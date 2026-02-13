Hvězdy curlingu na olympijském festivalu: Teď budeme mít terč na zádech, říkají

Pavel Kortus
  16:34
Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ líčí jednadvacetiletý Vít Chabičovský, který v olympijském curlingu smíšených dvojic s Julií Zelingerovou obsadil osmé místo. „Takový pozornost je příjemná,“ culí se o dva roky mladší partnerka z týmové soutěže.

Gesto fair play, úžasný „triple kámen“ i sympatické osmé místo. Český smíšený pár curlerů zaujal v úvodu olympijských her v Itálii. Po návratu byl sportovní pár Julie Zelingrová ‚JZ) a Vít Chabičovský (VCH) v Českých Budějovicích na olympijském festivalu doslova na roztrhání.

Čekali jste takové přivítání?
JZ: Je to úžasné. Když se hrálo finále mixu, tak jsem šla ještě v Itálii s trenérem do stánku se suvenýry. Už tam mě lidi potkávali a chtěli se vyfotit. Říkala jsem si, že jedou do Cortiny na olympiádu, tak trochu sledují i curling. Ale nečekala jsem, že mě budou v Česku poznávat lidi na benzínce, když jsme jeli do Budějovic. Je to velká změna.
VCH: Je to vtipný. Paulovi (curlingový pár, který byl na minulé olympiádě, pozn. red.) nám vyprávěli, že zažili něco podobného a za pár týdnů to opadne. Nebojím se, že bychom nemohli bez pozornosti vyjít ven. Přejde to a budeme moct žít normálně, ale dokud to trvá, tak je to fajn.

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli v pátek na českobudějovický olympijský festival. (13. února 2026)
Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli v pátek na českobudějovický olympijský festival. (13. února 2026)
Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli v pátek na českobudějovický olympijský festival. (13. února 2026)
Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli v pátek na českobudějovický olympijský festival. (13. února 2026)
13 fotografií

Vnímáte, že vaše disciplína má výhodu i díky tomu, že začíná ještě před startem samotných her?
VCH: Určitě. Ještě se nehraje mužský hokej a později začínají i další vrcholy her. Aktuálně hrají chlapi curling a nemají takovou pozornost ani tolik času v televizním vysílání.

Cítili jste výrazný zájem z Česka už při olympijském turnaji?
JZ: Tam jsme se soustředili jenom na zápasy. Sociálním sítím jsem se snažila vyhýbat, hlavně facebooku. Dobře jsem udělala, protože jsem si zpětně některé komentáře pročítala.

Od vašeho osmého místa na olympiádě uplynul necelý týden. Jak ve vás výsledek zraje?
JZ: Vnímám to jako šílený úspěch. Moc jsem si to užila. Mám pocit, že jsme předvedli hezký výkon. Začátek byl těžký, což se dalo čekat. Pro nás to byla premiéra na olympiádě. Jsem velmi spokojená.
VCH: Olympiáda byla v pohodě.

Výhra na závěr. Zelingrová a Chabičovský porazili Estonsko a v Cortině končí osmí

Ještě jste pořád myšlenkami na olympiádě?
JZ: Herně ne. Jakmile jsme dohráli poslední zápas, tak to opadlo okamžitě. Mediálně to ale pořád plně vnímáme.

Získává curling stále větší respekt?
VCH: Myslím, že ano. Byl to jeden z našich dílčích cílů, abychom curling trochu zpopularizovali. Společně s hokejem je to na zimní olympiádě jediný týmový sport. Tyto dva sporty nikdy nepůjde srovnávat, ale chceme také konkurovat nejlepším a dělat radost fanouškům. Toho nedosáhneme jinak, než že se dostaneme víc do povědomí.

Možností zahrát si curling po České republice není mnoho. Větší dostupnost je klíčová pro rozvoj tohoto sportu?
JZ: Rozhodně. Lidi mají o curling zájem. Kdyby pro ně byl dostupnější, tak haly určitě najdou využití. Je to jedno s druhým. V Brně mají v plánu stavět novou halu místo té současné. To by mohlo českému curlingu pomoci, protože najednou by se tam mohly pořádat třeba evropské šampionáty a další akce. Ty by znamenaly znovu další propagaci a zviditelnění.
VCH: Bylo by dobré, rozšířit curlingová centra do více krajů. To by znamenalo větší konkurenci, víc peněz do tohoto sportu.

