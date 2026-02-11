Prezidentský pár přijede na olympijský festival, Pavel si zkusí některé sporty

Pavel Kortus
  8:27
Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazí prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládnou setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si některé sporty sám vyzkouší, například curling nebo biatlon.

První dáma se odpoledne setká s dobrovolníky na festivalu, Petr Pavel má v plánu vyzkoušet hokejové kluziště. Na závěr se prezident setká s dětmi.

Prezidentský pár strávil úvod olympijských her přímo v Itálii. Byl na slavnostním zahájení, navštívil Český dům, setkal se s hokejisty i hokejistkami.

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Přímo v Livignu následně sledoval zlatou jízdu snowboardistky Zuzany Maděrové, které v cíli gratuloval. „Jsem moc rád, že jsem u toho mohl být. Cítil jsem velkou hrdost,“ shrnul po závodě prezident.

Vítězné objetí v cíli s prezidentem

Maděrová dorazila do Budějovic na olympijský festival hned v pondělí, tedy den po svém zlatém triumfu v Itálii. Podpora prezidentského páru přímo u trati ji dojala.

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího slalomu.
Zlatá olympijská medailistka Zuzana Maděrová zdraví publikum, v němž je i český prezident Petr Pavel.
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii zlatou medaili v paralelním obřím slalomu, přivítali fanoušci na českobudějovickém Olympijském festivalu. (9. února 2026)
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii zlatou medaili v paralelním obřím slalomu, přivítali fanoušci na českobudějovickém Olympijském festivalu. (9. února 2026)
11 fotografií

„Přijela jsem z kopce dolů a vždy jsem ho viděla, jak skáče a fandí. Z celého srdce nám to přál, celé naší republice. Když jsem procházela kolem něj a dalších fanoušků v uličce, tak všichni volali moje jméno. Pan prezident říkal, ať do toho jdu naplno. Pak mi poděkoval a poblahopřál za celou republiku. Objali jsme se a předal mi nějaké dárky,“ líčila Maděrová po příjezdu.

Olympijský festival je ve svém druhém týdnu, stejně jako samotné zimní hry v Itálii. Za první čtyři dny ho navštívilo bezmála 17 500 fanoušků a velký zájem pokračuje i v dalších dnech.

Návštěvníci si mohou vyzkoušet 24 sportů, potkat současné i bývalé české olympioniky, společně sledovat a fandit českým nadějím v Itálii, nebo si užít některý z koncertů.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu haly se zopakuje, slíbil Kuba občanům Budějovic

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.

Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28....

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

Na Orlíku „hoří“ led. Vědci přišli s vysvětlením, co za tím stojí

Bruslaři zapalovali metanové bubliny pod zamrzlou hladinou Orlíku

Někteří bruslaři na vodní nádrži Orlík si zpestřují svou jízdu po ledu zapalováním metanu. Ten je totiž usazený v bublinách pod zamrzlou hladinou. Plyn se může ze dna nádrže uvolňovat po celý rok,...

Kuba představil logo hnutí Naše Česko. Poprvé pořádně, vzkázal

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Jihočeský hejtman Martin Kuba v úterý představil své nové politické hnutí, které chce vyslat do podzimních komunálních voleb. Hnutí nazval Naše Česko a označil ho za uskupení, které je pro všechny,...

Baťovský vizuál, jako vznik Babišova ANO, hodnotí Kubovo hnutí politologové

Jihočeský hejtman Martin Kuba představil své nové hnutí Naše Česko. (3. února...

Hejtman Martin Kuba je jako Andrej Babiš, pro kterého ale bude obtížné přeměnit své nové hnutí v celostátní sílu, míní pro iDNES.cz politologové Jan Kubáček a Lubomír Kopeček. Kuba v úterý představil...

Prezidentský pár přijede na olympijský festival, Pavel si zkusí některé sporty

Prezident Petr Pavel v Livignu sledoval finálové jízdy paralelního obřího...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazí prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládnou setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel...

11. února 2026  8:27

Nad severní spojkou v Budějovicích musí přeložit koleje, stavbu silnice to zdrží

Stavba severní spojky pokračuje. Nyní se stavaři připravují na přeložení...

