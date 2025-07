Stačí pár kliknutí a pacient je objednaný na vyšetření. Rychle a z pohodlí domova, navíc i mimo ambulantní hodiny. Takové výhody přináší objednávání na vyšetření online, které od července spustili v táborské a prachatické nemocnici.

Zařídit si termín na vybraná vyšetření nebo si objednat eRecept na léky mohou klienti prachatické nemocnice v celkem jedenácti ambulancích prostřednictvím aplikace Medevio.

Aby zájemci mohli elektronické objednávání využít, je potřeba, aby si do svého chytrého telefonu nejprve aplikaci stáhli a vytvořili si svůj účet. Přes něj se pak na několik kliknutí objednají do ambulancí na některý z nabízených termínů. V aplikaci je navíc možné domluvit vyšetření nejen sobě, ale také pro rodinné příslušníky.

„Hned od prvního dne, kdy se pacienti dozvěděli o možnosti objednat se přes Medevio nebo poslat nějaký požadavek, například si nechat zaslat eRecept, vše hezky začalo fungovat. Napříč všemi zapojenými ambulancemi máme za první týden několik desítek případů, kdy se pacienti objednávají na kontroly či vyšetření nebo jinak přes aplikaci komunikují s ambulancemi,“ chválí novinku mluvčí Nemocnice Prachatice Jakub Novotný.

Navíc usnadňuje vyřízení také lékařům. „Mohou s ní pracovat i praktičtí lékaři nebo specialisté, kteří mohou pohodlně přímo ze své ordinace pacienta objednat k nám do nemocnice na vyšetření,“ upřesňuje Roman Čerkl, primář radiodiagnostického oddělení, na kterém je systém nasazený v největší míře.

„Využití elektronického objednávání v naší nemocnici jsme zvažovali a připravovali již delší dobu. Z nabídky na trhu jsme volili z několika možností a vybrali si tu, která nabízí formu mobilní aplikace,“ říká předseda představenstva prachatické nemocnice Michal Čarvaš a dodává, že Medevio je v tomto ohledu nejrozšířenější aplikací v Česku.

V akutních případech je samozřejmě i nadále vhodné se do nemocnice dostavit osobně. „Medevio je naopak dobré pro neakutní objednávání,“ dodává Jakub Novotný.

Používají Portál pacienta

Objednávat se na vyšetření online mohou nově také klienti v Nemocnici Tábor, kde tak mohou učinit přes takzvaný Portál pacienta, který je snadno přístupný z domovské stránky nemocničního webu.

„Zvolili jsme objednávkový modul, který je součástí našeho stávajícího nemocničního informačního systému. Řešení od stejného dodavatele nám přišlo jako nejjednodušší a nejefektivnější,“ vysvětluje PR manažerka táborské nemocnice Jana Háková s tím, že přípravy nasazení systému trvaly přibližně od začátku roku.

Celý proces objednání je i zde jednoduchý a pacientům stačí jen několik kliknutí a vyplnění potřebných informací, aby vše rychle a zdárně dokončili. Pro využití portálu navíc není nutná registrace, na druhou stranu registrovaní uživatelé získají přehled o svých vyšetřeních a přijde jim upozornění na blížící se termín.

Mluvčí táborské nemocnice zároveň upozorňuje, že portál je primárně určený pro plánovaná ambulantní vyšetření. „V akutních případech i nadále platí, že by pacienti měli kontaktovat svého praktického lékaře, využít záchrannou službu nebo se obrátit na náš urgentní příjem,“ upozorňuje.

Online objednání v různém rozsahu nabízejí také nemocnice ve Strakonicích, Písku nebo Jindřichově Hradci, a to ve vybraných ambulancích. Ale pracuje se na změně. „Testujeme různé varianty a připravujeme jednotné řešení, které by Jihočechům co nejvíce usnadnilo jejich kontakt s nemocnicemi,“ uvádí asistentka představenstva Jihočeských nemocnic Hana Plačková.

Podotýká, že nemocniční ambulance z velké části fungují v akutním režimu a pacienti se do nich z principu neobjednávají.