Jedu zabít příbuzného, volal na linku 158 rozzuřený muž. Začal závod s časem

Jsem na cestě k příbuznému a chci ho zavraždit. Takový telefonát přijal operační důstojník na lince 158. Rozezlený Jihočech svůj plán neuskutečnil, protože ho policisté včas zadrželi. To se podařilo i díky tomu, že při telefonickém hovoru řekl, kam přesně míří. Šlo o obec na Jindřichohradecku. Nyní už je agresor ve vazbě.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Jednatřicetiletý muž zavolal minulý čtvrtek večer na linku 158 a oznámil, že je na cestě ke svému příbuznému, kterého chce zavraždit. Zároveň řekl, kam přesně míří a popsal, jakým způsobem čin spáchá.

„Operační důstojník tak vedl několikaminutový hovor s potenciálním pachatelem zvlášť závažného zločinu, který byl podle rozhovoru naštvaný a působil tak, že je rozhodnutý příbuznému ublížit. V takové chvíli nemá policista na lince 158 na práci jen samotný rozhovor, ale rozběhne se mnoho dalších činností, do kterých se zapojí další policisté z integrovaného operačního střediska,“ uvedla krajská policejní mluvčí Lenka Krausová.

Bližší informace o tom, v jakém příbuzenském vztahu oba aktéři byli a jakým způsobem chtěl muž vraždit, policisté neupřesnili. Nesdělili ani to, co bylo motivem vážné rozepře mezi příbuznými.

Kamarádka asi skočí pod vlak, varoval mladík policisty. Zachránili ji

V průběhu takového telefonátu musí operační důstojník vyslat hlídky k místu, kde bydlí potenciální oběť, varovat ji, zjistit, kdo je opravdu „muž na drátě“ i jak se pohybuje a kde přesně je.

Dále je třeba ověřit, zda má opravdu příbuzného, který se jmenuje tak, jak uvádí a bydlí na uvedené adrese. A hlavně je nutné ho najít dřív, než se dostane k místu, na které míří a způsobí tragédii.

„Operační důstojník s mužem po celou dobu klidně mluvil a zjišťoval od něj všechny důležité informace, se kterými dále pracoval. Rychlost všech zúčastněných policistů byla v tomto případě naprosto stěžejní, protože muže se policistům z Dačic podařilo zadržet, než se k příbuznému dostal,“ sdělila Krausová.

Případ si pak převzali krajští kriminalisté, kteří zadrženého obvinili z přípravy vraždy. „Muž je stíhaný vazebně a kriminalisté se zabývají všemi okolnostmi případu,“ uzavřela Krausová.

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Chtěl vystřílet třídu. Matka podala ústavní stížnost, ráda by syna dostala na svobodu

Premium
Policisté žáka zadrželi, ale před základní školou v Rudolfově zůstává zhruba...

Třináctiletý chlapec, který přišel do školy v Rudolfově u Českých Budějovic s pistolí, nožem a sekerou a mířil zbraní na učitelku i zmáčkl spoušť, skončil v ústavu. Jeho matka ho však hájí a obrátila...

Symbol sporu o D3 šel k zemi, ŘSD zbouralo motocentrum Bratránkových u Tábora

Těžká technika dokončuje demolici motocentra u dálnice D3 na okraji Tábora....

Symbol dlouholetého sporu, který omezoval provoz na dálnici D3. Tak označil generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl motocentrum sourozenců Bratránkových u Tábora. Stavební...

Dynamo vám neprodám, i když přijdeme o stadion, odmítla majitelka nabídku Budějovic

Na Ede čekali před zahájením jednání zástupci okresního soudu s obsílkou. (14....

Majitelka budějovického Dynama Nneka Ede dostala dnes před polednem několik hodin na rozhodnutí, jestli bude chtít jednat o prodeji fotbalového klubu do rukou radnice. Hned odpoledne vydala...

Koumák vylil beton do kanálu a zničil 30 metrů potrubí, hledá ho policie

Neznámý pachatel či pachatelé vylili beton do kanálu u domu v Chelčického ulici...

Českobudějovičtí policisté hledají svědky, kteří by pomohli objasnit událost z Chelčického ulice, kde někdo vylil do kanalizace čerstvý beton. Škoda je vyčíslená na 800 tisíc korun. Pachateli hrozí...

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTROMECHANIK - 1 SMĚNA (45-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 45 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

