jenž dorazí do Budějovic, vidí. O to větší je to pak pro město ostuda. Zatím se ohledně rekonstrukce především slibovalo a házelo nejrůznějšími termíny. Nyní se konečně zdá, že se zahájení kompletní opravy blíží.



„Zpracovaný záměr projektu byl předložen do centrální komise ministerstva dopravy a čeká se na jeho schválení. Dále pokračují projektové práce a inženýrská činnost,“ upřesnila Radka Pistoriusová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). Ta je vlastníkem objektu, jehož obnova má stát odhadem až 200 milionů korun.

SŽDC předpokládá, že výběrové řízení na zhotovitele vyhlásí do konce letošního roku. „Práce by pak mohly začít v květnu 2020 a hotovo by mohlo být v prosinci 2022,“ doplnila Pistoriusová. To vše za předpokladu, že tendr proběhne bez odvolání neúspěšných uchazečů o zakázku a neobjeví se další komplikace.

Kromě výměny střešní krytiny, oken či nové fasády se má dostat i na úpravy vnitřních prostor budovy, kde budou také komerční prostory, nové sociální zázemí a podobně. Na rekonstrukci má navázat rovněž úprava prostor kolem nádraží. Jde o místo, kde dříve stála parní lokomotiva či parkoviště z druhé boční strany.

Město by se pak mělo napojit s úpravou prostoru před nádražím. V tomto případě však doposud nepadl žádný přesný návrh změn. V místě je plánované například nové velké stání pro kola. Řešit se má také nevyužívaný podchod mezi vlakovým a autobusovým nádražím.

Byly i vize, že silnice před nádražím povede v zářezu či částečně krytém podjezdu, takže by se pak prostor mohl pro chodce bezpečně propojit s Lannovou třídou. To jsou sice zajímavé, prozatím však dost nepravděpodobné plány.

Tribuna už bude hotová

Není to tak dlouho, co se někteří lidé dokonce báli chodit pod venkovní částí tribuny na Sokolském ostrově, a tak raději přecházeli na druhou stranu ulice. Jenže právě tady se vše změnilo. Sokolům se podařilo za pomoci města, Jihočeského kraje, vlastních úspor i půjčky nashromáždit dostatek peněz, a tak se pustili do kompletní obnovy objektu. Hotovo bude už v červenci.

„Akce vychází na 56 milionů korun včetně daně. Teď už chybí jen drobnosti, namontovat pár věcí, něco doladit. Pak nás čeká kolaudace. Slavnostní otevření jsme ale naplánovali až na 19. září, když už budou všichni zpátky z dovolených,“ upozornil Josef Kadlec, starosta TJ Sokol České Budějovice. Nová není jen samotná tribuna, ale i její útroby se sociálním zázemím, sklady, šatnami a klubovnou.

Tím však Sokol skončit nechce a má naplánované i další úpravy sportovního areálu. V druhé etapě by měl na místě vyrůst krytý atletický koridor a poté se má dostat i na úpravy u vstupu do haly včetně recepce či zázemí pro rodiče s dětmi.

„Nejdříve však musíme najít peníze, a to rozhodně nebude jednoduché, takže si zatím nedáváme nějaký časový harmonogram. V první řadě budeme nyní splácet za aktuální obnovu tribuny,“ vysvětlil Kadlec. Na Sokolu mají své útočiště například hráči amerického fotbalu, dále samozřejmě mnoho atletů, ale poblíž slepého ramene Malše jsou i kurty na tenis a nohejbal.

Kabaret, místo erotiky demolice

Pokud si některá stavba zaslouží označení dům hrůzy, tak je to bývalý kabaret v Průmyslové ulici nedaleko autobusového nádraží. Proti loňsku je v ještě horším stavu, vypadá jako by se měl každou chvíli sesunout k zemi. Části zdí jsou rozebrané, chodník kolem domu je pro bezpečnost obyvatel uzavřený a kolem jsou bariéry. Je pravděpodobné, že je statika domu narušená.

Místo erotických radovánek už návrat k zašlé slávě zřejmě nečeká. Vzpomínkou na bujaré večírky jsou dnes už jen nápisy na boční stěně upozorňující na lesbické show či go-go tanečnice. Ze zdi dál trčí polovina osobního automobilu. Objekt je v soukromých rukou, a tak město nemělo příliš šancí, jak stav změnit.

