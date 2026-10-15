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Zůstala stát uprostřed silnice. Řidička u Třeboně nadýchala přes čtyři promile

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  11:09
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Více než 4,4 promile nadýchala pětapadesátiletá řidička, která kvůli únavě z alkoholu zůstala stát s autem uprostřed silnice nedaleko Třeboně. Policejní hlídka ji převezla na záchytnou stanici, ženu čeká soud.

Páteční podvečer na konci září pojala řidička po svém. Nejprve se výrazně posilnila alkoholem a pak vyrazila na cestu se svým vozem značky Mazda.

Za obcí Branná směrem na Hrachoviště nedaleko Třeboně na Jindřichohradecku zřejmě vlivem únavy zastavila uprostřed komunikace.

„Hlídka policistů ženu vyzvala k dechové zkoušce. Výsledek měření převýšil 4,4 promile. Po pár minutách se test opakoval, kdy se naměřená hodnota mírně snížila na 4,3 promile,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Policisté jí zakázali další jízdu a lékařská posádka ji převezla na protialkoholní záchytnou stanici. Řidička převzala sdělení na podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a čeká ji soud.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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Zůstala stát uprostřed silnice. Řidička u Třeboně nadýchala přes čtyři promile

ilustrační snímek

Více než 4,4 promile nadýchala pětapadesátiletá řidička, která kvůli únavě z alkoholu zůstala stát s autem uprostřed silnice nedaleko Třeboně. Policejní hlídka ji převezla na záchytnou stanici, ženu...

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