Je to reálné, aby se v Česku stavěly haly na curling? Roky se jen mluví o stadionu třeba pro rychlobruslení.
VCH: Lidi, kteří se o to snaží, jsou velmi šikovní a schopní. Rozhodně vědí, co dělají. Věřím, že to vyjde, ale není to jednoduché.
JZ: Hala na curling je o něco menší než na rychlobruslení, takže je snazší a levnější ji postavit. Ale přesto je to velmi náročné. Menší hala, větší šance na stavbu.

I vy byste potřebovali lepší tréninkové podmínky.
JZ: Jako reprezentanti máme obrovskou výhodu. V Praze na Roztylech využíváme velmi dobré podmínky.
VCH: Trénuje tam prakticky celá reprezentace. Svaz se nám snaží maximálně vyhovět. Před olympiádou jsme dostali symbolický klíč od haly a mohli jsme tam každý den i v různé časy. Ale takové možnosti neplatí zdaleka pro všechny.

Curling si na olympijském festivalu zkusil i prezident Petr Pavel. Může to pomoci vašemu sportu?
VCH: Jestli prohráli v exhibičním zápase, tak snad ho to neodradí (směje se). Ale my jsme se tehdy teprve vraceli z Itálie, takže jsme to ještě nepocítili. Snad to bude mít nějaký efekt, je to fajn.

Na olympijském festivalu patří curling mezi nejoblíbenější sporty. Aby si lidé hodili byť jen dva kameny, tak jsou ochotní čekat desítky minut. Překvapuje vás to?
JZ: Vím, že to podobně bylo už i na minulých festivalech. Slyšela jsem, že na festival jezdí lidi i přes celou republiku, aby si to zkusili. Pro děti je festival skvělý.

Rozdali jste autogramy, neustále jste se fotili s fanoušky. Nevšimli jste si nějakého talentu, když jste šli kolem curlingové dráhy?
VCH: Jo, kdyby tam byl někdo šikovný, tak Julii vyměním (směje se). Curling je takový sport, který když si někdo zkusí, tak u něj zůstane. Problém je dostupnost.
JZ: Není problém, aby s ním začali lidé i v pozdějším věku. Nemusí ho hrát odmala. Konají se turnaje, kdy si parta dospělých dá pár zápasů, večer zajdou na pivko. Je to i společenské. Viděl jsem na festivalu šipky a myslím, že v tom je dost podobností. Akorát šipky jsou daleko dostupnější.

Dojetí českých curlerů. A teď spánek, pivko a (snad) sponzor. Budeme poloamatéři!

Ještě na moment zpátky na olympiádu. Zaujali jste gestem fair play při zápase s Norskem, kdy Julie přiznala pochybení proti pravidlům. Jak jste vnímali reakce na tento okamžik?
JZ: Ke curlingu fair play patří. Je to normální. Neudělala jsem nic speciálního. Spíš kdybych to nepřiznala, tak je to špatně. Spíš se Norové nezachovali obvykle, rozhodli se situaci vrátit zpět. Kvůli tomu moje gesto obletělo internet.
VCH: Od Norů to bylo hnusné. Na nich bylo rozhodnutí, jestli hrát dál a nechat to, nebo jet znovu. A prakticky vždy se hraje dál. Tohle se nedělá. V našem sportu funguje „spirit of curling“, který počítá s tím, že se hraje fér. Rozhodčí do toho téměř vůbec nevstupuje.

Ze stejného zápasu pochází i váš skvělý kámen, Vítku, kdy jste zahrál takzvaný triple. Umíte taková kouzla běžně?
VCH: Nebyl to životní kámen, nepovede se to pokaždé. Měl jsem z toho kamene radost, byl těžký. Cítil jsem se dobře. Kámen měl podobnou trajektorii, jako ten, který mi Julie „zapálila“ a Norové vrátili. Věřil jsem si, ten den jsem nemohl minout.
JZ: Vítek to takhle umí házet často.
VCH: Určitě častěji, než jsem předvedl na olympiádě.
JZ: Někdo nám psal, že to je vytvořené AI. To mě pobavilo.

