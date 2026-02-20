Osmadvacetiletý lyžař pozdravil fanoušky, zvládl hned dvě autogramiády a fotky s ním kolovaly i po sociálních sítích. Právě tam je trojnásobný účastník olympijských her aktivní a populární. Jen na instagramovém profilu ho sleduje přes 23 tisíc lidí.
„Dnes to ke sportu patří. Mohu díky tomu inspirovat mladé lidi, aby začali sportovat, nebo na to dali i svoje děti. Chci také skrz sítě předávat lásku ke sportu. Vím, že už mám i svůj vliv, takže musím trochu přemýšlet o tom, co tam dám. Ale nemyslím si, že by mě to změnilo a cítil se jinak,“ potvrzuje.
Počty sledujících Zabystřanovi vystřelily vzhůru poté, co v prosinci vyhrál jako první český lyžař závod Světového poháru. Následující dny a týdny pro něj byly extrémně vypjaté a euforické.
„Byla to ta největší horská dráha, kterou jsem v životě zažil. Ale to jsou momenty, kvůli kterým sport děláte. Asi jsem na to nebyl úplně připravený. Člověk úspěchem žije, chce prožívat všechno kolem. Zpětně bych možná jeden závod před olympiádou vynechal, abych měl pár dnů v kuse volno a nachystal se lépe,“ tuší.
Ve sjezdu na hrách skončil na 24. místě, v super-G byl sedmnáctý. Sám byl z výsledků trochu zklamaný. Hned po dojezdu říkal, že vlastně ani nevěděl, kde by měl zrychlit.
„Ve Světovém poháru mají všichni na to, aby vyhráli. Ale rozhoduje hlava. Hned po závodě jsem to tak nebral, ale s odstupem vím, že jsem tam udělal pár malých chyb, které jsou důležité. Někde naberete menší rychlost a hned ztrácíte. Chyběl mi trochu větší drajv. Takové to uvolnění, že jedete jako na tréninku. Ale tohle je olympiáda, nechcete zaváhat, vypadnout,“ líčí.
On sám i fanoušci měli větší očekávání. Zabystřan zmínil, že aby se povedl zopakovat podobný triumf jako na konci loňského roku, musí se všechno sejít a to včetně věcí, které nemůže ovlivnit. „Zatím nejsem na úrovni, aby když se mi závod úplně nepovede, že stejně budu do třeba patnáctky,“ popisuje.
Letošní sezona je pro něj z mnoha pohledů zásadní. „Zkušenosti už mám, ale nové pro mě byly dny a týdny po velkém vítězství. Vím, že je třeba někdy trochu zvolnit. Zůstat u toho, co funguje. Nevnímat tolik okolí. Potkalo to i větší sportovce. Já si i čtu různé komentáře a články, které mě trochu ovlivňují,“ uzavírá.