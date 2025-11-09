Přibližně tři měsíce zbývají do zahájení zimní olympiády v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. Stejný odpočet platí i pro otevření olympijského festivalu, který bude od 6. do 22. února příštího roku hostit českobudějovické výstaviště.
Festival při hrách se na jih Čech vrátí po deseti letech. Tehdy se Lipno nad Vltavou změnilo v malé Rio de Janeiro, kde se zároveň konala letní olympiáda.
Na výstavišti vznikne speciální zimní areál s největší olympijskou fanzónou v Česku. „Z jihu Čech pochází řada skvělých sportovců a region umí organizovat i světové sportovní akce. My k tomu přidáme největší zimní multisportovní areál,“ řekl Jiří Kejval, předseda Českého olympijského výboru (ČOV).
Návštěvníky čekají desítky atrakcí a vyzkoušejí si více než dvacet sportů. Těšit se mohou například na nejdelší bruslařské dráhy v historii festivalů, vyroste také nejvyšší sjezdovka v Budějovicích, dvě kluziště a curlingové dráhy pod širým nebem. Chybět nebude ani běžkařský okruh.
Velkým tahákem zimní olympiády je tradičně lední hokej. Ten budou fanoušci společně sledovat v Národním pavilonu Z a také si ho budou moci vyzkoušet na ledové ploše. Ta poslouží i pro zápas hokejových legend z Nagana nebo pro krasobruslařské exhibice.
Před Olympijským domem v pavilonu Z bude pódium a fanzóna s celodenním programem a soutěžemi. Zájemcům poslouží také půjčovny. Využitá bude velká část areálu výstaviště. Které pavilony či plochy to přesně budou, o tom se ještě jedná.
Velká sportovně-společenská událost má přilákat tisíce návštěvníků z celé České republiky. „Věřím, že akcí budou žít nejen celé Budějovice. Lidé si budou moct vyzkoušet na vlastní kůži sporty, které znají často jen z televize,“ potěšilo primátorku města Dagmar Škodovou Parmovou.
Na pořádání festivalu přispěje i Jihočeský kraj, a to částkou 17 milionů korun, kterou ve čtvrtek schválili zastupitelé na svém jednání.
Ambasadorem a tváří Olympijského festivalu se stal hokejista Jakub Voráček. „Je to skvělá akce pro fanoušky i děti. Mohou si vyzkoušet různé sporty, fandit našim reprezentantům a třeba i najít cestu do sportovních oddílů,“ naznačil slavný útočník se zkušenostmi z NHL i národního týmu.
„Olympijské hry jsou něco výjimečného a věřím, že společně dokážeme strhnout děti k pohybu. A zároveň si myslím, že když si sporty sami vyzkoušíme, možná budeme při sledování doma z gauče v hodnocení výkonů trochu míň přísní,“ glosoval Voráček.
V Brně zahájili Olympijský festival, chlubí se i skokanským můstkem
Vstupenky na akci budou v prodeji online od prosince na webu olympijskyfestival.cz. Cena pro dospělé bude 200 korun, děti od šesti let zaplatí stovku, senioři budou mít vstup zdarma. Organizátoři zároveň zohlednili termín jarních prázdnin v Českých Budějovicích, které připadají právě na první týden festivalu.
„Už v listopadu spustíme prodej olympijského příměstského tábora, který nabídne zhruba dvěma stovkám dětí jedinečný zážitek plný sportování, fandění a setkání s olympioniky,“ doplnil Kejval.
4. února 2022
Každý všední den dopoledne bude navíc patřit organizovaným návštěvám škol z celého Jihočeského kraje. Denní kapacita je 700 až 900 dětí ze škol. Podobně pořadatelé zapojili děti ze škol také při jarním mistrovství světa žen v hokeji, kdy budějovickou arénu zaplnily v součtu až tisíce žáků. Ti se postarali o příjemnou atmosféru a sami měli zajímavý sportovní zážitek.
V Budějovicích nebude chybět při olympiádě nic z toho, co fanoušci znají z předchozích šesti festivalů, které ČOV připravoval. Organizátoři hledají také dobrovolníky, ideálně ty starší 17 let se vztahem ke sportu. Důležité bude, aby akci přálo počasí. Město totiž leží ve výšce jen 385 metrů nad mořem a sníh se v Budějovicích udrží jen zřídka. I na to se však pořadatelé chystají a mají alternativní varianty.