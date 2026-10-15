Páteční podvečer na konci září pojala řidička po svém. Nejprve se výrazně posilnila alkoholem a pak vyrazila na cestu se svým vozem značky Mazda.
Za obcí Branná směrem na Hrachoviště nedaleko Třeboně na Jindřichohradecku zřejmě vlivem únavy zastavila uprostřed komunikace.
„Hlídka policistů ženu vyzvala k dechové zkoušce. Výsledek měření převýšil 4,4 promile. Po pár minutách se test opakoval, kdy se naměřená hodnota mírně snížila na 4,3 promile,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.
Policisté jí zakázali další jízdu a lékařská posádka ji převezla na protialkoholní záchytnou stanici. Řidička převzala sdělení na podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a čeká ji soud.