Opilá školačka sotva chodila. Lahev alkoholu dostala od mladíka v parku, tvrdila

Autor:
  11:39aktualizováno  11:48
Opilé dvanáctileté dívce, která sotva chodila, pomáhali strážníci v Třeboni na Jindřichohradecku. Školačka nedokázala přesně říct, od koho alkohol dostala. Tvrdila, že od neznámého mladého muže v parku. Nadýchala přes 1,5 promile a skončila v nemocnici.

Opilá školačka nadýchala 1,68 promile alkoholu. | foto: MP Třeboň

V polovině září přijali třeboňští strážníci informaci od muže, který si v centru blízko zámeckého parku všiml opilé dívky. Vypadala velmi mladě a sotva chodila. Počkal u ní až do příjezdu hlídky.

Strážníci ztotožnili teprve dvanáctiletou dívku a dva čtrnáctileté hochy. Všechny tři podrobili orientační dechové zkoušce. Výsledky u chlapců byly negativní.

Opilého školáka strážníci kryli před otcem, nadýchala i dvanáctiletá

„Ovšem výsledek u slečny jim lehce vyrazil dech, když se na přístroji objevila hodnota 1,68 promile alkoholu v dechu,“ napsala městská policie v příspěvku na Facebooku, který zveřejnila 30. září.

Strážníci na místo přivolali lékaře, který rozhodl o převozu dívky do nemocnice. Školačka nebyla schopná přesně popsat, kdo jí alkohol dal. Prý dostala lahev od neznámého mladíka v zámeckém parku.

Celou věc předali Policii ČR a také informovali pracovnice Orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

OBRAZEM: Lipno ztrácí vodu. Vltavská kaskáda čelí suchu i přes současné srážky

Lodě vytažené daleko od vody, nánosy kamení na rozlehlých plážích anebo socha Lipenské víly u Frymburky čnící vysoko nad hladinou na malé skále. To jsou v současnosti typické obrázky pro lipenskou...

Motor rozcupoval Kometu 8:0, Hradec už není poslední. Kladno pokračuje v trápení

Hokejová extraliga v pátek pokračovala dalšími šesti zápasy osmého kola. První duel rozehrály České Budějovice, které na svém ledě připravily mistrům z Brna pořádnou ostudu - Motor deklasoval Kometu...

Auto u Třeboně skončilo na střeše, spolujezdkyně na místě zemřela

Při čtvrteční dopolední nehodě osobního auta nedaleko Třeboně zemřela spolujezdkyně. Těžce zraněná řidička byla transportovaná do nemocnice. Příčiny havárie policisté šetří. Silnice byla několik...

Po bočním střetu narazili do stromu. Mrtvý je řidič i spolujezdkyně

Při odpolední nehodě u Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku v sobotu zemřeli dva lidé. Muž a žena jeli v autě Kia, které po bočním střetu s jiným osobním autem vyjelo ze silnice a narazilo do...

Opilá školačka sotva chodila. Lahev alkoholu dostala od mladíka v parku, tvrdila

Opilé dvanáctileté dívce, která sotva chodila, pomáhali strážníci v Třeboni na Jindřichohradecku. Školačka nedokázala přesně říct, od koho alkohol dostala. Tvrdila, že od neznámého mladého muže v...

2. října 2025  11:39,  aktualizováno  11:48

Chodce za tmy srazilo auto, policie shání svědky tragédie i záznamy z kamer

Osm lidí zahynulo letos v září při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji. Je to o pět víc než ve stejném období loni. Poslední zářijová nehoda se stala uplynulou sobotu v noci na...

2. října 2025  10:23

Losa Emila už není možné sledovat pomocí GPS, baterie se vybila

Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a naposledy ho viděli na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru....

1. října 2025  14:57

Dejte si pozor na předvolební manipulativní techniky, varuje lektorka

Premium

„Volby miluji. Mám i takovou tradici, že vždy přijedu za rodiči a jdeme volit společně. Potom odpočítávám čas do konce hlasování, sleduji televizi, poslouchám experty a čekám na výsledky,“ vyznává se...

1. října 2025

Místo vlaků jezdí z Budějovic do Lince autobusy, výluka potrvá do listopadu

Od dneška až do 4. listopadu je omezený provoz vlaků na železniční trati mezi Českými Budějovicemi, Horním Dvořištěm a Lincem včetně přípojné tratě na Lipno. Ovlivní to provoz regionálních i...

1. října 2025  12:20

Zemřela nejstarší občanka ČR. Zažila ještě Rakousko-Uhersko

Paní Blažena Strachotová se narodila 9. února 1917 ve Slavičíně na Zlínsku, v Českých Budějovicích žila mnoho let. I ve vysokém věku si každé ráno sama připravila snídani. Býval to pravidelně krajíc...

1. října 2025  9:06

Naposledy do práce. Slavné papírny končí, Větřní lidem hledá zaměstnání

Přibližně 130 zaměstnanců se závěrečným zářijovým dnem odchází ze společnosti JIP - Papírny Větřní na Českokrumlovsku. Další desítky pracovníků skončí v příštích měsících. Výroba zatím ještě pracuje...

30. září 2025  14:41

Studentům univerzity slouží nová menza. Kapacity kolejí ale stále nestačí

České Budějovice omladilo téměř 15 tisíc studentů. Vysoké školy ve městě lákají na nové prostory i obory. Jihočeská univerzita upravila menzu a dvě budovy pedagogické fakulty, VŠTE nabízí prodejnu s...

30. září 2025  12:17

Loutky povedou v neoprenech. Malé divadlo uvede hru na vodní hladině Bagru

Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích představilo novou sezonu. Nabídne světové premiéry i představení na netradičních místech, třeba v českokrumlovském Portu 1560 nebo dokonce na vodní hladině...

30. září 2025  9:08

Společně odolnější. Budoucí učitelé cvičili na téma příprava občanů k obraně státu

Jihočeská univerzita společně s Armádou ČR připravila studentům pedagogické fakulty program ve výcvikovém prostoru Boletice na Českokrumlovsku. Kurz s názvem Společně odolnější byl sestavený tak, aby...

29. září 2025  16:26

Nebezpečnou silnici z Budějovic do Písku čeká úprava, bude ve střídavém třípruhu

Přestavba silnice I/20 mezi Pískem a Českými Budějovicemi začne v roce 2027. V několika etapách potrvá pět let a bude stát přibližně 3,7 miliardy korun. Po dokončení bude silnice v režimu dva plus...

29. září 2025  13:02

Předpokladům navzdory. Hrajeme jako tým, chválí manažer Motoru

V přípravě prohra za prohrou. Konec kapitána Milana Gulaše, minimum posil i nabitá konkurence. Hokejisté Českých Budějovic před startem extraligové sezony čelili chmurným prognózám ze všech stran....

29. září 2025  12:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.