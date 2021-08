Výtah, střecha či kuchyně. Na jihu Čech opravují přes padesát škol

O prázdninách se sice neprohánějí po chodbách děti, čilý ruch ale školy v řadě případů neopouští. Dva měsíce volna jejich vedení využívá k plánovaným opravám a rekonstrukcím, které by se jinak za běžného provozu dělat nedaly.

Někde stačí pouze vymalovat nebo opravit fasádu, jinde chystají mnohamilionové úpravy, které se zásadně dotknou běžného provozu.



Jedna z největších akcí se týká táborské Střední školy obchodu, služeb a řemesel, kde za 30 milionů modernizují školní kuchyni. Vylepší vnitřní vybavení, sklady nebo pracoviště pro praktickou výuku žáků gastronomických oborů.

Její současný stav je podle ředitele školy Radka Cíchy velmi špatný, ohrožuje plynulý provoz a bezpečnost zaměstnanců. Ve špatném stavu jsou také veškeré rozvody, které čeká celková výměna.

Zásadní stavební úpravy se dotknou také Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Písku. Téměř třicet let starou střechou školní přístavby v Komenského ulici totiž do budovy zatéká.

Do konce srpna tak budou dělníci pracovat na výměně střešního pláště, což bude krajskou pokladnu stát téměř 6,5 milionu korun.

„Střecha je momentálně v havarijním stavu. Teče hlavně do počítačových učeben a kabinetů. Trochu mám ale obavu, abychom to do začátku září stihli, protože je velký nedostatek stavebního materiálu,“ vysvětluje ředitelka školy Zuzana Sýbková s tím, že má obavy i o celkovou částku rekonstrukce.

„Už jsme museli přepočítávat sumy na jiné plánované opravy, trh se stavebninami je nyní velmi nevyzpytatelný,“ doplňuje.

Rozsáhlé úpravy čeká také Domov mládeže při Vyšší odborné škole lesnické v Písku, který už několikátým rokem prochází nákladnými opravami. Nyní tam pokračují s druhou etapou rekonstrukce sociálních zařízení a stávajících instalací, což by mělo vyjít na více než 11 milionů.

ZŠ Nerudova dostane výtah

Velké sumy do svých škol ale investují také jednotlivá města v kraji. Například v Českých Budějovicích se teď pracuje na sedmi základních školách.

Největší změny však čekají Mateřskou školu K. Štěcha, kde je nyní v péči dělníků hospodářský pavilon a další objekty s třídami. Náklady vyjdou ve třech etapách na 87 milionů korun, letos se prostaví přibližně polovina.

„Investujeme také do ZŠ Grünwaldova, kde pokračujeme s rekonstrukcí a novou výstavbou spojovacích chodeb. V létě také chceme dokončit přístavbu bezbariérového výtahu v ZŠ Nerudova za 5,2 milionu i montáž žaluzií za 1,9 milionu korun ve školách Nerudova a Čéčova,“ vysvětluje náměstek primátora Petr Holický.

Nezahálí se ani v Táboře, kde se na pěti základních školách dočkají například nového oplocení, opraveného osvětlení, ale také výměny oken.

„Plánujeme také opravu varny v Mateřské škole Kollárova nebo výměnu rozvodů tepla a vody v MŠ v Sokolovské ulici. Dohromady budou veškeré letní práce stát 6,3 milionu korun,“ říká vedoucí táborského odboru školství Radomír Kouba.

Ve srovnání s Táborem mají být investice do čtveřice škol ve Strakonicích vyšší, vyjdou na 9,8 milionu. Například na ZŠ Dukelská budou pokračovat s výměnou elektroinstalace.

Drobnější opravy se nevyhnou ani školkám, které dostanou například nová okna a dveře. V MŠ v Lidické ulici už nyní vylepšují toalety, které zde byly v původním stavu od 80. let.

V Písku zateplí školku

Zdaleka nejvíc ale plánují do oprav na školách vložit v Písku, kde by všechny stavební práce měly vyjít na 45 milionů korun bez daně. Nejnákladnější bude první etapa rekonstrukce interiérů a zateplení budovy 13. mateřské školy na sídlišti Jih.

„Výměna čeká všechny rozvody, modernizace se dočkají kuchyně, sociální zařízení a také interiéry tříd. Vše by mělo vyjít na 8,7 milionu,“ spočítala vedoucí oddělení školství Andrea Klimešová.

Na ZŠ E. Beneše se počítá s dokončením rekonstrukce tělocvičny. „Je v tom zahrnuto i odizolování budovy a oprava fasády. Počítáme s tím, že náklady se vyšplhají na 4,15 milionu korun a necelou polovinu z toho pokryje dotace z Operačního programu životní prostředí,“ dodává Klimešová s tím, že v ZŠ T. G. Masaryka je v plánu výměna oken na prvním stupni. To by mělo vyjít na více než pět milionů korun.

Více než sedm a půl milionu pak v letních měsících vloží do škol v Jindřichově Hradci. Nejvíce peněz si vyžádá celková rekonstrukce školní kuchyně ve 3. mateřské škole Vajgar, a to 3,3 milionu korun.

Kromě toho také před několika týdny začala kompletní výměna elektroinstalace na 5. ZŠ, která v průběhu příštích pěti let bude stát přes 47 milionů korun.

„Stavba je členěna do celkem pěti etap podle jednotlivých pavilonů. Vzhledem k tomu, že stavební práce lze provádět zejména v období hlavních prázdnin, bude se každá část dělat samostatně, a to počínaje letošním rokem,“ doplnil místostarosta Jindřichova Hradce Miroslav Kadeřábek. První etapa započaté rekonstrukce vyjde na necelých pět milionů korun.