Řidičům v Táboře končí tříleté martyrium, otevře se páteřní Budějovická

V úterý tam po další etapě rozsáhlé opravy začalo pokládání asfaltu. „Automobily či městská hromadná doprava by se měly na místo vrátit 18. listopadu,“ informoval mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák. Úsek byl neprůjezdný od začátku února.

Celá akce tím ale ještě nekončí a budou pokračovat další drobnější práce, které už však neovlivní provoz. Bude to například doplnění zeleně a podobně.

Pro druhé největší jihočeské město je Budějovická z hlediska dopravy naprosto zásadní. Je to páteřní komunikace, kudy projíždí denně tisíce vozidel.

Motoristé museli jezdit po objízdných trasách s přestávkami prakticky tři roky. Akce byla totiž rozdělená na několik etap a vždy byla zavřená část Budějovické.



„A ještě není úplně hotovo. Příští rok by se nic dít nemělo, ale na rok 2023 je naplánovaná obnova posledního kratšího úseku. To už by nemělo způsobit až tak dlouhé omezení,“ doplnil Dvořák.

Rekonstrukce Budějovické ulice stála už desítky milionů korun, součástí byla například obnova kanalizace, vodovodů, plynu, ale i dalších sítí. Etapa, která nyní vrcholí, stála přes 51 milionů korun.