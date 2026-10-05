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Dva mladí orli vypadli z hnízda, zachránil je cyklista. Teď je vypustili do přírody

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  12:33
Zhruba čtyři měsíce strávili dva mladí orli mořští v Záchranné stanici v Hrachově u Sedlčan. Převezli je tam z lesa u Plané nad Lužnicí, kde je našel cyklista, když jejich hnízdo spadlo ze stromu při bouřce. Nyní se dravci učí žít v přírodě a jejich zachránci je sledují, protože jim dali vysílačky.

Už téměř čtrnáct dní prozkoumávají krajinu v okolí záchranné stanice ve středních Čechách dva mladí orli mořští. Postupně se odvažují dál a dál, už i do severní části Jihočeského kraje.

„Kdyby měli rodiče, ti by jim ještě nějaký čas poté, co se naučí létat, pomáhali s krmením. Takže i my jim ještě dáváme krmení na místo, kde jsme je vypustili. A zatím každý den přiletěli,“ popsal Pavel Křížek, ředitel obecně prospěšné společnosti Ochrana fauny ČR, která provozuje záchrannou stanici v Hrachově u Sedlčan.

Dva mladé orly mořské vypustili ze záchranné stanice v Hrachově do volné přírody. Předtím se rozlétávali ve speciální voliéře.
Dva mladé orly mořské vypustili ze záchranné stanice v Hrachově do volné přírody. Předtím se rozlétávali ve speciální voliéře.
Dva mladé orly mořské vypustili ze záchranné stanice v Hrachově do volné přírody. Předtím se rozlétávali ve speciální voliéře.
Dva mladé orly mořské vypustili ze záchranné stanice v Hrachově do volné přírody. Předtím se rozlétávali ve speciální voliéře.
9 fotografií

Informace o pohybu orlů mají díky vysílačkám, které jim dali. A v příspěvku města Plané nad Lužnicí na Facebooku se zmiňuje, že ve sledování orlů budou pokračovat i děti z místní mateřské a základní školy.

„Budou tak moci jejich další cestu doslova sledovat a zároveň se přirozeně dozvídat víc o životě volně žijících zvířat, ochraně přírody i o tom, proč má smysl přírodě pomáhat,“ píše se v příspěvku. Představitelé města přijeli do záchranné stanice, aby se zúčastnili přímo vypouštění dravců.

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