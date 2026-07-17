Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zásah v azylovém domě. Problémový opilec si ubližoval, pak se chtěl zastřelit

Autor:
  9:52

Fotogalerie2

Muž odmítl opustit azylový dům na Prachaticku, ze kterého ho vykázali, protože se tam vracel opilý. (15. července 2026) | foto: Policie ČR

Přes hodinu trval dramatický zásah policistů v azylovém domě na Prachaticku. Jeho pracovnice tam hlídku zavolala kvůli klientovi, který opakovaně docházel opilý. Muž po příjezdu policistů vzal nůž a začal si s ním ubližovat na krku. Opakoval, že je připravený ukončit svůj život. Po policistech chtěl zbraň. Vyjednáváním se ho nakonec podařilo přesvědčit, aby nůž odložil. Nadýchal 2,5 promile.

Ve středu krátce před půl osmou hodinou večer zavolala pracovnice azylového domu v obci na Prachaticku na linku 158, protože potřebovala pomoc s opilým klientem. Nařídili mu totiž místo opustit, protože porušoval pravidla, ale on to odmítl a začal se chovat agresivně.

Po příjezdu policisté zjistili, že devětapadesátiletý muž ze Strakonicka opakovaně porušuje domovní řád tím, že chodí do azylového domu opilý, dokonce si nosí alkohol i na pokoj, což je zakázané. Proto mu na ubytovně ukončili pobyt a měl se odstěhovat, což odmítal udělat.

Muž si před hlídkou přiložil nůž ke krku a vyhrožoval, že se zabije. (15. července 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

V době, kdy policisté hovořili s oznamovatelkou, se muž choval klidně a souhlasil s tím, že ho policisté doprovodí do pokoje, kde si zabalí věci a odjede. Po příchodu do pokoje se však klidná situace náhle změnila.

„Muž si v okamžiku, kdy začal balit své věci, náhle přiložil na krk kuchyňský nůž s tím, že se zabije. Velitel hlídky ihned zareagoval a začal s ním hovořit. Přesto, že není profesionálním vyjednávačem, dokázal si získat jeho pozornost a udržoval komunikaci,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Situace byla dramatická, muž si totiž nožem opakovaně jezdil po krku, dával špičku ke svému hrdlu a druhou rukou do něj bouchal tak, že si způsobil krvácející zranění. Stále odmítal nůž odložit a popíjel z lahve tvrdý alkohol.

Opilý muž nechtěl opustit azylový dům, u krku si držel nůž

Protože se vyjednávání protahovalo, poslal operační důstojník na místo policisty jihočeské zásahové jednotky spolu s vyjednavačem, který cestou poskytoval po telefonu zasahujícím policistům rady ohledně vyjednávání.

„Dramatické chvíle pokračovaly, muž byl připravený skončit se svým životem - od policistů dokonce v jednu chvíli požadoval zbraň, aby se mohl sám zastřelit,“ pokračovala mluvčí s tím, že po 21. hodině přišel zvrat. Policistům se podařilo muže přesvědčit, aby od svého úmyslu ustoupil a nechal se ošetřit zdravotníky, kteří mezitím přijeli na místo. Zákrok zásahové jednotky tak nebyl potřeba.

Muže zdravotníci ošetřili. Nadýchal více než 2,5 promile. Následně byl odvezen na ošetření do nemocnice a poté na protialkoholní záchytnou stanici v Českých Budějovicích.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Muž odevzdal policistům minomet z Maginotovy linie. Francie ho chce zpátky

Jihočeši při zbraňové amnestii odevzdali celkem 507 zbraní. Na snímku je...

Za šest měsíců trvání zbraňové amnestie policejní specialisté na úseku zbraní a střeliva v Jihočeském kraji přijali 507 zbraní. Byl mezi nimi i unikátní pevnostní minomet M 32 z Maginotovy linie....

V poli jsem viděla pumu, volala řidička na policii. Od šelmy prý byla deset metrů

Žena zvíře nemohla vyfotit, protože řídila, nicméně nechala si za pomoci AI...

Na policii se obrátila řidička, která podle svých slov v úterý ráno cestou do práce spatřila černou pumu. Policisté o oznámení na možný výskyt šelmy u Ševětína na Českobudějovicku informovali...

Tak to nebylo. Svědek vidí nehodu se sraženým dítětem jinak než policie

ilustrační snímek

Dítě vběhlo po zastavení vozidla do silnice, kde došlo ke střetu s osobním autem. Tak zněla první informace od jihočeských policistů ohledně nehody, která se stala v neděli 28. června odpoledne u...

V Českých Budějovicích hořel plyn, plameny šlehaly do pěti metrů. Jeden muž se popálil

Hasiči zasahují na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích, kde hoří propojka...

Na Zátkově nábřeží v Českých Budějovicích v soboru ráno hořela propojka plynu v zemi. Na místě se zranil jeden člověk. Policisté a hasiči uzavřeli okolí a evakuovali dva domy. Policisté případ...

O čtvrtého Budějčáka bude zájem. Má větší letní atmosféru, říká o pivu sládek

Sládci připravili celkem 400 litrů, kdy pouze 100 litrů nechali stočit do...

Nový Budějčák pro letošní rok je venku. Už počtvrté pivo s tímto názvem uvařili v pivovaru Čtyrák, který je součástí českobudějovické Jihočeské univerzity. Jedná se o limitovanou edici...

