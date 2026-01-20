Dvě děla zasypávají sněhem prostranství, které běžně patří zvířatům. V areálu leží i další velké či menší hromady, které za stálého hučení tvoří „továrna na sníh“ Snowfactory. Opodál skupinka mužů s traktůrkem chystá základ pro umělou sjezdovku. Naproti se připravuje ledová plocha. Z místa na místo co chvíli projede vozík nebo jiná technika.
Tak to vypadá na českobudějovickém výstavišti, kde se od pondělí staví zařízení pro olympijský festival. Zhruba čtyři desítky pracovníků proklínají štiplavý mráz, ale pořadatelům současné počasí maximálně vyhovuje.
Ideálně potřebují chladný podklad a nízké teploty, aby mohli vytvořit dostatečné zásoby sněhu. „Počasí nám přeje,“ chválí si Veronika Linková, mluvčí pořádajícího Českého olympijského výboru (ČOV).
Festival začne ve čtvrtek 5. února, tedy den před zahájením samotných her v italském Miláně. To ještě nebudou otevřená všechna sportoviště, ale příchozí se shromáždí ve fanzoně při sledování utkání českých hokejistek proti USA. Následovat bude show k úvodu festivalu a koncert kapely Chinaski. Od pátku 6. února už bude k využití celý areál, a to až do konce olympiády, která vyvrcholí 22. února.
„Bude to velkolepá akce, přípravy pokračují naplno. Hlavně aby festival naplnil očekávání návštěvníků, kteří si budou moct vyzkoušet celou řadu sportů,“ komentuje Mojmír Severin, šéf výstaviště.
|
Sníh na tratě vyrobí přímo na olympijském festivalu. Školy mají velký zájem
Příchozí využijí rozsáhlý prostor, který zabral zhruba třetinu výstaviště. Olympijský dům bude v Národním pavilonu Z, kde se budou slavit české úspěchy v Itálii, a to ve společné fanzoně u velkoplošných obrazovek.
Vnitřní sportoviště vzniknou rovněž ve dvou sportovních halách, které ponesou název po pořadatelských městech Milano a Cortina. Tam se představí i letní sporty jako karate, thajský box, šipky, ale i hokejbal nebo atletika. Zaujmout může také vzdělávací zóna EDA. Od příštího týdne si na webu ČOV zájemci mohou zarezervovat některá sportoviště.
„Zájem sportovních svazů je velký a moc nás těší. Vnímají to i jako nábor nováčků a popularizaci jejich sportů. Celkově jich bude dvacet tři,“ dodává Linková.
Kelímky budou vratné
K vyzkoušení nemohou chybět ani sporty pro zimu typické. Bruslit se bude na dlouhém oválu, dvě kluziště poslouží hokejistům a krasobruslařům, běžkaři okusí zhruba 700 metrů dlouhý ovál.
Umělá sjezdovka blízko hlavního vstupu umožní i snowboarding, opodál bude zmenšený skokanský můstek. Hned čtyři dráhy využijí zájemci o curling – dvě kratší pro děti, dvě klasických rozměrů.
„Zajímavá bude biatlonová střelnice, ze které budou muset neúspěšní střelci na trestné kolečko,“ podotýká Linková. Střelnici si však může vyzkoušet kdokoliv i bez lyží.
Postupně roste zájem o vstupenky. Ty se už od prosince kupují online na webu ČOV. „V jeden okamžik může být v areálu zhruba 5 500 lidí. Zatím není žádný den vyprodaný, ale nárůst je znatelný na dny, kdy hraje hokejový národní tým své zápasy. Volné termíny jsou ještě i pro děti na příměstské tábory. Přihlásilo se nám opravdu hodně škol,“ líčí Linková.
|
Z výstaviště bude jihočeská Cortina. Olympijský festival nabídne i sjezdovku
Zejména z výstavy Země živitelka, ale i z jiných akcí, je výstaviště na velký nápor připravené. „Z pohledu návštěvníků to není takový problém, protože areálem projde denně do deseti tisíc lidí, což je z našeho pohledu běžný výstavní den. Ale specifik je trochu víc, hlavně technického rázu. Jsou to zejména spotřeby elektrických energií a příkony, které jsou docela náročné,“ zmiňuje Severin.
V olympijském parku budou platit pravidla, která návštěvníci dnes už celkem běžně znají z jiných festivalů. Půjčovné, občerstvení nebo další služby se budou platit buď vlastní kartou, nebo si při vstupu nabijete peníze na předplacenou kartu. Z jednorázových kelímků se nenapijete, všechny budou vratné.
Brzy bude zveřejněný také kompletní kulturní program. V něm kromě kapely Chinasky na úvod figurují i Michal Hrůza, David Koller nebo Pokáč.