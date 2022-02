Vymyslel online hudební kurzy, v nichž učí i Pokáč. Míří s nimi do světa

„Když udeřil covid, museli jsme zavřít naši školu. Ale už v té době jsem měl nápad na online kurzy z balíčků předtočených videí. Připravili jsme tedy první a zjistili, že je o něj zájem. Nakonec jsme za rok a půl pandemie prodali deset tisíc kurzů,“ vysvětluje 29letý Vysoký s tím, že každý měsíc vznikl jeden takový online kurz.

Jak sám říká, jeho zákazníky jsou děti i senioři. Hlavní cílovou skupinou jsou ale lidé mezi třicátým a pětačtyřicátým rokem. Online kurzy vyjdou prý maximálně na tisícovku, je v nich deset lekcí a minimálně třicítka výukových videí.

„Nechtěli jsme nastavovat nijak vysokou cenu. Jde nám hlavně o to, abychom oslovili i lidi, kteří mnohdy nemají žádné hudební vzdělání,“ uvažuje Vysoký a dodává, že zdarma podporuje i dětské domovy, samoživitelky s dětmi a další znevýhodněné skupiny. „Věříme, že hudba zlepšuje život, a čím víc lidí bude hrát na hudební nástroj, tím víc radosti budou mít,“ říká.

Celý koncept hudební školy začal maturant z budějovického Gymnázia Jírovcova připravovat ještě za dob studií na pražské VŠE, kdy si přivydělával jako učitel hry na kytaru a ukulele.

„Na magisterském studiu jsem měl jako vedlejší obor podnikání, a tak mě napadlo vytvořit koncept ArtMasteru. V Praze mi totiž chyběla praktická výuka, jak zahrát popové nebo rockové písničky,“ líčí Vysoký, který si později k sobě přibral jako mentora zakladatele muzikantské platformy Bandzone Michala Nováka.

„Je také hudebník, spolu tedy děláme to, v čem se vyznáme. Pomohl mi v roce 2018 celý projekt nakopnout, má spoustu kontaktů i zkušeností, přeci jen se v oboru pohybuje přes 20 let. Nyní jsme dva kamarádi, co spolu jezdí na dovolenou, podnikají, a takhle nás to moc baví,“ prozrazuje Vysoký a dodává, že známé tváře má tak mezi lektory.

„Nevyučují u nás klasičtí pedagogové, ale aktivní muzikanti z českých kapel. Mezi ně patří třeba Pokáč nebo Honza Ponocný. Naším cílem je, aby lidé zahráli svou oblíbenou písničku co nejdříve, ideálně už po první lekci,“ vysvětluje Vysoký.

Dvojice podnikatelů se navíc poslední dobou připravuje na vstup na zahraniční trhy. Míří hlavně na západní Evropu a USA, kam by se chtěli dostat příští rok.

„Doufáme, že se nám podaří prosadit i celosvětově, ale je nám jasné, že konkurence je velká. Budeme se snažit najít své místo na trhu, kde nabízíme vyloženě vzdělávací obsah ve vysoké produkční kvalitě v kombinaci s ověřenými a efektivními výukovými metodami,“ vysvětluje Vysoký.

Jedna zajímavá spolupráce se ale už nyní rýsuje v Jihočeském vědeckotechnickém parku se společností Virtual Lab. „Přemýšlíme nad možností výuky hry na nástroje pomocí moderních technologií, například virtuální reality tak, aby byla i zábavná. Uvidíme, co z toho vzejde,“ naznačuje Vysoký smělé plány.