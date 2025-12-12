Budějovice chystají největší olympijský festival v Evropě, bude stát 100 milionů

Pavel Kortus
  15:57
Velkolepá akce. Největší svého druhu v Evropě. České Budějovice budou už za necelé dva měsíce hostit Olympijský festival při Hrách v italských městech Miláně a Cortina d’Ampezzo. „Sportovní terminologií jsou přípravy v semifinále,“ naznačil Libor Varhaník, místopředseda Českého olympijského výboru.

Nejbližší týdny jsou pro organizátory zásadní. Nyní se finalizuje obsazení jednotlivými sporty a řeší se i program. „Chceme jich tam představit co nejvíc. Některé svazy se ještě teď snaží dostat na festival. Dokončují se také veškeré legislativní procesy. Při tvorbě programu nám nahrává, že italská města jsou ve stejném časovém pásmu a máme v turnaji dva hokejové týmy. Ty vždy strhnou atmosféru a jsou atraktivní. Zatím z toho mám dobrý pocit,“ přibližuje Varhaník.

V pátek dopoledne se na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích konala pozvánka a představení Olympijského festivalu, který za necelé dva měsíce bude hostit výstaviště v krajském městě.

„Doufám, že se tam se všemi uvidím. A všechny vás naučím bruslit,“ vzkázal fanouškům Jihočech a trojnásobný účastník olympiády Tomáš Verner, který nazul brusle a vyzkoušel kluziště okolo kašny.

Představena byla také speciální kolekce pro Hry, dorazil rovněž ambasador události hokejista Jakub Voráček. Oba se ochotně fotili s fanoušky a podepisovali se.

Festival má vždy několik rovin. „Jednak si lidé užijí olympiádu doma a přenášejí energii našim sportovcům. A zároveň si kdokoliv vyzkoušejí i sporty, ke kterým by se jinak nedostali. Děti to může nalákat a přivést ke sportu. Řada z nich je běžně dostupná, ale třeba biatlon nebo boby si jen tak nezkusíte,“ dodává.

Akce přinese kromě sportu také kulturní program. Chystají se tři hlavní koncerty a další doprovodné akce.

Kvůli velkému zájmu škol o akci pořadatelé navyšují kapacity, a to i pro příměstské tábory na první týden festivalu, kdy jsou v Budějovicích jarní prázdniny.

„Druhý týden dopoledne je obrovský přetlak. Plánovali jsme zapojit 150 škol, už jsme na dvou stech. Věříme, že pro rodiče a děti budou atraktivní i příměstské tábory,“ komentuje Varhaník.

Pořadatelé skládají také rozpočet na akci, který se pohybuje kolem 75 milionů korun, a to bez příspěvků 22 svazů. V součtu se tak vyšplhá ke sto milionům. „Akci podporují kraj a město. Přispívají partneři Českého olympijského výboru. Zájem z komerční části je velký. Své si platí sportovní svazy,“ říká.

Příjmy budou plynou ze vstupného, které je však hlavně pro Jihočechy velmi příznivé. Ti za permanentku na celou akci dají pro děti od šesti do 12 let sto korun, starší 13 let a dospělí uhradí dvě stovky.

Skvělé podmínky našli pořadatelé v areálu budějovického výstaviště. „Je to unikátní. Pracujeme denně zhruba se sedmi tisíci návštěvníky, ale výstaviště je schopné třeba při Zemi živitelce pojmout přes dvacet tisíc lidí denně. Co jinde stavíme na zelené louce, tady většina toho je – logistika, dopravní obslužnost, parkování,“ doplňuje.

Hrozbou pro akci je každopádně počasí. Aby bylo v Budějovicích bílo déle než dva tři dny, je kvůli nízké nadmořské výšce celkem unikátní. „Hlavně nesmí pršet, to je společně s větrem nejhorší kombinace. Jinak jsme připraveni i na vyšší teploty. Technologie přípravy sněhu a ledu jsou v dnešní době skvělé,“ tvrdí.

Budějovice chystají největší olympijský festival v Evropě, bude stát 100 milionů