Zásah v azylovém domě. Problémový opilec si ubližoval, pak se chtěl zastřelit

Muž odmítl opustit azylový dům na Prachaticku, ze kterého ho vykázali, protože...

Přes hodinu trval dramatický zásah policistů v azylovém domě na Prachaticku. Jeho pracovnice tam hlídku zavolala kvůli klientovi, který opakovaně docházel opilý. Muž po příjezdu policistů vzal nůž a...

17. července 2026  9:52

Pečovatelský dům, škola, haly? O dalším rozvoji Včelné rozhodnou lidé v referendu

Nad okružní křižovatkou na okraji Včelné vede trať i cyklostezka. Odtud směrem...

Mají v obci vzniknout pečovatelské a rodinné domy, obchodní centrum nebo škola? Takovými otázkami se zabývají už několik let ve Včelné u Českých Budějovic. Odpovědi na ně se postupně mění. Obec chce...

16. července 2026  16:56

Encefalitidy hlásí méně, borelióza opět posiluje. Vliv má i změna hlášení

Ilustrační snímek

Počet případů boreliózy byl loni rekordní a letos může být ještě vyšší. Přestože tomu napomáhá elektronizace systému hlášení, onemocnění je potřeba brát vážně a při pohybu v přírodě být opatrný....

16. července 2026  12:58

Místní se nového kravína bát nemusí. Bude je obtěžovat méně, slibuje investor

Zemědělské družstvo Novosedly se sídlem v Pšově na Karlovarsku investovalo do...

Nejistotu vystřídalo uklidnění. Tak by se dalo shrnout pondělní veřejné projednání návrhu změny územního plánu v lišovské osadě Kolný na Českobudějovicku. Místní družstvo spadající pod Zemědělské...

16. července 2026  9:07

Šestnáctiletý Fencl: Chci se probojovat na okruh ATP, pomáhá i sportovní psycholog

Tomáš Fencl hraje na antuce pravidelně, složité je to s tvrdým povrchem, kde...

Tři hodiny. Tak dlouho průměrně stráví Tomáš Fencl každý den na kurtu. Šestnáctiletý tenista z Ledenic na Českobudějovicku se od dvanácti let posouvá přes mezinárodní turnaje a teď má před sebou...

16. července 2026  8:50

Rekonstrukci dokončili pozdě. Proč radnice nechce miliony za prodlení?

Průtahy při rekonstrukci měly vzniknout i vinou města. Investor s ním řešil...

Firma dokončila rekonstrukci Knížecího pivovaru s pětiměsíčním zpožděním. Podle smlouvy by tak měla zaplatit více než dvoumilionové penále. Vedení Prachatic říká, že průtahy při opravách domu...

15. července 2026  15:07

Fotky zanedbaných psů ze Šumavy. Jsou na tom špatně, hlásí azyl

Čtyři silně zanedbaní psi byli v neděli 12. července nalezeni v lese mezi...

Čtyři silně zanedbaní psi byli v neděli 12. července nalezeni v lese mezi obcemi Zbytiny a Křišťanov na Prachaticku. Jde o křížence labradoodla, tedy v současnosti velmi žádaného plemene, za jehož...

15. července 2026  15:01

O čtvrtého Budějčáka bude zájem. Má větší letní atmosféru, říká o pivu sládek

Sládci připravili celkem 400 litrů, kdy pouze 100 litrů nechali stočit do...

Nový Budějčák pro letošní rok je venku. Už počtvrté pivo s tímto názvem uvařili v pivovaru Čtyrák, který je součástí českobudějovické Jihočeské univerzity. Jedná se o limitovanou edici...

15. července 2026  11:55

Pomozte hledat nebezpečné sinice u Lipna. Ale jen je vyfoťte, žádají vědci

V této kaluži na břehu Lipna vědci objevili bentické sinice.

Lidé mohou vědcům pomoci najít v lipenské nádrži místa, kde jsou bentické sinice. Jedná se o bakterie obsahující jed, který není nebezpečný pro člověka, ale může ublížit zvířatům, pokud ho snědí....

15. července 2026  9:07

Temelín bude v provozu o dvacet let déle. Je ve výborném stavu, říká šéf úřadu

Jaderná elektrárna Temelín (21. května 2025)

Dva bloky jaderné elektrárny Temelín budou vyrábět elektřinu až do let 2080 a 2082. Původně se počítalo s jejich provozem do 60. let. „Prodloužení znamená rovněž další investice, které budou na...

14. července 2026  15:26

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

V poli jsem viděla pumu, volala řidička na policii. Od šelmy prý byla deset metrů

Žena zvíře nemohla vyfotit, protože řídila, nicméně nechala si za pomoci AI...

Na policii se obrátila řidička, která podle svých slov v úterý ráno cestou do práce spatřila černou pumu. Policisté o oznámení na možný výskyt šelmy u Ševětína na Českobudějovicku informovali...

14. července 2026  14:20

Policisté u vykradeného domu dopadli vězně, který byl od dubna na útěku

Zatím neznámý zloděj se vloupal do opravovaného domu na okraji Českých...

Policisté vyjížděli v pondělí večer k vykradenému domu na okraji Českých Budějovic. Když procházeli okolí, zaujal je muž, který se nedaleko pohyboval. Před hlídkou se náhle dal na útěk. Po jeho...

14. července 2026  11:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.