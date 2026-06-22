Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

O 400 milionů více, než byl plán. Oprava českobudějovické Slavie stála miliardu

Autor: ,
  16:58
České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura....

České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura. České Budějovice v pondělí slavnotně a částečně otevřely zcela rekonstruovaný spolkový dům Slavie za téměř 1 miliardu korun. Kompletní spuštění provozu je však naplánováno až na léto příštího roku. Foto: Petr Lundák, MAFRA | foto: Petr Lundák, MF DNES

České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura....
České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura....
České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura....
Příprava na videomapping v souvislosti se slavnostním otevřením Slavie 29....
14 fotografií
Oprava českobudějovického kulturního domu Slavie stála 1,055 miliardy korun. Je to přibližně o 400 milionů korun více, než byla původně odhadovaná cena. Podle náměstka českobudějovické primátorky Petra Maroše (Naše Česko) zdražení způsobil fakt, že projekt nebyl dobře připravený.

Rekonstrukci prosadila předchozí koalice, v níž byly nejsilnějšími subjekty ANO a hnutí Občané pro Budějovice. Současné vedení města, které tehdy bylo v opozici, projekt delší dobu kritizovalo.

Přestavba částečně změnila dispozici stavby. Kulturní dům doplnila prosklená přístavba a zanikl společenský sál v patře a také tělocvična v přízemí.

Přestavba KD Slavie stála stovky milionů, nikdo tam nechce kavárnu ani restauraci

„V projektu chyběly věci. Nebyla asi dobře vybraná architektonická společnost, protože její architekti neměli vůbec žádnou zkušenost s veřejnými zakázkami v České republice a s rekonstrukcí památek. Když se některé věci pak začaly při rekonstrukci objevovat, tak jsme viděli, že architekti moc neví, co s tím. Jsem přesvědčený, že velmi důležitá je příprava a odpracovat vše na začátku,“ uvedl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš.

Rekonstrukce Slavie začala předloni. Původně měla skončit loni na podzim, ale nakonec se kvůli různým komplikacím termín otevření posunul na 29. prosince. Město získalo na opravu dotaci 177 milionů korun z Národního plánu obnovy.

České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura. České Budějovice v pondělí slavnotně a částečně otevřely zcela rekonstruovaný spolkový dům Slavie za téměř 1 miliardu korun. Kompletní spuštění provozu je však naplánováno až na léto příštího roku. Foto: Petr Lundák, MAFRA
České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura. České Budějovice v pondělí slavnotně a částečně otevřely zcela rekonstruovaný spolkový dům Slavie za téměř 1 miliardu korun. Kompletní spuštění provozu je však naplánováno až na léto příštího roku. Foto: Petr Lundák, MAFRA
České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura. České Budějovice v pondělí slavnostně a částečně otevřely zcela rekonstruovaný spolkový dům Slavie za téměř 1 miliardu korun. Kompletní spuštění provozu je však naplánováno až na léto příštího roku. Foto: Petr Lundák, MAFRA
České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura. České Budějovice v pondělí slavnotně a částečně otevřely zcela rekonstruovaný spolkový dům Slavie za téměř 1 miliardu korun. Kompletní spuštění provozu je však naplánováno až na léto příštího roku. Foto: Petr Lundák, MAFRA
14 fotografií

Kvůli prodlužování prací však hrozilo, že nárok na grant ztratí. Nakonec ale termíny pro čerpání dotace splnilo.

„Podali jsme osm reklamací vůči projektantovi. Všechny byly zamítnuty a my jako veřejný zadavatel nemáme jinou možnost, že pokud se nedomluvíme, budeme to muset vymáhat soudně. Spoustu víceprací je spojeno s tím, že ty úkony v rozpočtu chyběly. Pravdou je také to, že v původním návrhu nebylo dopočítáno úplně všechno. Celková částka za rekonstrukci je astronomická,“ řekl Maroš.

