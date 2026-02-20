Lásku ke sportu chci předávat i na sítích, řekl Zabystřan na olympijském festivalu

Pavel Kortus
  15:35
Týden po olympiádě proležel v posteli s chřipkou. Fyzická i psychická únava z hektických týdnů jeho tělo jednoduše přemohly. Alespoň na závěr Olympijského festivalu však Jan Zabystřan, český reprezentant v alpském lyžování, stihl dorazit do Českých Budějovic.
Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)

Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026) | foto: Rebecca BlackwellReuters

Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)
10 fotografií

Osmadvacetiletý lyžař pozdravil fanoušky, zvládl hned dvě autogramiády a fotky s ním kolovaly i po sociálních sítích. Právě tam je trojnásobný účastník olympijských her aktivní a populární. Jen na instagramovém profilu ho sleduje přes 23 tisíc lidí.

„Dnes to ke sportu patří. Mohu díky tomu inspirovat mladé lidi, aby začali sportovat, nebo na to dali i svoje děti. Chci také skrz sítě předávat lásku ke sportu. Vím, že už mám i svůj vliv, takže musím trochu přemýšlet o tom, co tam dám. Ale nemyslím si, že by mě to změnilo a cítil se jinak,“ potvrzuje.

Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)
Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)
Jan Zabystřan v akci v super-G (11. února 2026)
10 fotografií

Počty sledujících Zabystřanovi vystřelily vzhůru poté, co v prosinci vyhrál jako první český lyžař závod Světového poháru. Následující dny a týdny pro něj byly extrémně vypjaté a euforické.

„Byla to ta největší horská dráha, kterou jsem v životě zažil. Ale to jsou momenty, kvůli kterým sport děláte. Asi jsem na to nebyl úplně připravený. Člověk úspěchem žije, chce prožívat všechno kolem. Zpětně bych možná jeden závod před olympiádou vynechal, abych měl pár dnů v kuse volno a nachystal se lépe,“ tuší.

Velké zklamání. I kdybych jel znovu, nevím, kde zrychlit, přiznal Zabystřan

Ve sjezdu na hrách skončil na 24. místě, v super-G byl sedmnáctý. Sám byl z výsledků trochu zklamaný. Hned po dojezdu říkal, že vlastně ani nevěděl, kde by měl zrychlit.

„Ve Světovém poháru mají všichni na to, aby vyhráli. Ale rozhoduje hlava. Hned po závodě jsem to tak nebral, ale s odstupem vím, že jsem tam udělal pár malých chyb, které jsou důležité. Někde naberete menší rychlost a hned ztrácíte. Chyběl mi trochu větší drajv. Takové to uvolnění, že jedete jako na tréninku. Ale tohle je olympiáda, nechcete zaváhat, vypadnout,“ líčí.

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

On sám i fanoušci měli větší očekávání. Zabystřan zmínil, že aby se povedl zopakovat podobný triumf jako na konci loňského roku, musí se všechno sejít a to včetně věcí, které nemůže ovlivnit. „Zatím nejsem na úrovni, aby když se mi závod úplně nepovede, že stejně budu do třeba patnáctky,“ popisuje.

Letošní sezona je pro něj z mnoha pohledů zásadní. „Zkušenosti už mám, ale nové pro mě byly dny a týdny po velkém vítězství. Vím, že je třeba někdy trochu zvolnit. Zůstat u toho, co funguje. Nevnímat tolik okolí. Potkalo to i větší sportovce. Já si i čtu různé komentáře a články, které mě trochu ovlivňují,“ uzavírá.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

Zloděj ukradl šest historických motorek Jawa. Majitel vypsal odměnu

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Českobudějovičtí kriminalisté řeší krádež šesti kompletně zrenovovaných historických motocyklů tovární značky Jawa. Majitel vyčíslil škodu na zhruba milion korun a za poskytnutí informací, které...

De Sciglio do Hradce? Česká liga slavným veteránům nesedí, Danny či Mavuba varují

Mattia De Sciglio z Juventusu odehrává balon před Saúlem Niguezem z Atlétika...

Fotbalový Hradec Králové láká někdejšího italského reprezentanta Mattiu De Sciglia, který je volným hráčem. Pokud třiatřicetiletý pravý obránce skutečně podepíše smlouvu, bude to pro tuzemskou soutěž...

Macinka chce národní parky vyhladovět, líčí aktivista. Škrty nejvíce zasáhnou Šumavu

Premium
Jezero Laka je nejmenší a nejvýše položené na Šumavě.

Nástup nové vlády přináší horší časy pro národní parky a pro ochranu přírody v nich. Podle návrhu rozpočtu státu přijdou o značnou část peněz na provoz od ministerstva životního prostředí....

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

Lásku ke sportu chci předávat i na sítích, řekl Zabystřan na olympijském festivalu

Jan Zabystřan během závodu mužů v super-G. (11. února 2026)

Týden po olympiádě proležel v posteli s chřipkou. Fyzická i psychická únava z hektických týdnů jeho tělo jednoduše přemohly. Alespoň na závěr Olympijského festivalu však Jan Zabystřan, český...

