Po více než třiceti letech plánů, jednání a studií má unikátní projekt stavební povolení a krajská správa na něj navíc získala významnou finanční podporu.
V Programu švýcarsko-české spolupráce II v oblasti „Udržitelný turismus a podpora biodiverzity“ se projekt probojoval mezi pět plně podpořených projektů a získá dotaci ve výši 80 milionů korun.
Konec nebezpečných výprav, propady vedoucí do chodeb dolu zalili cementem
„Orty jsou výjimečné místo s velkou hodnotou z hlediska přírody, geologie i historie. Naším cílem je toto podzemí ochránit a zároveň lidem ukázat, proč je tak jedinečné. Díky připravovanému projektu se návštěvníci budou moci do části podzemního labyrintu podívat bezpečně a zároveň šetrně k přírodě,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí David Štojdl.
Podle plánů by se první turisté do dolů mohli dostat na začátku roku 2029. Do 31. prosince roku 2028 musí být hotová kolaudace.
O zpřístupnění nebo alespoň zabezpečení systému chodeb, který se pod zemí rozléhá mezi obcemi Hrdějovice, Hosín a Borek, se odborníci snaží už od roku 1987.
Orty
Než samotné Orty u Českých Budějovic vznikly, pravděpodobně tam místní získávali materiál pro výrobu běžné užitkové keramiky. Organizovanou podzemní těžbu přinesla až firma Hardtmuth, která se v polovině 19. století přestěhovala z Vídně do Budějovic. První písemná zpráva o dolování pochází z roku 1873. Materiál byl ručně odkopáván špičákem a pracovníci ho vyváželi ven v kolečkách, kde ho ukládali do hald. Po rozpadu se hmota promývala v dřevěných žlabech a těžaři usazený kaolin ručně vybírali. Firma ho pak využívala na výrobu jemné a hrubší keramiky, třeba dlaždic nebo misek. Hardtmuth ložisko opustil v roce 1898, těžbu obnovila mezi lety 1904 až 1906 firma Jarolím, která vyráběla kavárenské stolky. V roce 1919 místo využil Josef Míka, jemuž se hodil pískový odpad na výrobu střešní tašky. Tím skončila historie těžby v Ortech. V 60. letech geologický výzkum ukázal, že zdejší kaolin obsahuje vysoký podíl jemného křemitého písku, nesplňoval tak požadavky na kvalitu. S doly u Hrdějovic se pojí i řada legend. Například pověst o zastřeleném německém vojákovi nebo oběšeném chlapci, ale nic z toho nikdo nikdy nepotvrdil. Orty jsou mimořádnou lokalitou nejen z hlediska historie těžby, ale také jako významné zimoviště netopýrů.
Od té doby vznikala řada návrhů a studií na to, aby Orty byly přístupné. Žádný z těchto pokusů však nevyšel. Důlní prostory tak zůstávaly volně přístupné, což rušilo místní živočichy a postupně poškozovalo podzemní chodby i pilíře.
„Jasně, s klukama z učňáku jsme Orty prolézali pořád. Sháněli jsme mapky chodeb, zkoušeli různé vchody a testovali jsme, kam až se dostaneme. Vybavuju si ty obrovské vysekávané chodby, kde by místy projel i náklaďák. Někde jste se zase museli úplně plazit, bylo to dobrodružství,“ vzpomíná dnes 42letý inženýr Kamil Votápka z Českých Budějovic.
Do proměny Ortů se přihlásili architekti z celého světa, vyhráli ti ze Stráže
Dnes chrání hlavní vstup do důlního komplexu kovové mříže. Projekt zpřístupnění, který pro Jihočeský kraj v roce 2020 připravila Správa jeskyní České republiky, má tuto situaci změnit. Návštěvníci se dostanou do části podzemního systému v délce přibližně 700 metrů. Součástí projektu bude také naučná trasa a zázemí pro správu lokality.
27. září 2024
Celkové náklady projektu se odhadují na přibližně 100 milionů korun. „Významnou část nákladů pokryje právě dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce,“ doplnil náměstek Štojdl.