Rekonstrukci prosadila předchozí koalice, v níž byly nejsilnějšími subjekty ANO a hnutí Občané pro Budějovice. Současné vedení města, které tehdy bylo v opozici, projekt delší dobu kritizovalo.
Přestavba částečně změnila dispozici stavby. Kulturní dům doplnila prosklená přístavba a zanikl společenský sál v patře a také tělocvična v přízemí.
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„V projektu chyběly věci. Nebyla asi dobře vybraná architektonická společnost, protože její architekti neměli vůbec žádnou zkušenost s veřejnými zakázkami v České republice a s rekonstrukcí památek. Když se některé věci pak začaly při rekonstrukci objevovat, tak jsme viděli, že architekti moc neví, co s tím. Jsem přesvědčený, že velmi důležitá je příprava a odpracovat vše na začátku,“ uvedl náměstek českobudějovické primátorky Petr Maroš.
Rekonstrukce Slavie začala předloni. Původně měla skončit loni na podzim, ale nakonec se kvůli různým komplikacím termín otevření posunul na 29. prosince. Město získalo na opravu dotaci 177 milionů korun z Národního plánu obnovy.
Kvůli prodlužování prací však hrozilo, že nárok na grant ztratí. Nakonec ale termíny pro čerpání dotace splnilo.
„Podali jsme osm reklamací vůči projektantovi. Všechny byly zamítnuty a my jako veřejný zadavatel nemáme jinou možnost, že pokud se nedomluvíme, budeme to muset vymáhat soudně. Spoustu víceprací je spojeno s tím, že ty úkony v rozpočtu chyběly. Pravdou je také to, že v původním návrhu nebylo dopočítáno úplně všechno. Celková částka za rekonstrukci je astronomická,“ řekl Maroš.
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O obnově kulturního domu Slavie, který stojí na pravém břehu Malše, se v Českých Budějovicích mluvilo několik let. Původně německý Spolkový dům byl postaven v letech 1871 až 1872. Byl projektován jako kulturní, společenské a politické centrum českobudějovických Němců.
Za nacismu se stal centrem německého hitlerovského nacionalismu, později v něm sídlil krajský sekretariát KSČ, pak byl odevzdán městu, později sloužil armádě. V roce 1960 ho ministerstvo obrany předalo státu a stát o dva roky později opět městu. V posledních letech před rekonstrukcí byl kulturní dům stále v provozu, ale měl už řadu nedostatků.
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29. prosince 2025