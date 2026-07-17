Ve středu krátce před půl osmou hodinou večer zavolala pracovnice azylového domu v obci na Prachaticku na linku 158, protože potřebovala pomoc s opilým klientem. Nařídili mu totiž místo opustit, protože porušoval pravidla, ale on to odmítl a začal se chovat agresivně.
Po příjezdu policisté zjistili, že devětapadesátiletý muž ze Strakonicka opakovaně porušuje domovní řád tím, že chodí do azylového domu opilý, dokonce si nosí alkohol i na pokoj, což je zakázané. Proto mu na ubytovně ukončili pobyt a měl se odstěhovat, což odmítal udělat.
V době, kdy policisté hovořili s oznamovatelkou, se muž choval klidně a souhlasil s tím, že ho policisté doprovodí do pokoje, kde si zabalí věci a odjede. Po příchodu do pokoje se však klidná situace náhle změnila.
„Muž si v okamžiku, kdy začal balit své věci, náhle přiložil na krk kuchyňský nůž s tím, že se zabije. Velitel hlídky ihned zareagoval a začal s ním hovořit. Přesto, že není profesionálním vyjednávačem, dokázal si získat jeho pozornost a udržoval komunikaci,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Situace byla dramatická, muž si totiž nožem opakovaně jezdil po krku, dával špičku ke svému hrdlu a druhou rukou do něj bouchal tak, že si způsobil krvácející zranění. Stále odmítal nůž odložit a popíjel z lahve tvrdý alkohol.
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Opilý muž nechtěl opustit azylový dům, u krku si držel nůž
Protože se vyjednávání protahovalo, poslal operační důstojník na místo policisty jihočeské zásahové jednotky spolu s vyjednavačem, který cestou poskytoval po telefonu zasahujícím policistům rady ohledně vyjednávání.
„Dramatické chvíle pokračovaly, muž byl připravený skončit se svým životem - od policistů dokonce v jednu chvíli požadoval zbraň, aby se mohl sám zastřelit,“ pokračovala mluvčí s tím, že po 21. hodině přišel zvrat. Policistům se podařilo muže přesvědčit, aby od svého úmyslu ustoupil a nechal se ošetřit zdravotníky, kteří mezitím přijeli na místo. Zákrok zásahové jednotky tak nebyl potřeba.
Muže zdravotníci ošetřili. Nadýchal více než 2,5 promile. Následně byl odvezen na ošetření do nemocnice a poté na protialkoholní záchytnou stanici v Českých Budějovicích.