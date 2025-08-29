Starý železniční most u Červené nad Orlíkem už opět není památkou. Půjde k zemi?

  9:06
Vše zase od začátku. Tak by se dala jednoduše shrnout situace okolo původního železničního mostu u Červené nad Vltavou, který se klene přes vodní dílo Orlík. Vlaky po něm mezi Pískem a Táborem jezdily desítky let, teď vedle postavili most nový. O osudu konstrukce z konce 19. století rozhodne ministr kultury Martin Baxa.
Na Písecku slavnostně otevřeli nový most přes orlickou přehradu. (28. listopadu 2024)

Na Písecku slavnostně otevřeli nový most přes orlickou přehradu. (28. listopadu 2024) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Zatěžovací zkouška mostu přes orlickou přehradu u obce Červená (20. listopadu 2024)
Zatěžovací zkouška mostu přes orlickou přehradu u obce Červená (20. listopadu 2024)
Na Písecku slavnostně otevřeli nový most přes orlickou přehradu. (28. listopadu 2024)
Stavba mostu v Červené pokračuje. (konec léta 2023)
Ocelový příhradový most se dvěma kamennými pilíři dosloužil a hned vedle něj Správa železnic (SŽ) postavila nový – s velkým betonovým obloukem. Vlaky po něm začaly jezdit vloni v listopadu. A ten starý chtěla zbourat, protože je podle SŽ neopravitelný.

Jenže po žádosti řady spolků a jednotlivců ministerstvo kultury v roce 2021 rozhodlo o památkové ochraně mostu z 80. let 19. století. A to ho zachránilo od demolice.

Nyní, o čtyři roky později, je zase vše jinak. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl kasační stížnosti Správy železnic, která chtěla most kvůli špatnému stavu zbourat. Teď je tak celá věc zase na začátku a ministr kultury Martin Baxa (ODS) se musí zase zabývat památkovou ochranou starého železničního mostu.

Na Písecku slavnostně otevřeli nový most přes orlickou přehradu. (28. listopadu 2024)
Zatěžovací zkouška mostu přes orlickou přehradu u obce Červená (20. listopadu 2024)
Zatěžovací zkouška mostu přes orlickou přehradu u obce Červená (20. listopadu 2024)
Na Písecku slavnostně otevřeli nový most přes orlickou přehradu. (28. listopadu 2024)
„V novém řízení se žalovaný vypořádá s argumentací stěžovatelky (SŽ) o neopravitelnosti mostu. Pokud setrvá na jeho opravitelnosti, tak svůj názor založí na přesvědčivé odborné argumentaci vycházející ze znalosti úředních osob v oblasti stavebnětechnické, případně z odborných podkladů, které budou pro tento účel opatřeny,“ stojí v rozsudku.

To však neznamená, že SŽ má hned začít starý most bourat. Kauza se vrací do fáze správního řízení o prohlášení železničního mostu za kulturní památku.

Z celé situace není nadšený ani spolek Viadukt, který chtěl starý železniční most získat do své péče. Plánoval ho zrekonstruovat tak, aby namísto vlaků po něm chodili pěší a jezdili cyklisté.

Nový most přes Vltavu se otevírá. Dostal jméno Schwarzenberský

„V současnosti asi bude pokračovat spor mezi ministerstvem kultury, které zavedlo památkovou ochranu mostu, a Správou železnic, která se snaží o jeho zbourání. Věříme, že památková ochrana zůstane a že příští rok dojde k převodu mostu na náš spolek podle smlouvy o smlouvě budoucí,“ doufá předseda spolku Viadukt Igor Kovačević.

„V září budeme zaměřovat okolní pozemky, které Správa železnic bude převádět na náš spolek, takže věříme, že vše dopadne podle už podepsaných smluv a dohod,“ doplňuje Kovačević.

Spolek se stará především o pražskou technickou a kulturní památku Negrelliho viadukt a chce nad Orlíkem vytvořit jedinečné místo, které by nemělo jinde v republice obdobu.

„Součástí této unikátní podoby mostu bude i cyklostezka a část pro pěší. Chceme v této lokalitě vytvořit novou destinaci a odpočinkové místo. Už teď jednáme s majiteli okolních pozemků a hledáme cestu, která mostu navrátí jeho funkci. Tou je propojení dvou břehů. S některými majiteli nás jednání teprve čekají, ale máme více variant a alternativ, jak vyřešit propojení mostu s okolní cyklistickou a pěší infrastrukturou,“ přidal.

Most přes Orlík potvrdil ministr za kulturní památku, nový bude stát vedle

Náročnou a nákladnou opravu plánuje spolek Viadukt platit ze svých zdrojů a z dotací a grantů na národní a evropské úrovni. Než se však po mostě projdou první turisté či projedou první kolaři, bude to ještě trvat.

„Most je třeba opravit a ověřit jeho statiku, pak je třeba položit novou vozovku, aby se po něm dalo chodit a jezdit na kole. Dále je nutné udělat bezpečnostní opatření a osadit most funkčními prvky, které zajistí jeho celoroční užívání. Takže počítáme, že to vše bude hotové za čtyři roky po převodu mostu na spolek,“ zdůrazňuje Kovačević.

V době, kdy chtěla SŽ začít stavět nový most, ten historický byl pod ochranou památkářů a nesměl se bourat. Proto musela Správa vymyslet netradiční řešení – postavila novou konstrukci hned vedle. Nyní se tak nad Vltavou tyčí mosty dva, moderní a jeho předchůdce z 19. století. Dělí je jen pár metrů.

Od loňského listopadu jezdí vlaky po novém Schwarzenberském mostě. Jeho železobetonový oblouk má rozpětí 156 metrů, je tak největší v Česku. Stavba začala v lednu 2022, celkové náklady činily téměř 685 milionů korun.

Také jeho předchůdce byl ve své době unikátní. Byl druhou nejvyšší mostní stavbou v celém Rakousku-Uhersku a zaujal svými rozměry, statickým uspořádáním a způsobem montáže. Měří 253 metrů, je vysoký 68 metrů a jeho stavba vyšla na 510 tisíc zlatých.

Železniční most u Červené byl prohlášený za památku i dříve, v roce 1988. Ale zápis zrušilo ministerstvo kultury v roce 2016. Pokud by nyní ministr kultury zase rozhodl o památkové péči, bylo by to již potřetí.

