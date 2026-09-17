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V Táboře začala rekonstrukce výpravní budovy nádraží, město chystá opravy okolí

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  14:21
Dlažba na prvním nástupišti nádraží v Táboře je popraskaná, ze spodní strany jeho zastřešení se odlupuje barva. Budova na první pohled pamatuje lepší časy, do května 2028 by však měla získat novou tvář. Na tom už začala pracovat firma OHLA ŽS, jíž Správa železnic před několika dny předala staveniště.

Zprávy z dráhy

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Zahájení dlouho očekávané rekonstrukce, která vyjde na bezmála 165 milionů korun, je patrné na první pohled. Prostor před nádražím je už oplocený a nacházejí se na něm stavební buňky.

Po dokončení prací bude výpravní budova moderní a plně bezbariérová. Nádražím nyní denně projede přes 200 vlaků a budovou projde zhruba osm tisíc cestujících.

V Táboře začala oprava výpravní budovy na vlakovém nádraží. (17. září 2026)
Původní nádraží v Táboře doplní dva nové přízemní objekty. Historické části z 19. století projdou kompletní obnovou.
V Táboře začala oprava výpravní budovy na vlakovém nádraží. (17. září 2026)
V Táboře začala oprava výpravní budovy na vlakovém nádraží. (17. září 2026)
16 fotografií

„Středobodem pro cestující se stane nová odbavovací hala stojící uprostřed mezi dvěma historickými budovami, které také projdou citlivou rekonstrukcí. Dále dojde k odstranění jednoho objektu a výstavbě nového bezbariérového přístavku, který bude zároveň zastřešením podchodu a vybudujeme zde nové toalety,“ popsal generální ředitel Správy železnic (SŽ) Tomáš Tóth. Mají tam být i výdejní boxy.

V historické části nádraží budou provozy a kanceláře dopravců a SŽ i bytové jednotky. Součástí rekonstrukce je též nový výtah na 1. nástupiště, který se bude nacházet v místě stávajícího schodiště z podchodu. Přístupný bude z vnitřních i venkovních prostor.

Repasí projdou historické litinové sloupy nástupiště u budovy, které se poté vrátí zpět. Před vstupem do odbavovací haly a nad podchodem SŽ umístí stojany na kola.

Tóth dodal, že příprava stavby trvala čtyři nebo pět let. „Najít odpovídající podobu, zda přistoupit citlivě k historickým budovám z druhé poloviny 19. století, a zároveň přinést cestujícím bezbariérovost, moderní nádraží hodné 21. století, to si ten čas zasloužilo,“ vysvětlil a připomněl, že zhotovitele se nepodařilo vybrat napoprvé.

Nádraží čeká přestavba bez zateplení polystyrenem, změny budou i v okolí

Na financování se podílí Státní fond dopravní infrastruktury i úvěr Evropské investiční banky (EIB). Vedoucí jejího českého zastoupení Gabriela Mates zmínila, že nádraží je často prvním místem, které vidí návštěvníci města, a je i kontaktním bodem pro místní obyvatele. Proto musí být bezpečné a dobře přístupné pro všechny cestující.

Připomněla, že projekt mohou spolufinancovat jen díky dlouholeté spolupráci se SŽ. „Společně podporujeme podobné projekty po celé zemi, ať je to modernizace hlavních koridorů nebo regionálních tratí, až po investice do bezpečnosti a řízení provozu. V roce 2025 EIB podpořila investice do železnic úvěry v celkové hodnotě 17 miliard eur,“ vypočítala Mates.

Rekonstrukci firma provádí za provozu, což podle generálního ředitele OHLA ŽS Romana Kocúrka bývá vždy technicky i organizačně náročné. „Jednotlivé etapy proto pečlivě koordinujeme tak, aby byly po celou dobu zajištěné přístupy na nástupiště i dostupnost základních služeb, byť v provizorním režimu,“ uvedl. Chtějí, aby dopad na cestující i pracovníky byl co nejmenší.

Návrhy představí v úterý v knihovně

Citlivou rekonstrukci historických budov a zahájení prací vítá i starosta Tábora Štěpán Pavlík (Tábor 2020). Město čekalo na návrh budoucí podoby nádraží, aby mohlo pokročit v řešení jeho okolí, včetně Husova parku, kde jsou potíže s bezdomovci. Vítězný návrh z urbanistických workshopů představí veřejnosti v úterý 22. září od 18.30 hodin v městské knihovně.

Pavlík zmínil, že chtěli hlavně přenastavit dopravu. Autobusové nádraží je možná až příliš rozsáhlé. „Posunuli bychom ho blíže ke kolejím na místo, kde je teď parkoviště, aby to přestupující z vlaku měli pár kroků. MHD zůstane zhruba tam, kde je, akorát se některá nástupiště přesunou blíže parku,“ popsal. Prostorem navíc nemají projíždět auta, a bude tak bezpečnější.

Smrt osmiletého chlapce na nádraží. Zřejmě si hrál s pistolí

Počítají navíc se dvěma parkovacími domy. Ten před nádražím by měl sloužit hlavně pro ty, kteří míří do města za službami, druhý za nádražím by byl spíš v režimu P+R. Kapacita by mohla být kolem 250 míst, jako u před několika měsíci otevřeného domu na sídlišti Nad Lužnicí. „Uvidíme, jak bude dům stavebně řešený, protože bude součástí možné další bytové výstavby,“ sdělil starosta.

Výhodu návrhu spatřuje i v možné etapizaci. Řešit celé rozsáhlé území najednou by bylo investičně náročné. „Myslím si, že do devíti měsíců má být hotová územní studie, pak se to ‚nakrájí‘ a ocení na etapy,“ doplnil Pavlík. První etapou by mohl být přesun autobusového nádraží. Začít by mohl příští rok na podzim a potrvá určitě rok.

U Husova parku chtějí část nejblíž nádraží přetvořit do „parkového náměstí“. Má tam být i kavárenský pavilon, změní se celé uspořádání. Průchodnost parkem do ulice 9. května má být srozumitelnější a přímější. „Člověk půjde rovnou do města, jako to vymýšleli naši předci, to byla Bahnhof Strasse, propojení na Staré město přímým směrem,“ uzavřel Pavlík.

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