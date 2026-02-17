Dobrý, jeď! Adamczyková na festivalu v obležení fanoušků burcuje malé snowboardisty

Pavel Kortus
  15:54
Stříbrná medailistka ze zimních her Eva Adamczyková v úterý přijela do Českých Budějovic na olympijský festival. Zahrála si curling, na sjezdovce učila děti jezdit na snowboardu a neustále se fanouškům podepisovala a fotila se s nimi.

„Až budeš na větším kopci, pojede to rychleji, neboj,“ povzbuzuje Eva Adamczyková jednoho z kluků, kteří se učí snowboardcrossu na uměle vytvořené sjezdovce.

Čtyřúhélníkové sluneční brýle může stříbrná medailistka z Itálie nechat na hlavě. Mraky nad areálem výstaviště dominují a brzy se na zem začnou snášet sněhové vločky v kombinaci s deštěm.

USnowboardistka a stříbrná medailistka Eva Adamczyková přijela v úterý navštívit olympijský festival do Českých Budějovic. (17. února 2026)
„To je dobrý, jeď, jeď, jeď,“ burcuje Adamczyková holčičku, která poznává sport, ve kterém je její aktuální učitelka největší českou hvězdou.

„Děti jsou většinou odvážnější a méně unavitelné než my. Nám stačí pět jízd, ony jich dají klidně dvacet a mohou pořád dál. Jsem ráda, že si to děti mohou vyzkoušet,“ oceňuje.

Eva Adamczyková zavítala v úterý na olympijský festival do Českých Budějovic. Zkusila si i curling, kde potvrdila dobrou sportovní formu a její tým s červenými kameny byl úspěšnější než soupeři. „Bylo to dobrý. Bavilo mě to,“ líčí dvaatřicetiletá trojnásobná olympijská medailistka.

Zlatá, potom bronzová... A teď? Stříbrná! Bohyně Eva, co se nikdy nevzdala

Na každém kroku byla v obležení fanoušků, kteří žadonili o podpis nebo společnou fotku. Dětem pak pomáhala se začátky na snowboardu, ukazovala i jak správně startovat.

„Mám to ráda, jsou to hezké chvilky. Člověk to musí vyvážit. Někdy si sama ráda odpočinu, ale také s chutí pomůžu nebo potěším fanoušky,“ zdůrazňuje.

Přijela sama bez syna

Na jih Čech Adamczyková dorazila sama. Syn Kryštof zůstal doma se zbytkem rodiny. Na stříbrnou snowboardcrossařku čeká odpoledne ještě slavnostní přivítání na pódiu a autogramiáda.

„Líbí se mi tu. Jsem tu od rána, nálada je skvělá. Na festivalech je fajn, že člověk může i v mezičase sledovat dění na olympiádě,“ chválí.

Trenér Adamczykové: Mateřství jí pomohlo, není na konci svých možností

Na olympijský festival do Českých Budějovic dorazila hned druhý den po svém zlatém úspěchu také Zuzana Maděrová. Mezi fanoušky postupně přijeli také další čeští sportovci, kteří se vraceli z her v Itálii. Byli mezi nimi krasobruslaři, lyžaři či smíšený pár curlerů Vít Chabičovský a Julie Zelingerová.

