Náraz do stromu otočil auto přes střechu. Řidič nadýchal skoro 2,5 promile

Autor:
  13:19
Opilý řidič havaroval ve čtvrtek na Strakonicku. Po nezvládnutí zatáčky skončil s vozem ve stromě. Od něj se auto odrazilo a převrátilo přes střechu. Těžce zraněného spolujezdce transportoval vrtulník do nemocnice. Řidiči při dechové zkoušce zjistili téměř 2,5 promile alkoholu.
Fotogalerie2

Auto po nárazu do stromu a převrácení přes střechu skončilo zpátky na silnici. | foto: Policie ČR

Nehoda se stala krátce před jednou hodinou odpoledne na silnici třetí třídy v katastru obce Bezdědovice. Řidič Fiat Doblo Cargo jedoucí z Drahenického Málkova směrem na Paštiky nepřizpůsobil při projíždění levotočivé zatáčky rychlost jízdy.

Auto po nárazu do stromu a převrácení přes střechu skončilo zpátky na silnici.

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

„Vozidlo následně vyjelo vpravo mimo vozovku a narazilo do stromu. Po nárazu se auto převrátilo přes střechu a dopadlo zpět na komunikaci,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková.

Při nehodě se zranil spolujezdec sedící na předním sedadle. Zdravotníci ho ještě před příjezdem dopravních policistů ze Strakonic vrtulníkem přepravili do nemocnice v Českých Budějovicích.

Opilý mladík boural cestou z maturitního plesu, motor letěl dvě stě metrů

„Utrpěl mnohočetná zranění. S podezřením na poranění páteře ho letecky transportovali na oddělení úrazové chirurgie,“ upřesnila mluvčí jihočeských záchranářů Kristina Vrkočová.

Hlídka policie u řidiče na místě provedla dechovou zkoušku, která ukázala pozitivní výsledek – 2,45 promile alkoholu.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Desítky zraněných při srážce vlaků na jihu Čech. Ministr Kupka promluvil o příčině

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno srazil rychlík s...

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku se ráno čelně srazil rychlík s osobním vlakem. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho čtyři těžce. Podle dosavadního vyšetřování pravděpodobně...

Madeta se ocitla bez korunního prince. Jan Teplý skončil v největší mlékárně

Jan Teplý má v Madetě funkci ředitele marketingu, obchodu, nákupu, jakosti,...

Jan Teplý, syn vlastníka největší české mlékárny Madeta Milana Teplého, opustil po 22 letech firmu. Co se přesně mezi ním a otcem stalo, nechtěli ani jeden z nich komentovat, Jan odešel po dohodě. V...

Okamžiky před srážkou u Zlivi: provoz byl omezen na jednu kolej, rychlík měl počkat

U Zlivi se srazil rychlík s osobním vlakem. (21. listopadu 2025)

Na trati mezi Zliví a Dívčicemi na Českobudějovicku, kde se ráno srazily dva vlaky, dnes nebyl standardní provoz. V místě se v tu dobu jezdilo jen po jedné koleji. Situaci v inkriminovaném úseku ...

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

Náraz do stromu otočil auto přes střechu. Řidič nadýchal skoro 2,5 promile

Auto po nárazu do stromu a převrácení přes střechu skončilo zpátky na silnici.

Opilý řidič havaroval ve čtvrtek na Strakonicku. Po nezvládnutí zatáčky skončil s vozem ve stromě. Od něj se auto odrazilo a převrátilo přes střechu. Těžce zraněného spolujezdce transportoval...

28. listopadu 2025  13:19

Razie v Dynamu. Policie vyslýchala kvůli vízům pět fotbalistů, zjistila tři pochybení

Souboj v utkání třetího kola českého poháru mezi Českými Budějovicemi a Baníkem...

Fotbalové České Budějovice řeší potíže zahraničních hráčů. Hned pět jich ve čtvrtek vyslýchala cizinecká policie kvůli jejich dokumentům k pobytu v České republice, u tří zjistila pochybení. Klub se...

27. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  28. 11. 13:02

První vánoční strom rozsvítí v Táboře, České Budějovice se dočkají v sobotu

Vánoční strom v Táboře

Rozsvícení vánočních stromů každoročně láká do center jihočeských měst tisíce lidí. Nemusejí to nutně být jen jejich obyvatelé, návštěvníci často přijíždějí za touto událostí cíleně z různých koutů...

28. listopadu 2025  9:51

Překvapivé načasování. A kolik lidí bude Kubu následovat? ptají se politologové

Předseda Asociace krajů Martin Kuba (25. května 2023)

Na odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby z ODS je překvapivé pouze načasování, míní politolog Milan Školník z Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze. Dodává, že je otázkou, zda to není příliš...

27. listopadu 2025  18:53

ODS se v jižních Čechách hroutí. S Kubou odcházejí prakticky všichni

Občanští demokraté získali v Českých Budějovicích 29,35 procenta a slavili, na...

Po oznámení jihočeského hejtmana Martina Kuby, že opouští ODS a zakládá nové hnutí, se hroutí celá struktura strany v tomto kraji. Postupně se zveřejňují další a další jména špiček ODS z krajského i...

27. listopadu 2025  18:38

Neukázal alternativu, čekalo se to, nás to nepoškodí, zní z ODS k odchodu Kuby

Prezident Petr Pavel přijal na jednání Petra Fialu. (5. října 2025)

Předseda ODS Petr Fiala po oznámení odchodu jihočeského hejtmana Martina Kuby ze strany řekl, že šlo o dlouhodobý proces. Podle dosluhujícího premiéra hejtman nevyužil toho, aby ODS ukázal dobrou...

27. listopadu 2025  18:24

Hejtman Martin Kuba odchází po 22 letech z ODS a zakládá nové hnutí

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Jihočeský hejtman a bývalý první místopředseda ODS Martin Kuba oznámil, že od občanských demokratů odchází a zakládá nové hnutí. Kuba dlouhodobě kritizoval koalici SPOLU a nedávno spustil svůj...

27. listopadu 2025  17:50

Zanedbané a nevyspalé děti musely žebrat o jídlo, soudí partnery za týrání

Seniora soudí u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Týrání dětí začal ve čtvrtek projednávat českobudějovický krajský soud. Otevřel tím příběh početné rodiny, ve které jsou dva dospělí obžalováni z týrání a ohrožování výchovy nezletilých. Hrozí jim až...

27. listopadu 2025  15:38

Hádka dvou známých v Písku se vyhrotila, jeden muž pobodal druhého

V Písku došlo ke konfliktu mužů, jeden druhého pobodal.

Policisté vyšetřují okolnosti konfliktu dvou mužů v Písku, po kterém ve středu večer skončil jeden z nich s bodnořeznými zraněními v nemocnici. Při napadení sehrál roli alkohol.

27. listopadu 2025  10:28

Najít očního lékaře je těžké. Z Budějovic za ním jezdí do Tábora i Jindřichova Hradce

Ilustrační snímek

Nové pacienty nepřijímáme. Na podobnou informaci narazí pacienti, když hledají pravidelnou péči o zrak hrazenou zdravotními pojišťovnami v krajském městě. Místa v očních ordinacích nejsou, což řeší...

27. listopadu 2025  9:11

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kamioňák sjel ze silnice a opřel návěs s auty o břízy. Škoda je šest milionů

Kamion převážející auta havaroval u Libějovic.

Nehoda kamionu převážejícího auta komplikovala od rána provoz na silnici z Českých Budějovic do Písku. Úsek u Libějovic byl odpoledne několik hodin úplně zavřený kvůli vyprošťování vozu a přeložení...

26. listopadu 2025  14:09,  aktualizováno  17:17

Slyším příběh a skáčou mi náměty, líčí spisovatel Mrvík. Pokřtí nové povídky

Mrvík vydává druhou sbírku povídek.

První knihou si splnil klukovský sen. Budějovický autor Zbyněk Mrvík se svou prvotinou uspěl. Jeho sbírka povídek čtenáře bavila, a tak přidal další. Dílo s názvem A čeho se bojíš ty pokřtí tento...

26. listopadu 2025  12:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.