20. února 2026  15:35

Výpusti kazí vodu v lipenské přehradě, ukázaly odběry. Nejvíc u Frymburka

Nízká hladina odhalila výpusti směřující do Lipna. Vědci budou prověřovat,...

Do lipenské přehrady přitékají splašky z neevidovaných a nepovolených výpustí. Nejhorší situace je okolo Frymburka. Potvrdily to výsledky odběrů, které provedlo Povodí Vltavy. Správci povodí...

20. února 2026  14:26

Architekti navrhnou, jak oživit Hrudkov, roky opuštěný areál plicní léčebny

V bývalé plicní léčebně v Hrudkově už kácí náletové dřeviny nebo likvidují...

Ožije areál bývalého plicního sanatoria Hrudkov nad Vyšším Brodem? Město na Krumlovsku začalo podnikat kroky, aby se z něj stal lázeňský komplex. Loni převzalo od Jihočeského kraje opuštěný prostor....

20. února 2026  9:19

Chlapcův prst uvázlý v díře nohy stolu otekl a nešel ven. Hasiči ho museli vyřezat

Chlapcův prst uvázl v jednom z otvorů stolu. (únor 2026)

Děti jsou neposedové a občas někam strčí ruku nebo nohu, protože to chtějí vyzkoušet. Těmito slovy komentovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů čtvrteční kuriózní výjezd, při němž milevští...

19. února 2026

Jihočeské školy zůstávají v pozoru. Kvůli bezpečnosti mají vlastní systémy

Ilustrační foto.

V Českém Krumlově mají učitelé vlastní systém, jak reagovat v případě ohrožení. V Písku by ředitelé uvítali vrátného, město kvůli tomu připravuje projekt. Jihočeské školy nadále myslí na bezpečnost a...

19. února 2026  13:55

Vysáté peníze šly na luxusní telefon. Policie hledá podvodnici i muže, který ho vyzvedl

Objednaný mobil si v pražském obchodním centru vyzvedl neznámý muž.

Policisté z Veselí nad Lužnicí na Táborsku vyhlásili pátrání po důležitém svědkovi, který v pražském obchodním centru vyzvedl objednaný mobil v hodnotě 35 tisíc korun. Právě taková částka zmizela z...

19. února 2026  10:01

Loni pět pokusů o vraždu a stále víc falešných bankéřů, spočetla jihočeská policie

ilustrační snímek

Jihočeští policisté představili statistiku trestných činů za loňský rok. Bytařů ubývá, stejně tak vařičů drog. Naopak přibývá podvodníků, kteří se vydávají za bankéře či policisty a připravují lidi o...

18. února 2026  15:38

Začínal se dvěma zaměstnanci, teď vyrábí jihočeský podnikatel roku boxy do letadel

EY Podnikatel roku 2025 Jihočeského kraje Antonín Steinbauer, zakladatel...

Už v roce 1992 založil Antonín Steinbauer podnik, tehdy v porevolučním nadšení a touze po samostatnosti. Dnes má úspěšnou společnost, která dodává hi-tech produkty do celé Evropy i zámoří. Majitel...

18. února 2026

Dokončení D3 krok za krokem. Máme čtvrté územní rozhodnutí z pěti, chválí si ŘSD

Zařízení pro vysokorychlostní vážení bude na dálnici D3 mezi Táborem a...

Kdy už konečně bude hotová celá dálnice D3, ptají se řidiči, když krokem projíždějí kolem Benešova nebo skoro zastavují v Miličíně blízko hranic jižních a středních Čech. Na jihu Čech bude dálnice...

18. února 2026  9:26

10 věcí, které musíte vyzkoušet na Olympijském festivalu v Budějovicích

Advertorial
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Tisíce návštěvníků. Malí i velcí fanoušci. Kluci i holky. Olympijský festival při zimních hrách v Itálii našel skvělé zázemí v Českých Budějovicích, kde je doma také Budějovický Budvar. Areál na...

18. února 2026

Evka, Evka! Adamczyková slavila s fanoušky na festivalu „nejzlatější stříbro“

Stříbrná olympionička a snowboardistka Eva Adamczyková dorazila v úterý na...

Tolik fanoušků chtělo přivítat stříbrnou medailistku ze zimních her Evu Adamczykovou na olympijském festivalu v Českých Budějovicích, že se ani zdaleka nevešli do olympijského domu....

17. února 2026  15:54,  aktualizováno  16:53

Někdejšího olympionika Mertla baví hokej v Táboře. S nováčkem chce hrát play off

Tomáš Mertl v dresu prvoligového Tábora

Sám také zažil, jaké je být olympionikem, před osmi lety s národním hokejovým týmem skončil čtvrtý na hrách v korejském Pchjongčchangu. „Jednou bude co vyprávět vnoučatům. Měl by to být cíl každého...

17. února 2026  13:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.