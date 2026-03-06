Agresivní opilec šermoval před manželkou nožem. Policisté ho vytáhli z bytu oknem

  13:20
Rychlý zákrok policistů ukončil případ domácího násilí ve Strakonicích. Muž podezřelý z dlouhodobého týrání manželky, u kterého bylo i jejich nezletilé dítě, skončil v poutech, následně v policejní cele a nyní i ve vazební věznici.

K incidentu došlo ve středu 18. února. Žena přivolala policii s oznámením, že ji manžel pod vlivem alkoholu fyzicky napadá a slovně uráží. Muž po ní házel různé předměty, které měl v bytě k dispozici.

Poškozená ze strachu utekla i se synem z přízemního bytu na chodbu, kam za ní agresor házel další věci. Když se pokusila vrátit zpět do bytu, muž otevřel dveře a v ruce držel kuchyňský nůž, se kterým před ní mával. Následně se v bytě zamkl.

Opilý agresivní muž vytáhl na manželku kuchyňský nůž.

„Na místo dorazily policejní hlídky. Muž s policisty přes dveře nekomunikoval, proto s ním komunikovali přes okno, které nakonec otevřel. Ani poté však neuposlechl zákonných výzev, policisté proto použili donucovací prostředky,“ popsala strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková a dodala, že policisté muže zpacifikovali a zadrželi.

Podle zveřejněného záznamu zásahu za ním skočili do bytu a poté ho v poutech vytáhli oknem.

Provedená dechová zkouška prokázala, že muž byl pod vlivem alkoholu – přístroj naměřil hodnotu 2,56 promile v dechu. Policisté ho následně eskortovali do policejní cely.

Agresor policistům vyhrožoval, že je pobodá. Na auto jim hodil kámen

„Další prověřování ukázalo, že se nejednalo o ojedinělý incident. Muž měl svoji manželku, se kterou žil ve společné domácnosti, napadat již v minulosti. Útoky se odehrávali i před zraky jejich nezletilého dítěte. Kriminalisté proto zahájili úkony trestního řízení a podali podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby,“ uvedla mluvčí.

Soud návrh akceptoval a muž byl převezen do vazební věznice. V případě prokázání viny mu hrozí za týrání osoby žijící ve společném obydlí trest odnětí svobody na dva roky až osm let.