Jaký bude váš další cíl? Olympiáda ve Francii v roce 2030?
JZ: Určitě. Teď se dva roky nepočítají body pro olympijskou kvalifikaci, takže je to trochu volnější. Můžeme se připravit na dva předolympijské roky. Už teď ale vnímám, že na nás bude daleko větší tlak. I české týmy se proti nám budou chtít vybičovat, nemají co ztratit.
VCH: Tlak jsme cítili už teď. Za poslední čtyři roky jsme třikrát vyhráli mistrovství republiky. Teď ještě to bude umocněný výsledkem na hrách. Budeme mít terč na zádech. Ale chceme si určitě zopakovat olympiádu.

Teď jste spolu byli často, téměř pořád. Budete si od sebe muset trochu odpočinout?
VCH: Asi trochu jo, ale nebude to tak dramatické. Ani si moc nelezeme na nervy.
JZ: Po každém turnaji jsme rádi, že si jeden od druhého trochu odpočine.
VCH: To jo. Ale bez ohledu na Julii si po každém turnaji chvíli rád odpočinu.
JZ: Když skončí turnaj, někdy si i pobrečím, že uvolním emoce a potřebuji se od toho oprostit.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

Děláte z nás hlupáky! Výběr názvu haly se zopakuje, slíbil Kuba občanům Budějovic

Takto má vypadat nová sportovní hala s parkovacím domem u výstaviště.

Velká bouře kritiky se strhla po čtvrtečním slavnostním oznámení názvu budoucí sportovní haly, která má stát před výstavištěm v Českých Budějovicích. Lidé okamžitě zpochybnili anketu, kterou 28....

Bouřlivé přivítání pro zlatou Maděrovou. Na festivalu čepovala pivo, dostala i dort

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Stovky fanoušků vítaly na olympijském festivalu v Českých Budějovicích zlatou medailistku Zuzanu Maděrovou. Snowboardistka tam zůstane i celé úterý, aby si užila radostné chvilky se svými příznivci....

Zelený led na Lipně byl vidět i z vesmíru, zachytila ho družice Copernicus

Snímek pořídila jedna z družic Copernicus Sentinel-2 18. prosince 2025.

O neobvyklém jevu ve vodní nádrži Lipno informovali na začátku ledna vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Zamrzlá hladina přehrady se zbarvila do zelena, důvodem byla...

Se synem zabil tři lidi. Vrah z Litvínovic je po 20 letech vězení v rakouské detenci

Ladislav Pacovský a jeho syn John dostali u soudu 25 a 11 let. Otec původně...

Ladislav Pacovský, který podle soudu v roce 2003 se svým synem zavraždil v Litvínovicích u Českých Budějovic tři lidi, je nyní v zabezpečovacím zařízení v Rakousku. Pacovskému soud uložil za vraždy...

Hvězdy curlingu na olympijském festivalu: Teď budeme mít terč na zádech, říkají

Čeští curleři Julie Zelingrová a Vít Chabičovský, osmí na ZOH v Miláně, přijeli...

Ve středu se vrátili z Itálie. Dali si den volna a v pátek vyrazili za fanoušky na olympijský festival v Českých Budějovicích. „Vystoupili jsme z auta a půl hodiny jsme se jen fotili,“ líčí...

13. února 2026  16:34

Macinka chce národní parky vyhladovět, líčí aktivista. Škrty nejvíce zasáhnou Šumavu

Premium
Jezero Laka je nejmenší a nejvýše položené na Šumavě.

Nástup nové vlády přináší horší časy pro národní parky a pro ochranu přírody v nich. Podle návrhu rozpočtu státu přijdou o značnou část peněz na provoz od ministerstva životního prostředí....

13. února 2026

Pokuta pro Protivín platí, rozhodl soud. Město rozdělilo zakázku na dvě menší

U českobudějovické soudu stáli proti sobě protivínský starosta Jaromír Hlaváč...

Nejvyšší správní soud (NSS) definitivně potvrdil pokutu 120 tisíc korun, kterou v roce 2023 vyměřil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) jihočeskému městu Protivín na Písecku. Veřejnou zakázku...

13. února 2026  11:40

Stát si chce přisvojit čistý zisk z radarů. Jihočeská města nesouhlasí

Ihned po zavedení úsekového měření rychlosti se provoz ve Srubci o poznání...