Slavie v Budějovicích je hotová, ale jen navenek. Náklady přesáhnou 900 milionů

O obnově kulturního domu Slavie, který stojí na pravém břehu Malše, se v Českých Budějovicích mluvilo několik let. Původně německý Spolkový dům byl postaven v letech 1871 až 1872. Byl projektován jako kulturní, společenské a politické centrum českobudějovických Němců.

Za nacismu se stal centrem německého hitlerovského nacionalismu, později v něm sídlil krajský sekretariát KSČ, pak byl odevzdán městu, později sloužil armádě. V roce 1960 ho ministerstvo obrany předalo státu a stát o dva roky později opět městu. V posledních letech před rekonstrukcí byl kulturní dům stále v provozu, ale měl už řadu nedostatků.

29. prosince 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Upustili pneumatiky a pomohla speciální technika. Hasiči vyprostili uvázlý autobus

Řidič zřejmě nerespektoval dopravní značení a uvázl pod viaduktem. (16. června...

Autobus v úterý dopoledne na Českokrumlovsku naboural do viaduktu a zčásti přišel o střechu. Po 13. hodině se hasičům podařilo vozidlo zpod viaduktu vyprostit a přibližně za dvě hodiny byl na silnici...

Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod

V Praze se začalo s domácím testováním podezřelých případů. Odebrat vzorky za...

Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...

Chátrala a zarůstala. Krafferova zahrada v Hradci se změnila v živé centrum

Za projektem stojí Ateliér Za Mák a architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek...

Krafferova zahrada v centru Jindřichova Hradce prošla proměnou z chátrajícího brownfieldu na živý veřejný prostor spojující zahradnictví, architekturu a komunitní život. Za projektem stojí Ateliér Za...

Na okraji Českých Budějovic mají stavět obří halu Amazonu, třetí v republice

Tak by mohl vypadat areál u Boršova nad Vltavou po dokončení.

Stavba půl kilometru dlouhé haly jižně od Českých Budějovic mezi obcemi Boršov nad Vltavou a Homole má začít ještě letos. Hotovo by bylo v roce 2028. Místní však mají obavy z nárůstu dopravy i...

OBRAZEM: Kola s pivními lahvemi i kaskadéři. Motocykly Indian obsadily Lipno

Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026)

Tisíce majitelů a vyznavačů jednostopé americké legendy mají teď za svůj domov jihočeské Lipno nad Vltavou. U přehrady se koná největší evropský sraz motocyklů značky Indian, kde také slaví 125....

O 400 milionů více, než byl plán. Oprava českobudějovické Slavie stála miliardu

České Budějovice, 29.12.2025, slavie, kulturní dům, spolkový dům, kultura....

Oprava českobudějovického kulturního domu Slavie stála 1,055 miliardy korun. Je to přibližně o 400 milionů korun více, než byla původně odhadovaná cena. Podle náměstka českobudějovické primátorky...

22. června 2026  16:58

Jedna jízdenka na autobus, vlak i MHD. V jižních Čechách startuje IDESKA

Ve spolupráci
IDESKA

Od 1. července 2026 čeká Jihočechy největší změna veřejné dopravy za poslední roky. Nový integrovaný dopravní systém IDESKA propojí regionální autobusy, vlaky i městskou hromadnou dopravu (MHD) do...

22. června 2026  12:43

Učitelé stáhli výpovědi. Odvolaná ředitelka školy mluví o rebelii a podala žalobu

Premium
Základní škola v Záhoří na Písecku. (květen 2026)

Devatenáct učitelů, kteří před měsícem podali výpověď v základní škole v Záhoří na Písecku, zůstává nadále v pracovním poměru. Ustoupili od záměru odejít. Podle starosty Martina Formánka se podařilo...

22. června 2026

Před útulkem někdo uvázal psa. Nechal mu tam granule i lístek se jménem

Psa někdo uvázal před útulkem na okraji Tábora. Do kotce ho strážníci dostali...

