Opilí muži nezvládli dojít domů, jeden spadl do řeky. Z vody nakonec tahali oba

  8:58
Popíjení dvou mužů a jejich putování po Sokolském ostrově v centru Českých Budějovic skončilo malým dramatem. Jeden z nich sjel ze svahu a spadl do řeky. Svědci události rychle přivolali policisty a sami běželi na pomoc. Muže se podařilo vytáhnout a skončil v péči zdravotníků.

Událost se stala 5. května na vyhledávaném a oblíbeném Sokolském ostrově. Policie o případu informovala až nyní.

Muži se krátce před půlnocí rozhodli, že už půjdou a každý se vydal jiným směrem. „Jeden z nich však chůzi nezvládl a ze svahu spadl do řeky. Naštěstí pád do vody uslyšel druhý z mužů a běžel mu na pomoc. Svědci, kteří uklízeli v blízkém občerstvení, situaci zaznamenali, běželi také na pomoc a zavolali na tísňovou linku,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Lenka Krausová, která poskytla i videozáznam.

Nemohli stát, ani mluvit. Chlapci se na poli opili do němoty, skončili v nemocnici

První na místě byli policisté z oddělení hlídkové služby. Ti uviděli muže, jak se snaží druhého vytáhnout z vody na slepém rameni za soutokem Malše a Vltavy. Pod vlivem alkoholu a ve srázu se však nebyli schopni dostat do bezpečí, i když jim svědci hodili řetěz, který ležel venku u občerstvení.

„Policisté tak použili lana a bezvládného muže, spolu s jeho známým, který byl také zčásti ve vodě, začali tahat ze svahu a vody do bezpečí. Alkohol vše ztížil, protože reakční schopnosti a síla obou byly prakticky na nule,“ vysvětlila Krausová.

Po vytažení policisté muži poskytli první pomoc a zajistili tepelný komfort, pečovali o něj až do příjezdu záchranářů. „S kolegy zprvu nekomunikoval, na důrazné oslovení reagoval pouze otevřením očí. Na hlavě měl menší tržnou ránu, kterou mu ošetřili. Podchlazeného muže jsme po poskytnutí neodkladné péče a podání léků převezli na oddělení úrazové chirurgie českobudějovické nemocnice,“ uvedl mluvčí jihočeské záchranky Vojtěch Míra.

Doplnil, že při převozu do nemocnice se muž postupně probouzel a jeho stav vědomí se zlepšoval. Policisté ještě poděkovali svědkům, kteří událost oznámili a snažili se pomoci.

VIDEO: Strážníci tahali opilce z řeky. Nejvíc ho zajímalo, kolik nadýchal

„Pod vlivem alkoholu jsou reakční a koordinační schopnosti na úplně jiné úrovni než za střízliva. Jeden špatný krok či pohyb a zábava může skončit tragicky,“ zdůraznila Lenka Krausová.

Nejčtenější

Drtivý náraz odtrhl i střechu. Řidič na dálnici rozstřelil auto o stojící kamion

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)

Příliš pozdě si na dálnici D3 nedaleko Kaplice na Českokrumlovsku všiml polský řidič BMW kamionů stojících v koloně. Povedlo se mu ještě trochu strhnout řízení do strany, což mu zřejmě zachránilo...

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

OBRAZEM: Unikátní pragovka je jediná v Česku. Přijela na Křivonosku

55. ročník Rallye Křivonoska - motocyklů a automobilů vyrobených do roku 1945,...

Stovky mávajících a fotících diváků podél trati, autokemp provoněný spáleným benzinem, skvělé jarní počasí a desítky historických automobilových a motocyklových veteránů. Takový byl 55. ročník...

Nabídka Budějovic Dynamu: Nepřijatelné. Investujte raději do školství, tvrdí majitelka Ede

Majitelka fotbalového Dynama Nneka Ede jednala se zástupci kraje a města. (14....

Nigerijská majitelka Dynama Nneka Ede odmítla nabídku města a kraje. Kritizuje snahu získat vliv nad akademií, zároveň slibuje milionové investice do mládeže a nadále plánuje návrat...

Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)

Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde někdo uvázal ke stromu asi ročního psa. Uspali ho a převezli do svého areálu. Policie to neřeší jako...

Deset obcí tři roky připravuje stavbu svazkové školy, stát ale stopnul peníze

Tak má vypadat svazková škola ve Vidově.

Vidov, Roudné, Komařice, Doudleby a dalších šest obcí připravují stavbu svazkové školy, která má vyrůst právě ve Vidově nedaleko Českých Budějovic. Projekt má zajistit vzdělání a zázemí pro děti z...

