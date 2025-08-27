Oprava průtahu Táborem směrem na dálnici potrvá do listopadu, řidiče čekají omezení

  11:56
Řidiči se musí připravit na to, že začala rekonstrukce dvouapůlkilometrového úseku na hlavním silničním průtahu Táborem, který odvádí dopravu k dálnici D3. Práce potrvají 80 dní, čtyřproudovou silnici I/3 mezi obchodním domem Tesco a hotelem Elzet v Měšicích chtějí dokončit 12. listopadu.
Oprava důležitého průtahu Táborem přinesla pro řidiče dopravní omezení. Práce začaly 25. srpna.

foto: MÚ Tábor

Oprava důležitého průtahu Táborem přinesla pro řidiče dopravní omezení. Práce...
Oprava důležitého průtahu Táborem přinesla pro řidiče dopravní omezení. Práce...
Oprava důležitého průtahu Táborem přinesla pro řidiče dopravní omezení. Práce...
Oprava důležitého průtahu Táborem přinesla pro řidiče dopravní omezení. Práce...
Těžká technika najela na důležitou táborskou silnici v pondělí, řidiči musí počítat s omezeními. Oprava se dotkne nejen vozovky, ale i krajnic, svodidel a kompletního dopravního značení.

Podle informací z mapové aplikace Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem projektu, dojde rovněž k opravě odvodnění do vsakovacích příkopů. Zhotovitelem stavby je firma Swietelsky stavební, cena prací dosáhne bezmála 48,5 milionu korun bez daně.

Oprava důležitého průtahu Táborem přinesla pro řidiče dopravní omezení. Práce začaly 25. srpna.
Oprava důležitého průtahu Táborem přinesla pro řidiče dopravní omezení. Práce začaly 25. srpna.
Oprava důležitého průtahu Táborem přinesla pro řidiče dopravní omezení. Práce začaly 25. srpna.
Oprava důležitého průtahu Táborem přinesla pro řidiče dopravní omezení. Práce začaly 25. srpna.
Práce budou mít celkem čtyři etapy a každá zasáhne jinou část vozovky. „Řidiče čekají omezení jízdních pruhů a krátkodobé uzávěry nájezdových a výjezdových větví, vždy s přehledně značenými objízdnými trasami. Pro všechny etapy platí, že silnice bude průjezdná a doprava povede střídavě po jednotlivých pruzích,“ upřesnil mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Změny čekají také linku číslo 30 táborské MHD, která při některých etapách povede po objízdné trase. „Cestující se mohou spolehnout na náhradní zastávky a včasné označení změn přímo na místě,“ dodal Dvořák. Stavba ovlivní i linkovou autobusovou dopravu, jejíž koordinaci zajistí Jihočeský kraj.

Pět vesnic kolem Tábora získá obchvat, zmizí i nebezpečné „esíčko“ za Chýnovem

Současně s pracemi na průtahu začne 8. září také modernizace sítí v Soběslavské ulici. Jejich obnova je nezbytná pro spolehlivé dodávky pitné vody i moderní kanalizaci. Na obou inženýrských sítích dochází k závažným poruchám, jen na vodovodu jich bylo loni šest. I tyto úpravy přinesou dopravní omezení.

Souběhu obou projektů ale někteří z občanů nerozumí. Na facebookovém profilu Tábora se na to ptal David Vodák. „Akce se vzájemně neovlivňují a dopravní omezení nemají vzájemný vliv a dopad. Dopravní omezení jednotlivých staveb koordinuje a posuzuje odbor dopravy tak, aby byl eliminován vzájemný negativní vliv těchto akcí,“ odpovědělo město.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

