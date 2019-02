Zavření Mánesovy ulice ochromí na tři měsíce provoz v Budějovicích

Dopravně jsou na tom České Budějovice tak mizerně, že stačí jen stavba bytového domu a u něj zábor kusu vozovky, aby začal v části města kolaps.

Řidiči se o tom v těchto dnech mohou přesvědčit na Rudolfovské třídě poblíž Sadů. Ve špičce se provoz zastavil natolik, že svá auta motoristé otáčeli i v Suchém Vrbném a jeli do města raději přes Mladé.

Vyhlídky jsou navíc takové, že podobné problémy letos nastanou i na dalších místech, která jsou pro České Budějovice dopravně zásadní. Pracovat se bude v části Mánesovy ulice, která zůstane na delší čas dokonce neprůjezdná, a také na Lidické třídě a v Dobrovodské.

Z tohoto pohledu bude letošní rok mnohem složitější než loňský. I na Rudolfovské budou muset řidiči omezení přetrpět poměrně dlouho. Vozovka tam bude zúžená až do konce července. Provoz sice dál funguje v obou směrech, ale při větším náporu aut úsek mezi viaduktem a Sady zkrátka nestačí.

Ve směru do centra teď schází kus odbočovacího pruhu a je to velmi citelné. „Ráno tak byla zahlcená křižovatka i u viaduktu a stálo se široko daleko,“ potvrdil jeden z řidičů Vojtěch Tomášek.

Práce na Mánesově ulici mohou začít už v březnu

Pokud potíže způsobí v podstatě drobnost, lze odhadovat, co nastane, až se kvůli opravám zavře Mánesova ulice, která funguje jako vnitřní městský okruh.

„Největší komplikace přijdou, až bude neprůjezdná v obou směrech mezi mostem přes Malši a Čechovou ulicí. Kanalizace je tam bohužel v takovém stavu, že se tomu nevyhneme,“ reagoval náměstek primátora pro dopravu František Konečný (ANO). Tato část má být neprůjezdná až na tři měsíce.

Když nenastane žádné větší prodlení, práce mohou začít ještě v březnu.

Výběrové řízení je vyhlášené a firmy se mohou o zakázku hlásit do konce února. Její předpokládaná hodnota je 45,5 milionu korun, když část zaplatí město a část Jihočeský kraj.

Celá akce bude rozdělená na několik etap a trvat má až do listopadu. Po ukončení první části už bude Mánesova částečně průjezdná a pracovat se bude dál směrem k Novohradské ulici.

Kudy pojedou v době největšího omezení vozidla? Hodně jich zamíří na Senovážné náměstí, které tak čeká obrovský nápor. Provoz se po dobu uzavírky zahustí v Žižkově třídě, Čechově ulici a Havlíčkově kolonii. Kamiony budou muset přes tradičně plnou Dlouhou louku.

„Připravujeme se i na úpravy světelné signalizace na semaforech v dotčených místech kolem Mánesovy. Máme k dispozici matematické modely. Je ovšem nutné si uvědomit, že každá křižovatka má svou kapacitu, a když je naplněná, tak už pak nepomohou ani semafory,“ vysvětlil Radek Terber ze společnosti Swarco Traffic, která má světelnou signalizaci v Českých Budějovicích na starost.

Součástí úprav Mánesovy ulice bude položení nového povrchu vozovky, rozšíření či vybudování bezpečných přechodů pro chodce.

Do toho má být na jaře zavřená ještě Dobrovodská ulice. Oprava je tam naplánovaná v úseku u zastávky Pětidomí poblíž zanádražní silnice. Místo by mělo být neprůjezdné měsíc. „Tam by však měly být komplikace o něco menší, vozidla pojedou vedlejší Družstevní ulicí,“ doplnil Konečný.

A pokračovat bude letos i rekonstrukce Lidické třídy. Silničáři a další pracovníci se pustí do proměny úseku od železničního přejezdu u Papírenské ulice až na konec města směrem na Včelnou.

„Nový bude povrch vozovky a součástí jsou i úpravy přechodů pro chodce na křížení s ulicemi J. B. Foerstera, Plánská, Chmelenského, Buděšínského a Papírenská - Slunečná. Ve většině tam vznikne nový dělicí ostrůvek,“ vyjmenoval náměstek primátora Ivo Moravec (HOPB) s tím, že celá akce bude stát Jihočeský kraj přes 27 milionů korun a České Budějovice téměř čtyři miliony.

U všech pěti upravených přechodů bude speciální osvětlení. Modernizace by mohla podle Moravce začít v červnu a potrvá ve třech etapách tři a půl měsíce.