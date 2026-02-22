Obsah na sítích z Olympijského festivalu tvoří až deset lidí, líčí jeho šéf

Zábavná videa. Někdy i trochu bláznivá. Soutěže. Pohled do zákulisí. Desetitisíce uživatelů sociálních sítí přímo sledují dění na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích, celkově se obsah z dění na akci dostane k milionům lidí. Asi desetičlenný tým tvůrců, grafiků či fotografů řídí Vít Janda, šéf digitální komunikace festivalu.
Na budějovickém výstavišti při Olympijském festivalu operují čtyři tvůrci obsahu. Pracují ve dvojici. Jeden natáčí, druhý vystupuje před kamerou, někdy se vystřídají.

„Na každý den jim děláme harmonogram toho, co mají natáčet. Odvíjí se to podle toho, jestli má přijet některý z olympioniků, známá osobnost nebo se tvoří některá partnerská plnění,“ líčí 25letý Janda.

Tvůrci podle zadání pobíhají po areálu. Natáčejí, fotí a výstupy rovnou stříhají. Další členové týmu je pak vydávají, hlavně grafickou pomoc poskytují ještě na dálku kolegové z Prahy.

„Snažíme se k lidem dostat co nejzajímavější obsah. Na Instagramu i Facebooku ho chceme trochu rozlišit podle toho, pro koho ho děláme,“ vysvětluje.

Vyčistil jsem stojku! Mají curleři uklizeno? Reportér iDNES.cz zkusil olympijské sporty

Z Instagramu totiž (nejen) dění na festivalu sledují mladší lidé, podle dat organizátorů hlavně v rozmezí 25–30 let. Na Facebooku jsou to primárně starší pětatřiceti let. „Na Instagramu je to tím pádem živější. Videa jsou dynamická, rychlé střihy. Staráme se také o účet na TikToku, kde jsou videa pro ty nejmladší sledující ještě rychlejší a více autentická,“ podotýká.

Hlavní cíl na všech platformách je shodný – přilákat na Olympijský festival co nejvíc návštěvníků. „Lidé si tam mohou vyzkoušet všechny sporty. Zároveň chceme předávat celkové povědomí o sportu a inspirovat. Aby se lidé zvedli z gauče a šli si zasportovat. Šířit povědomí se daří i díky místním profilům, které náš obsah sdílejí,“ komentuje.

Dosah na Instagramu: 17 milionů lidí za měsíc

A tento záměr se minimálně z jisté části daří. Do Budějovic za dva týdny festivalu jezdili lidé z celé republiky, byť přesně určit efekt obsahu na sítích je prakticky nemožné. Když však jen za poslední měsíc na Instagramu vidělo příspěvky 17 milionů lidí, některé to jistě nalákalo k návštěvě.

„Museli bychom se ptát každého u vstupu, odkud je a odkud se o akci dozvěděl. Celkově se skrz fandění a ukázky sportů nebo další zajímavosti snažíme nalákat a zaujmout,“ tvrdí Janda.

Finální obsah není nikdy prací nebo nápadem jednoho člověka. Společně se vymýšlí, co se bude dělat, nebo i jaké trendy na sociálních sítích fungují. „Je třeba pochopit kontext a připravit co nejlepší obsah pro uživatele. Ideálně ve spojení s programem, který ten den na festivalu nastane,“ potvrzuje.

Na Jandovi pak je, aby finální výstup putující na sítě schválil. „Stalo se kolikrát, že jsem to zastavil. Někdy proto, že se něco řekne nevhodně nebo nešťastně, tak se to jde přetočit. Nikdy si neděláme legraci ze sportovců, naopak se je snažíme podporovat,“ zdůrazňuje.

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Aby byly příspěvky či příběhy co nejatraktivnější, je k tomu třeba i té nejlepší techniky. Často vystačí klasický telefon a kamera s mikrofonem, jindy je třeba modernější vybavení.

„Osvědčily se nám Ray-Ban brýle, se kterými můžeme natáčet. Používali jsme to třeba při hokeji i koncertu a přináší to maximální zážitek. Oblíbená je také funkce nejnovějších iPhonů Dual Capture, která umožňuje natáčet zároveň přední i zadní kamerou najednou. Je to skvělé například při fandících videích, která pak mají obrovský dosah,“ popisuje.

I kdyby tvůrci vydávali sebelepší obsah, přirozeně je největší zájem o úspěchy sportovců. „Největší dosahy měly úspěchy Zuzky Maděrové, Evy Adamczykové a dalších sportovců, případně fandící videa. A také příjezd prezidenta Petra Pavla,“ dodává.

17. února 2026
Obsah na sítích z Olympijského festivalu tvoří až deset lidí, líčí jeho šéf