Dvě hlídky strážníků zaměstnal kříženec briarda a pasteveckého salašnického psa, kterého někdo uvázal před útulkem v Táboře. I když mu tam nechal granule a hračky, je majitel podezřelý ze spáchání...

22. června 2026  9:37

V linecké ocelárně mají kněze i odborníka na hmyz. Otevřou unikátní návštěvnické centrum

Provoz v ocelárně je nepřetržitý. Po Dunaji do ní připlouvají a míří do celého...

Jihočeši znají rakouský Linec jako město, kterým projíždějí při cestě na dovolenou. Stojí však také za návštěvu. Tamní ocelárna patří mezi nejvýznamnější v celé Evropě. V červenci otevře...

21. června 2026  9:34

Obyvatele štvou plány na silnici ke Špačkům. Do lokality auta nepatří, tvrdí kritici

Podle vědců je přírodní památka Tůně u Špačků na jihu Budějovic unikátním a...

V návrhu nového územního plánu Českých Budějovic je zakreslená nová silnice protínající lokalitu u Špačků na jižním okraji města. Část obyvatel s ní nesouhlasí a petice odpůrců už má více než 2500...

20. června 2026  12:17

Chátrala a zarůstala. Krafferova zahrada v Hradci se změnila v živé centrum

Za projektem stojí Ateliér Za Mák a architekt Matěj Šebek ze studia matěj šebek...

Krafferova zahrada v centru Jindřichova Hradce prošla proměnou z chátrajícího brownfieldu na živý veřejný prostor spojující zahradnictví, architekturu a komunitní život. Za projektem stojí Ateliér Za...

20. června 2026

Sinice psům chutnají, ale mohou je zabít. Expert o problémové kvalitě vody v Lipně

Premium
Hydrobiolog Petr Znachor pracuje v Biologickém centru Akademie věd v Českých...

Hydrobiolog Petr Znachor z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích sleduje kvalitu vody v Lipně přes třicet let. V rozhovoru pro iDNES.cz upozorňuje na problematiku fosforu, který se...

19. června 2026

OBRAZEM: Kola s pivními lahvemi i kaskadéři. Motocykly Indian obsadily Lipno

Indians Rider Fest v Lipně nad Vltavou. (19.6.2026)

Tisíce majitelů a vyznavačů jednostopé americké legendy mají teď za svůj domov jihočeské Lipno nad Vltavou. U přehrady se koná největší evropský sraz motocyklů značky Indian, kde také slaví 125....

19. června 2026  15:41

Jídlem to nebylo. Zvracení dvacítky studentů na výletě má zřejmě jiný důvod

V Praze se začalo s domácím testováním podezřelých případů. Odebrat vzorky za...

Celkem dvaceti studentům gymnázia se udělalo v noci na čtvrtek zle při školním výletu v Přední Výtoni na Lipensku. Nejdříve to vypadalo, že mohli společně sníst nějaké zkažené jídlo a z toho pak...

19. června 2026  11:45

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kriminalisté obvinili řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem

Provoz na železnici byl brzy obnovený. (16. června 2026)

Českokrumlovští kriminalisté zahájili trestní stíhání čtyřiašedesátiletého řidiče, který se s autobusem zasekl pod viaduktem v obci Rybník, když pravděpodobně nerespektoval dopravní značení. Muže...

19. června 2026  8:54

Chystají novou čtvrť pro téměř 600 lidí. Má pomoci rozvoji Jindřichova Hradce

Předměstí Zbuzany má vycházet z principu města krátkých vzdáleností. Kromě bytů...

Řadové domy, dvojdomy i byty. To všechno pro bezmála 600 lidí. Takové má být nové jindřichohradecké předměstí Zbuzany, na němž radnice pracuje. Dvacetitisícové město chce čtvrtí na jihozápadním...

18. června 2026  16:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.