Už více než rok pracují stavaři na severní spojce, díky které se má v Českých Budějovicích výrazně zlepšit dopravní situace především na přetížené Strakonické. Celou akci ale pořádně zkomplikovala...

10. února 2026  15:17

Strýcová: Sport bolí, když ti na něm záleží. Ale dal mi sílu, která překonává těžkosti

Barbora Strýcová přebírá Cenu Věry Čáslavské během Olympijského festivalu v...

Na kurtech bavila diváky technickou hrou, nekonečnou bojovností i emocemi. Kariéra české tenistky Barbory Strýcové je ověnčená řadou úspěchů a ocenění. Na pokračujícím Olympijském festivalu na...

10. února 2026  11:26

Cyklista přecenil síly na mokré lesní cestě, po nárazu do stromu zemřel

Cyklista na Budějovicku zemřel po nárazu do stromu.

Devětašedesátiletý cyklista zemřel v pondělí odpoledne u obce Mříč na Českobudějovicku. Na mokré lesní cestě jel zřejmě příliš rychle a narazil do stromu. I přes nasazenou helmu zraněním na místě...

10. února 2026  11:10

Nalétali 519 hodin. Záchranáři oslavili 20 let nárůstem počtu výjezdů

Popáleného muže do nemocnice transportoval vrtulník.

Jihočeská záchranka minulý rok oslavila 20 let. Počet výjezdů jí meziročně stoupl téměř o tři procenta. Záchranáři při své práci najezdili přes tři miliony kilometrů, letecká záchranka nalétala více...

10. února 2026  9:22

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

9. února 2026  21:32

Rysům se na Šumavě daří. Fotopasti zachytily téměř třicítku dospělých jedinců

Snímek rysa, kterého zachytila fotopast.

Na Šumavě a v Bavorském lese žije druhý největší počet rysů od roku 2009, kdy tam správci parků ve vymezeném území provádí monitoring. Také tam zaznamenali největší počet mláďat. Tyto výsledky podle...

9. února 2026  15:49

Zelený led na Lipně byl vidět i z vesmíru, zachytila ho družice Copernicus

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

O neobvyklém jevu ve vodní nádrži Lipno informovali na začátku ledna vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Zamrzlá hladina přehrady se zbarvila do zelena, důvodem byla...

9. února 2026  12:45

Zátkovo nábřeží v Budějovicích čeká změna. Zmizí auta a vrátí se kavárna Savoy

Českobudějovické Zátkovo nábřeží u řeky Malše brzy projde celkovou rekonstrukcí...

Českobudějovická radnice chystá úpravy Zátkova nábřeží. Plánuje dostat lidi blíž k hladině Malše, odstranit auta a oživení slavné kavárny Savoy. V tomto roce by už mohly začít stavební práce. Celá...

9. února 2026  8:54

Do map přidal už pět set křížků u cest. V každém kraji jsou jiné, říká

Lukáš Volný se stará o nové uchazeče, kteří míří do armády.

Od roku 2018 pracuje na rekrutačním pracovišti, kde se stará o nábory nových vojáků. I koníček 43letého Lukáše Volného z Lišova má k armádě blízko. Rodák z budějovické části Mladé se zajímá o...

8. února 2026  9:55

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Střelecký večer přinesl výhru Pardubicím i Slavii. Mistři se zaskvěli z dálky

David Böhm ze Slavie hlídá na doskoku Ondřeje Švece z USK Praha.

Nymburští basketbalisté zvítězili ve 4. kole ligové nadstavby v Děčíně 107:92. Suverénní lídr soutěže zlomil Severočechy až po změně stran, první čtvrtinu o bod prohrál, v poločase vedl o bod....

7. února 2026  21:24,  aktualizováno  22:35

Nevěstince stávaly u kasáren, aby to měli vojáci blízko, líčí při vycházce spisovatel

Spisovatel a novinář Jan Štifter provádí zájemce po historii českobudějovických...

Spisovatel a českobudějovický patriot Jan Štifter provází po stopách nejen prvorepublikových nevěstinců, které se nacházely v tehdejších Českých Budějovicích „téměř“ na každém rohu. O vycházky za...

7. února 2026  10:44

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.