Dva mladí orli vyrůstali na hnízdě, které jejich rodiče postavili na borovici ve Strkovských lesích u Plané nad Lužnicí. Už byli přepeření a měli se začít učit létat. Jenže minulý týden se krajem přehnaly bouřky s větrem a jejich hnízdo spadlo.
Skončilo v podrostu pod stromem. A protože rodiče mláďata na zemi nekrmí, mladí orli by zřejmě uhynuli. Naštěstí se jeden z nich dostal k lesní cestě, kde si ho náhodou všiml cyklista a zavolal do záchranné stanice.
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Když mládě z hnízda nezachráníme, mají nás za lotry, říká šéf záchranné stanice
„Než jsem se k nim dostal, požádal jsem o spolupráci místní lesáky. Ti přijeli na místo, a protože o hnízdě věděli, hledali i druhého orla. Když jsem dorazil, předali mi oba ptáky,“ popsal Pavel Křížek, ředitel obecně prospěšné společnosti Ochrana fauny ČR, která provozuje záchrannou stanici v Hrachově u Sedlčan. Ta pomáhá zvířatům zachráněným v jižní části Středočeského kraje a na Táborsku.
Oba mladí orli našli přechodný domov v záchranné stanice, kde se budou ve speciální hale rozlétávat. A její pracovníci je budou učit, aby si osvojili lov. Pak je vypustí do přírody někde v Jihočeském kraji, kde mají nejlepší podmínky pro život.
„A pokud se nám podaří vybrat dost peněz, chtěli bychom je vybavit vysílačkami, abychom měli zprávy o tom, kde se pohybují,“ uvedl Křížek. Číslo transparentního účtu najdou zájemci na facebookovém profilu Ochrany fauny ČR.