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Při bouřce spadlo ze stromu hnízdo se dvěma orly. Náhodou je zachránil cyklista

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  11:39
Hnízdo se dvěma orly mořskými spadlo při bouřce ze stromu v lese u Plané nad Lužnicí na Táborsku. Jedno mládě se dostalo k cestě, kde si ho náhodou všiml cyklista. Ten zavolal do záchranné stanice, z níž si pro dva chráněné ptáky dojeli. Dohlédnou, aby se rozlétali a zdokonalili se v lovu. Pak je vypustí do přírody.
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Mladé orly zachráněné v lese u Plané nad Lužnicí převezli do Záchranné stanice Hrachov u Sedlčan. | foto: Ochrana fauny ČR

Dva mladí orli vyrůstali na hnízdě, které jejich rodiče postavili na borovici ve Strkovských lesích u Plané nad Lužnicí. Už byli přepeření a měli se začít učit létat. Jenže minulý týden se krajem přehnaly bouřky s větrem a jejich hnízdo spadlo.

Skončilo v podrostu pod stromem. A protože rodiče mláďata na zemi nekrmí, mladí orli by zřejmě uhynuli. Naštěstí se jeden z nich dostal k lesní cestě, kde si ho náhodou všiml cyklista a zavolal do záchranné stanice.

Když mládě z hnízda nezachráníme, mají nás za lotry, říká šéf záchranné stanice

„Než jsem se k nim dostal, požádal jsem o spolupráci místní lesáky. Ti přijeli na místo, a protože o hnízdě věděli, hledali i druhého orla. Když jsem dorazil, předali mi oba ptáky,“ popsal Pavel Křížek, ředitel obecně prospěšné společnosti Ochrana fauny ČR, která provozuje záchrannou stanici v Hrachově u Sedlčan. Ta pomáhá zvířatům zachráněným v jižní části Středočeského kraje a na Táborsku.

Mladé orly zachráněné v lese u Plané nad Lužnicí převezli do Záchranné stanice Hrachov u Sedlčan.
Mladé orly zachráněné v lese u Plané nad Lužnicí převezli do Záchranné stanice Hrachov u Sedlčan.
Mladé orly zachráněné v lese u Plané nad Lužnicí převezli do Záchranné stanice Hrachov u Sedlčan.
Mladé orly zachráněné v lese u Plané nad Lužnicí převezli do Záchranné stanice Hrachov u Sedlčan.
4 fotografie

Oba mladí orli našli přechodný domov v záchranné stanice, kde se budou ve speciální hale rozlétávat. A její pracovníci je budou učit, aby si osvojili lov. Pak je vypustí do přírody někde v Jihočeském kraji, kde mají nejlepší podmínky pro život.

„A pokud se nám podaří vybrat dost peněz, chtěli bychom je vybavit vysílačkami, abychom měli zprávy o tom, kde se pohybují,“ uvedl Křížek. Číslo transparentního účtu najdou zájemci na facebookovém profilu Ochrany fauny ČR.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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