Nemohli stát, ani mluvit. Chlapci se na poli opili do němoty, skončili v nemocnici

Autor:
  15:40
Dva mladiství chlapci se opili do bezvědomí na poli u Českých Budějovic. Nemohli stát ani mluvit, skončili v nemocnici. Záchranáři a policisté k nim dorazili včas.

Jeden ležel uprostřed pole. Druhý opodál, u něj stála skupina lidí. Ani jeden z nich nemohl stát vlastních nohou, nereagoval, nemohl mluvit.

V takovém stavu našli policisté poslední dubnový večer dva mladíky, kterým ještě nebylo osmnáct let. Jejich věk neupřesnili, uvedli jen, že se jedná o mladistvé. V okolí jedné z obcí na Českobudějovicku to chlapci výrazně přehnali s alkoholem.

„Prvního ošetřili záchranáři, druhému pomohli ve spolupráci s policií, zabalili ho do izotermické fólie proti podchlazení a pak jej transportovali do sanitního vozu,“ popsala jihočeská policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.

Kvůli silné opilosti nebyl ani jeden schopný dechové zkoušky. Oba záchranáři převezli do českobudějovické nemocnice k dalšímu ošetření.

Policisté upozorňují na to, že prodej a podávání alkoholu mladším osmnácti let zákon striktně zakazuje. „Alkohol i jiné návykové látky mají často nepředvídatelné účinky. Experimentování může vést k intoxikaci, ztrátě vědomí nebo jinému ohrožení zdraví i života dítěte,“ doplnila Schwarzová.