Peníze z radarů mají v budoucnu směřovat do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Měření radary by nemělo být šedou zónou podnikání, říká ministerstvo dopravy. Obce oponují, že nejde o...

13. února 2026  8:59

Starosta skončil kvůli střetu zájmů. V žádném však nebyl, tvrdí teď posudky

Jindřich Bláha (nezařazený, zvolený za ODS) skončí k 31. lednu ve funkci...

Střet zájmů nyní už bývalého starosty Soběslavi na Táborsku Jindřicha Bláhy (Naše Česko) nenastal. To je závěr tří posudků, které zveřejnil kontrolní výbor města v zápisu z posledního jednání. Bláha...

12. února 2026  16:48

Nemocnici Pelhřimov načas povede bývalý ředitel. Lékaři slíbili stažení výpovědí, říká

Starosta Jindřichova Hradce a budoucí dočasný ředitel nemocnice v Pelhřimově...

Nemocnici v Pelhřimově, jejíž ředitel Radim Hošek rezignoval, povede její bývalý ředitel a nynější starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár. Rozhodli o tom radní Kraje Vysočina. Ve funkci bude...

12. února 2026  13:55,  aktualizováno  15:52

Byl jsem z jednání zlomený, říká brankář Andrew. Největší fanynka je nadšená

Oliver Velich se snaží prostřelit českobudějovického brankáře Colina Andrewa.

Více než měsíc se táhla jednání o jeho přestupu. Chvíli už to vypadalo, že odejde. Pak zase změna. „Byl jsem z toho už zlomený,“ líčí jednadvacetiletý brankář. Colin Andrew nakonec zamířil z Českých...

12. února 2026

Lávka pro cyklostezku se vznášela nad řekou, pro obří jeřáb to byla hračka

Obří jeřáb instaluje novou lávku nad řeku Otavu ve Strakonicích. Tudy povede...

Novou lávku na chystanou cyklostezku ze Strakonic do Pracejovic ve čtvrtek dopoledne usazoval nad řeku Otavu jeden z největších jeřábů v Česku. Unese desítky tun. Tmavě červenou lávku, kterou už...

12. února 2026  14:31

Hokej na Hluboké nekončí. Postaví tam krytý stadion za 330 milionů

Krytý stadion vyroste na místě dosavadní arény. Z jedné strany se více přiblíží...

Hluboká nad Vltavou zahájila čekání na nový zimní stadion. Dosavadní arénu, která byla velmi náročná na provoz, začali stavaři v pondělí bourat. Její nástupce vyroste na témže místě do konce roku...

12. února 2026  11:34

Reprezentační brankář míří z Budějovic do Zbrojovky. Zazářil před rokem se Spartou

Brankář Budějovic Colin Andrew sklízí pochvaly od spoluhráčů v utkání proti...

Dlouho se o této změně mluvilo a jednalo. Krátce před koncem přestupního období na ni došlo. Talentovaný brankář a člen reprezentačního výběru do 21 let Colin Andrew se přesouvá z Českých Budějovic...

12. února 2026  9:10,  aktualizováno  11:01

Advantage Consulting, s.r.o.
ELEKTROMECHANIK - 1 SMĚNA (45-50.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Jihočeský kraj
nabízený plat: 45 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Před lety ukradli Piláta z pašijové cesty v Římově, teď se socha vrací domů

Od 90. let 20. století se z křížové cesty ztratilo 19 soch, sedm už jich...

Před sedmnácti lety zloději ukradli z pašijové cesty v Římově na Českobudějovicku barokní sochu Piláta Pontského. Policisté ji vypátrali až ve Španělsku. A nyní se vrací zpět. Římovská farnost ji už...

11. února 2026  16:51

„To bude ostuda.“ Pavel se na olympijském festivalu předvedl i v hokejové exhibici

Prezident Petr Pavel si na olympijském festivalu zahrál také hokej. (11. února...

Na olympijský festival v Českých Budějovicích ve středu po obědě dorazil prezidentský pár. Petr Pavel s manželkou Evou ve zhruba dvouhodinovém programu zvládl setkání s dobrovolníky i dětmi. Pavel si...

11. února 2026  8:27,  aktualizováno  15:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.