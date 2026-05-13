Událost se stala 5. května na vyhledávaném a oblíbeném Sokolském ostrově. Policie o případu informovala až nyní.
Muži se krátce před půlnocí rozhodli, že už půjdou a každý se vydal jiným směrem. „Jeden z nich však chůzi nezvládl a ze svahu spadl do řeky. Naštěstí pád do vody uslyšel druhý z mužů a běžel mu na pomoc. Svědci, kteří uklízeli v blízkém občerstvení, situaci zaznamenali, běželi také na pomoc a zavolali na tísňovou linku,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová, která poskytla i videozáznam.
První na místě byli policisté z oddělení hlídkové služby. Ti uviděli muže, jak se snaží druhého vytáhnout z vody na slepém rameni za soutokem Malše a Vltavy. Pod vlivem alkoholu a ve srázu se však nebyli schopni dostat do bezpečí, i když jim svědci hodili řetěz, který ležel venku u občerstvení.
„Policisté tak použili lana a bezvládného muže, spolu s jeho známým, který byl také zčásti ve vodě, začali tahat ze svahu a vody do bezpečí. Alkohol vše ztížil, protože reakční schopnosti a síla obou byly prakticky na nule,“ vysvětlila Krausová.
Po vytažení policisté muži poskytli první pomoc a zajistili tepelný komfort, pečovali o něj až do příjezdu záchranářů. „S kolegy zprvu nekomunikoval, na důrazné oslovení reagoval pouze otevřením očí. Na hlavě měl menší tržnou ránu, kterou mu ošetřili. Podchlazeného muže jsme po poskytnutí neodkladné péče a podání léků převezli na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra.
Doplnil, že při převozu do nemocnice se muž postupně probouzel a jeho stav vědomí se zlepšoval. Policisté ještě poděkovali svědkům, kteří událost oznámili a snažili se pomoci.
„Pod vlivem alkoholu jsou reakční a koordinační schopnosti na úplně jiné úrovni než za střízliva. Jeden špatný krok či pohyb a zábava může skončit tragicky,“ zdůraznila Lenka Krausová.
