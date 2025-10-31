Opilec za volantem stihl ujet na ráfku 20 kilometrů, než ho zastavili policisté

Přes dvacet kilometrů zdolal opilý řidič s poškozenou pneumatikou, která se po cestě roztrhala, takže jel jen po ráfku, než ho zastavili policisté v Českých Budějovicích. Šestašedesátiletý šofér nadýchal 1,5 promile alkoholu.
Řidič poškodil pravou přední pneumatiku, a jak pokračoval v jízdě, tak se úplně roztrhala. | foto: Policie ČR

Když policisté z oddělení hlídkové služby projížděli v sobotu 18. října před 19. hodinou křižovatkou ulic Strakonická a Plzeňská, všimli si pomalu jedoucího osobního vozidla Volvo XC60, jehož pravé přední kolo postrádalo pneumatiku a jelo pouze po AL disku.

Řidič s defektem jel od Dolního Třebonína.
Řidič nadýchal 1,5 promile alkoholu.
Policisté si auta s defektem všimli v Českých Budějovicích u křižovatky ulici Strakonická a Plzeňská.
„Řidiče zastavili a při jednání s ním cítili z jeho dechu alkohol. Proto ho vyzvali k provedení testu. Výsledek měření převýšil 1,5 promile. Stejné množství zakázané látky vykázalo i druhé měření provedené po pár minutách,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Policistům se také přihlásil svědek, který za zastaveným řidičem jel už od Dolního Třebonína na Českokrumlovsku a všiml si, že má pravděpodobně defekt pravé přední pneumatiky. Na ten však nereagoval a až do Českých Budějovic jel po ráfku. Urazil tedy zhruba dvacet kilometrů.

Opilec kličkoval Brnem s prázdnými pneumatikami, stíhal ho všímavý řidič

Opilému muži policisté zakázali další jízdu a nechali vozidlo odtáhnout mimo silnici.

„Šestašedesátiletý řidič si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a začátkem listopadu stane před okresním soudem,“ uzavřel Bajcura.