Přesto by ale i zde mělo dojít v nejbližší době k posunu. Kabaret čeká demolice. Potvrdil to náměstek budějovického primátora Ivo Moravec. „Majitel nesplnil podmínky stavebního úřadu, takže by měl být objekt odstraněn. Náklady na demolici se pak budou po vlastníkovi vymáhat,“ uvedl náměstek.

V kabaretu v minulosti několikrát hořelo, přebývali tam bezdomovci. Stavební úřad v prosinci roku 2017 nařídil vyklizení stavby a provedení prací spočívajících zejména v zabezpečení objektu proti vstupu cizích lidí tak, aby dále nedocházelo k její další destrukci.

Altánek. Bude z něj kavárna?

Podobný osud jako kabaret mohl stihnout i altánek v parku Háječek v centru Budějovic u soutoku Vltavy s Malší. Teď je vše na dobré cestě, aby se stal pravý opak. Ze střechy sice stále rostou malé stromy, objekt je kompletně nepřístupný a nevzhledně zamřížovaný. Už příští rok by ale mohl altánek, původně hudební pavilon, opět ožít.

Už před více než 90 lety ve městě zřídili takzvaný Výbor pro Háječek, který v parku nechal vybudovat dětské hřiště se sousoším, malou zoologickou zahradu, verandu pro loutkové hry a právě i hudební pavilon, kde se odehrávaly promenádní koncerty. „Rádi bychom do Háječku vrátili poetiku a pohodu,“ sdělil před nedávnem majitel chátrajícího altánku Petr Beneš. Podle plánu by v objektu měla vzniknout kavárna s domácí atmosférou.

„Město tuto myšlenku podporuje a rada schválila věcné břemeno, aby tam mohl být umístěn kabel nízkého napětí a kanalizace. Majitel může upravit chodník u altánku a zelenou dostal také pronájem části pozemku k umístění stolů, židlí a slunečníků pro venkovní posezení,“ upozornil náměstek primátora Tomáš Bouzek.

Teď je období, kdy je nutné získat potřebná povolení ke stavebním úpravám. „Pokud vše půjde dobře, mohla by se nám tato část podařit tak za devět měsíců. Poté musíme sundat krytinu, udělat okopy kolem altánu a vše ostatní. Na rekonstrukci by mělo být poznat poctivé řemeslo, nic nechci ošidit s tím, že se to třeba někdy ještě dodělá. Akcentuji citlivý přístup architekta a řemeslníků,“ zdůraznil Petr Beneš. Představa rodinné kavárny by se mohla naplnit v roce 2020.

Přístřešek u Družby odřežou

Rezavé a pro mnohé odpudivé přístřešky mezi Družbou a Perlou na Pražské třídě, to je další z ostudných míst v Budějovicích. Mluvilo se o tom, že je město nechá odstranit. Pak padlo rozhodnutí, že zůstanou, protože jsou zároveň i odrazem urbanismu určité doby, tedy té komunistické. V tomto případě mají přístřešky i svou historickou hodnotu.

Jenže do jejich údržby město desítky let neinvestovalo. Nakonec se tak na radnici znovu vrátili k variantě odstranění. Odhad ceny rekonstrukce totiž vycházel kolem 20 milionů korun, což se zdálo příliš. Tak velkou částku chce vedení města použít raději jinde.

„Pravdou je, že reálný stav je možná ještě horší, než vypadá. Víme to i ze studie, kterou jsme si nechali zpracovat. Hlavně je nejvyšší čas s touto stavbou něco udělat,“ konstatoval před rokem tehdejší náměstek primátora Petr Podhola.

Nejvyšší čas, zdá se, nadešel a zástupci města avizují, že k odstranění alespoň části přístřešku má dojít určitě ještě letos. Ještě se musí také vyřešit majetkové vypořádání. Jeden z objektů pod přístřeškem, který není v majetku města, se prozatím radnici nedaří odkoupit. Její zástupci nabídli majitelům určitou částku, jejich představy však byly o dost odlišné a chtějí více peněz.