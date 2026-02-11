První dáma se odpoledne setká s dobrovolníky na festivalu, Petr Pavel má v plánu vyzkoušet hokejové kluziště. Na závěr se prezident setká s dětmi.
Prezidentský pár strávil úvod olympijských her přímo v Itálii. Byl na slavnostním zahájení, navštívil Český dům, setkal se s hokejisty i hokejistkami.
Přímo v Livignu následně sledoval zlatou jízdu snowboardistky Zuzany Maděrové, které v cíli gratuloval. „Jsem moc rád, že jsem u toho mohl být. Cítil jsem velkou hrdost,“ shrnul po závodě prezident.
Vítězné objetí v cíli s prezidentem
Maděrová dorazila do Budějovic na olympijský festival hned v pondělí, tedy den po svém zlatém triumfu v Itálii. Podpora prezidentského páru přímo u trati ji dojala.
„Přijela jsem z kopce dolů a vždy jsem ho viděla, jak skáče a fandí. Z celého srdce nám to přál, celé naší republice. Když jsem procházela kolem něj a dalších fanoušků v uličce, tak všichni volali moje jméno. Pan prezident říkal, ať do toho jdu naplno. Pak mi poděkoval a poblahopřál za celou republiku. Objali jsme se a předal mi nějaké dárky,“ líčila Maděrová po příjezdu.
Olympijský festival je ve svém druhém týdnu, stejně jako samotné zimní hry v Itálii. Za první čtyři dny ho navštívilo bezmála 17 500 fanoušků a velký zájem pokračuje i v dalších dnech.
Návštěvníci si mohou vyzkoušet 24 sportů, potkat současné i bývalé české olympioniky, společně sledovat a fandit českým nadějím v Itálii, nebo si užít některý z koncertů.