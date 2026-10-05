Už téměř čtrnáct dní prozkoumávají krajinu v okolí záchranné stanice ve středních Čechách dva mladí orli mořští. Postupně se odvažují dál a dál, už i do severní části Jihočeského kraje.
„Kdyby měli rodiče, ti by jim ještě nějaký čas poté, co se naučí létat, pomáhali s krmením. Takže i my jim ještě dáváme krmení na místo, kde jsme je vypustili. A zatím každý den přiletěli,“ popsal Pavel Křížek, ředitel obecně prospěšné společnosti Ochrana fauny ČR, která provozuje záchrannou stanici v Hrachově u Sedlčan.
Informace o pohybu orlů mají díky vysílačkám, které jim dali. A v příspěvku města Plané nad Lužnicí na Facebooku se zmiňuje, že ve sledování orlů budou pokračovat i děti z místní mateřské a základní školy.
„Budou tak moci jejich další cestu doslova sledovat a zároveň se přirozeně dozvídat víc o životě volně žijících zvířat, ochraně přírody i o tom, proč má smysl přírodě pomáhat,“ píše se v příspěvku. Představitelé města přijeli do záchranné stanice, aby se zúčastnili přímo vypouštění dravců.
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Při bouřce spadlo ze stromu hnízdo se dvěma orly. Náhodou je zachránil cyklista
Hnízdo se dvěma orly mořskými začátkem června spadlo při bouřce ze stromu v lese u Plané nad Lužnicí na Táborsku. Jedno mládě se dostalo k cestě, kde si ho náhodou všiml cyklista. Ten zavolal do záchranné stanice, z níž si pro dva chráněné ptáky dojeli.