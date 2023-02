Lékaři operují víc, dohání manko z covidu. I tak se na zákroky čeká roky

Nejvíce kompletních endoprotéz i jiných ortopedických zákroků za rok stihnou v nemocnici v Českých Budějovických. Tam si za cíl vytyčili, že celkový počet operací navýší z šesti set na tisíc.

„S navyšováním počtu ortopedických operací nám pomáhá hlavně postupné otevírání a přesouvání operačních sálů, jež souvisí s velkou přestavbou nemocničního areálu. Díky tomu jsme již za minulý rok zvládli přes 800 ortopedických operací. Letos v lednu jsme odoperovali už 91 kloubních náhrad, což je o polovinu víc než v roce 2019. Věřím proto, že za tento rok se nám podaří splnit vytyčených tisíc zákroků,“ uvedl Michal Šnorek, ředitel budějovické nemocnice.

Statistiky navyšují také v písecké nemocnici. „S doháněním zpoždění jsme začali hned, jak to bylo možné. Už minulý rok jsme dokázali provést pět set ortopedických zákroků, což je o dvacet procent víc než v roce 2019 před covidem. Letos bychom se měli dostat na hodnotu 550 operací, což je pro naši nemocnici limitní počet,“ přiblížil ředitel písecké nemocnice Jiří Holan.

Doplnil, že aby mohla nemocnice takového výsledku dosáhnout, muselo její vedení učinit mnoho organizačních změn. Navýšilo například počet operačních dnů, upravilo operační hodiny a zaměstnance finančně motivovalo k přesčasům.

V Táboře jsou na svém limitu

„Velký dík patří personálu, který je ochotný a na dohánění ztráty pracuje. Motivace k práci se ale kříží s nutností vybírat si dovolenou, a tak je to náročnější. Apelujeme na zaměstnance, aby si dovolenou vybírali postupně, nehromadili ji a nenechávali si ji na poslední chvíli. To by mohlo provoz nemocnice výrazně ochromit,“ řekl Holan s tím, že čekací doba na zákrok se v Písku stále pohybuje kolem jednoho roku.

Navyšovat počet ortopedických zákroků se daří i lékařům v prachatické nemocnici. Také tam se povedlo překonat množství operací, které uskutečnili před pandemií. Minulý rok tak zvládli odoperovat 342 lidí, což je o sto více než v předchozích letech. Pomohlo jim k tomu navýšení operačních dnů a jejich organizace, přijetí nového ortopeda a zakoupení moderního vybavení na operační sály.

„Tento týden navíc otevíráme novou jednotku intenzivní péče s pěti lůžky. Díky ní se už nebudou muset všechna oddělení dělit o jedinou. I díky tomu doufáme, že se nám letos podaří odoperovat až čtyři sta ortopedických zákroků,“ sdělil ředitel nemocnice Prachatice Michal Čarvaš s tím, že letos jich zvládli již padesát.

Doplnil také, že v průměru potřebuje kloubní operaci v Prachaticích kolem 600 lidí a čekací doba bývá okolo dvou let. Nová opatření by tak mohla dobu zkrátit přibližně o půl roku.

Nejinak je tomu i v Táboře. Tam počet zákroků zvýšili o přibližně třetinu a nyní stihnou provést přes čtyři stovky kloubních náhrad za rok.

„Abychom mohli počet operací navýšit, muselo dojít ke spolupráci intenzivní péče a dalších pěti oddělení. V současnosti jsme ale na limitní hranici a nepředpokládám, že se nám podaří počet operací ještě navýšit,“ naznačil ředitel táborské nemocnice Ivo Houška.

Problém je stárnoucí populace

Všichni oslovení ředitelé nemocnic jsou velice opatrní při odhadu, o kolik by se mohla zkrátit čekací lhůta na ortopedické zákroky. Současné nasazení lékařů má totiž primárně pomoci s dohnáním operací, které museli lékaři odložit kvůli vytížení nemocnic při covidu.

Čekací dobu navíc ovlivňuje především zcela jiný faktor. „I přes zvýšené úsilí lékařů je čekací doba v českobudějovické nemocnici pořád okolo tří let. Důvodem je stálý nárůst počtu pacientů s degenerativním postižením kloubů, a to především kvůli stárnutí populace. To dokládají aktuální data Českého statistického úřadu, kdy za posledních deset let došlo k nárůstu počtu obyvatel v republice ve věku 65 let a více z 1,7 milionu na 2,2 milionu. Prodlužuje se život, který je však strávený v nemoci či s jiným omezením,“ vysvětlil Šnorek.

S tím souhlasí i Holan, jenž je ke zkracování čekací doby skeptický. „Stárnoucí populace a sedavý způsob života neustále zvyšují počet pacientů, kteří potřebují kloubní endoprotézu nebo jiný ortopedický zákrok. Proto nepředpokládám, že se nám podaří výrazně zkrátit čekací dobu,“ objasnil.

Pocovidové zpoždění operací se však netýká jen ortopedie. Potýkají se s ním rovněž na gynekologii. Tam navíc musejí lékaři zákroky často odkládat i kvůli menstruaci, při níž se operovat nesmí.

I na dalších odděleních se nemocnice snaží vše napravit co nejrychleji. „Operační kapacity jsme se snažili navýšit ve všech potřebných segmentech. Nyní máme všude přibližně dvacetiprocentní nárůst,“ uzavřel Holan.