12. května 2026  16:15

Řidiče po čelním nárazu do stromu oživovali čtyřicet minut, přesto zemřel

Řidič narazil čelně do stromu.

Tragická dopravní nehoda se stala dnes před polednem nedaleko obce Drahov na Táborsku. Starší řidič v Dacii Sandero jel po silnici z Veselí nad Lužnicí směrem na Kardašovu Řečici, vyjel mimo vozovku...

12. května 2026  15:46

Nemocnice budují urgentní příjmy. Příští rok začnou sloužit v Táboře i Písku

Místo budoucího urgentního příjmu v Písku.

Písecká nemocnice staví nový urgentní příjem za více než 150 milionů korun, v Táboře pokračuje rekonstrukce stávajícího za 33 milionů. Úpravy mají za cíl zlepšit podmínky pro poskytování urgentní...

12. května 2026  11:57

VIDEO: Zvládl nástrahy a je rekordmanem. Rys Bardi došel ze Šumavy do Krušných hor

Mladý rys Bardi, když ještě žil se sourozenci a matkou na Šumavě.

Dvouletý rys Bardi došel ze Šumavy až na německou stranu Krušných hor. Obě pohoří dělí vzdušnou čarou vzdálenost 160 kilometrů. Podle hnutí Duha, která jeho pohyb monitoruje, se jedná o nejdelší...

11. května 2026  16:09,  aktualizováno  12. 5. 9:38

Opilý řidič staré volhy nejdříve zboural plot, pak i zaparkované Audi A3

Volha se zastavila až o zaparkované audi.

Jeden zničený plot a hned tři nabouraná vozidla. To je výsledek jízdy opilého řidiče v Kaplici na Českokrumlovsku. Se starou volhou vyrazil v noci do ulic posilněný alkoholem. Teď mu za to hrozí...

12. května 2026  8:53

Klub je finančně stabilizovaný, tvrdil manažer Dynama. Hotel si ale platili sami hráči

Ochoche z Českých Budějovic střeží míč před jihlavským Křivánkem.

Fotbalové Dynamo bylo dnes hlavní téma českobudějovických zastupitelů. Majitelka Nneky Ede je podle vyjednavače Jana Teplého připravená dát do klubu tolik peněz, kolik bude třeba. Na to zástupci...

11. května 2026  10:40,  aktualizováno  17:13

Vedle psa uvázaného v lese ležely prázdné misky. Není to týrání, řekla policie

Pes byl uvázaný v lese poblíž Kaplice. (9. května 2026)

Českobudějovická odchytová služba Animal Rescue vyjížděla v sobotu do lesa na Českokrumlovsku, kde někdo uvázal ke stromu asi ročního psa. Uspali ho a převezli do svého areálu. Policie to neřeší jako...

11. května 2026  14:18

Radnice musela sundat sovětskou vlajku, tak stáhla i tu americkou

Písecká radnice vyvěsila v Den vítězství i vlajku Sovětského svazu. Policie...

Provozovatelka kavárny v Českém Krumlově vyvěsila ve čtvrtek českou a ukrajinskou vlajku. Jednatel městské společnosti, jíž budova patří, ji však donutil výzdobu sundat s odkazem na to, že nesměla do...

11. května 2026  12:31

V třeboňských rybnících chybí přes dvacet procent vody, sucho trápí i zemědělce

Tak vypadají pole v okolí Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích napršelo za březen a duben jen 26 milimetrů srážek. Číslo patří k nejnižším za 150 let měření. Zemědělci upozorňují, že obiloviny zaseté v březnu nevzešly nejlépe a na polích...

11. května 2026  9:21

Zázrak házenkářek Slavie a finálový sen žije. Jsem na hráčky hrdý, zářil Čurda

Lovosice, 10. 5. 2026, interliga házenkářek, 2. zápas semifinále Slavia Praha -...

Panečku, to byl nervák! Házenkářkám Slavie se vzdalovalo finále play off české interligy, jenže po zázračném povstání a úspěšném sedmičkovém rozstřelu vyhrály a sérii s Mostem v neděli srovnaly na...

11. května 2026  6:30

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o první ligu

Fotbalisté Prostějova.

Fotbalisté Táborska po porážce se Slavií B ještě nemají jistou baráž o postup do nejvyšší soutěže. Jihočeský tým v utkání 28. kola druhé ligy prohrál na soupeřově hřišti 1:2. Sparta B si udržela...

10. května 2026  17:21

