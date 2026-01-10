Už jen necelý měsíc zbývá do zahájení zimních olympijských her v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo. Stejným odpočtem se řídí i otevření olympijského festivalu, který v době konání her bude hostit výstaviště v Českých Budějovicích.
Rušno začne být v areálu dřív. Od 19. ledna se budou připravovat ledové plochy. „To považujeme za největší a nejtěžší stavby. První budou nejdelší bruslařské dráhy, které kdy na olympijských festivalech byly. Následovat bude kluziště, běžkařské dráhy, biatlonová střelnice a sjezdovka,“ vypočítala Veronika Linková, mluvčí pořádajícího Českého olympijského výboru (ČOV).
Olympijský festival zabere více než třetinu areálu výstaviště. „Na venkovních plochách budou sportoviště, využitých bude šest pavilonů. Ve třech (Z, H a R1) si lidé vyzkoušejí různé sporty. Ostatní budou sloužit jako zázemí pro pořadatele,“ okomentoval za výstaviště jeho mluvčí Jiří Čondl.
Program pro děti na prázdniny
Důležitým prvkem celé akce bude počasí. I když Budějovice leží v nadmořské výšce necelých 400 metrů, pořadatelé věří, že s tím problém nebude. „Máme zkušenosti z předchozího zimního olympijského festivalu v Brně, které leží ještě níž. Sníh si budeme vyrábět přímo na výstavišti. Máme systém, který to zvládne i v plusových teplotách,“ ujistila Linková.
Obrovská akce, největší svého druhu v Evropě, vyjde na zhruba 75 milionů korun. Návštěvníkům se představí nakonec hned 23 sportů, své disciplíny si najdou děti i dospělí. Stále je možné se zaregistrovat na příměstské tábory, které se chystají, protože v prvním týdnu festivalu mají Budějovice a okolí jarní prázdniny.
„Na nich volná kapacita ještě je. Děti a jejich rodiče mohou vybírat ze dvou variant. Jedna je s lyžováním na Lipně, druhá čistě v areálu festivalu, kde si s instruktory sporty vyzkoušejí,“ dodala Linková.
Organizátorům se podařilo zvýšit kapacitu pro jihočeské školy, kterých dorazí za celý festival přes dvě stě. Na každé dopoledne připadá maximálně 1 200 dětí, tak aby si program užily a nestály fronty.
„Některé dny už jsou plné, ale školy se stále ještě mohou hlásit. To je pro nás velmi důležité, aby si děti vyzkoušely i nové sporty a třeba našly ten svůj. Možnost zúčastnit se platí i pro sportovní oddíly, které mohou dorazit se svými trenéry či vedoucími,“ potvrdila mluvčí ČOV.
Další návštěvníci, kteří se na festival chystají, zatím spěchat nemusejí. Vstupenek je dostatek, pořídit se dají od prosince online. Pro dospělé stojí 200 korun, pro děti od šesti do 13 let stovku. Kapacita nebude omezená na den, ale na aktuální situaci.
„Před svátky byl zájem větší. Lidé lístky kupovali jako vánoční dárky. Častěji se volí dny, kdy bude hrát hokejová reprezentace. Kapacita v jeden okamžik v areálu bude šest tisíc návštěvníků,“ uvedla.
Cena pro tenistku Strýcovou
Pořadatelé nyní pracují zejména na samotném programu. Fanzóna s velkoplošnými obrazovkami bude otevřená už 5. února, tedy den před slavnostním zahájením. Příchozí mohou na dálku podpořit české hokejistky v souboji s USA a v hledišti nebude chybět ambasador festivalu a bývalý hokejový reprezentant Jakub Voráček.
Známý je už program na první víkend, kdy v sobotu 7. února převezme tenistka Barbora Strýcová tradiční Cenu Věry Čáslavské. O den později se fanoušci setkají s populárním curlingovým párem Zuzanou a Tomášem Paulovými.
„Program má kopírovat českou stopu na olympiádě v Itálii. Tedy když zrovna pojede Martina Sáblíková, tak daný den bude zaměřený na rychlobruslení. Dorazí i známí hosté z daného sportu,“ shrnula.
Dalším atraktivním bodem programu bude 12. února turnaj univerzitního hokeje, o den později hokejový zápas legend. Něco speciálního chystají pořadatelé i na Valentýna 14. února.
12. prosince 2025