10 věcí, které musíte vyzkoušet na Olympijském festivalu v Budějovicích

Tisíce návštěvníků. Malí i velcí fanoušci. Kluci i holky. Olympijský festival při zimních hrách v Itálii našel skvělé zázemí v Českých Budějovicích, kde je doma také Budějovický Budvar. Areál na výstavišti nabízí možnost vyzkoušet si 24 sportů a užít si pravou olympijskou atmosféru. A nejlépe se našim fandí s Budvarem v ruce.
Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii zlatou medaili v paralelním obřím slalomu, přivítali fanoušci na českobudějovickém Olympijském festivalu. Sportovkyně čepovala i pivo. (9. února 2026) | foto: ČTK

Zlatý půllitr Budvaru na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích
Curlingové hřiště na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích
Návštěvníci si vyzkouší i střelbu na biatlonové střelnici (6. února 2026).
Skeleton či saně. I tyto zimní sporty si zkusíte na festivalu (16. února 2026).
14 fotografií

Olympijský festival kopíruje dobu trvání zimní olympiády v Itálii: je možné ho navštívit od 6. do 22. února denně od devíti do 20 hodin, v pátek a sobotu ještě o hodinu déle. Za fanoušky rádi míří přímo z her také čeští sportovci. Hned druhý den po svém zlatém úspěchu na festival dorazila snowboardistka Zuzana Maděrová a přislíbena je účast i dalších hvězd.

Sportovcům mohou návštěvníci společně fandit a na dálku jim posílat energii buď u velkoplošných obrazovek rozmístěných po areálu, nebo přímo v Olympijském domě v Národním pavilonu Z. Kombinace možnosti vyzkoušet si jednotlivé olympijské sporty, jejich sledování a fandění, to vše u dobrého jídla a pití – to je skvělá sportovně-společenská příležitost. Nabízíme vám 10 tipů na aktivity, které na Olympijském festivalu rozhodně stojí za to.

1. Bruslení

Nejdelší bruslařské trasy, které na olympijských festivalech v Česku kdy byly. To platí o ledových cestách a bruslařské dráze v budějovickém areálu. Celkový okruh měří zhruba 500 metrů, volným tempem ho dospělí objedou za dvě a půl minuty.

Kdo chce, může si na dvou kluzištích vyzkoušet také hokej nebo krasobruslení. Pokud nemáte vlastní brusle, nevadí. Můžete si je tu půjčit prakticky ve všech velikostech. Půjčovny sportovního vybavení jsou otevřené i pro další sporty (běžky, sjezdové lyže, snowboard).

Na festivalu jsou dlouhé a oblíbené bruslařské dráhy.

2. Curling

Tenhle sport si jen tak nevyzkoušíte! Curling je na zimních olympijských festivalech tradičně velmi oblíbený. V televizi možná vypadá snadně, ale zkuste se na ledě odrazit, sklouznout a vyslat téměř dvacetikilový kámen tam, kam opravdu chcete! Není to žádná legrace, ale zároveň je to zajímavá zkušenost.

Pokud nevíte, jak na to, případně neznáte pravidla, nenechte se odradit. Instruktoři a mnohdy i aktivní čeští hráči vám rádi pomohou. Nebo vezměte partu kamarádů a pronajměte si rovnou celou dráhu. I to je možné. Vše vyřídíte na webu festivalu.

Curlingové hřiště na Olympijském festivalu v Českých Budějovicích

3. Biatlonová střelnice

Zvládnete „vyčistit stojku“? Nebo raději střílíte vleže? Každý to má jinak. Můžete si však vyzkoušet obojí. Když s laserovou zbraní zamíříte přesně, černý terč se změní na zelený. Při chybě bude svítit červeně. Po každém výstřelu si na displeji můžete zkontrolovat, kam vaše rána padla.

Abyste měli prožitky jako opravdoví biatlonoví závodníci, měli byste si před střelbou dát alespoň jeden okruh na běžkách, který je v areálu festivalu dlouhý zhruba 400 metrů. Střílet zadýchaný, nebo v klidu, to je pořádný rozdíl. Uvidíte.

Návštěvníci si vyzkouší i střelbu na biatlonové střelnici (6. února 2026).

4. Na pivo do Olympijského domu

Ohřát se a využít krásné zázemí mohou návštěvníci v Olympijském domě v Národním pavilonu Z. Fanoušci si zde vychutnají pivo, které je v Českých Budějovicích doma – Budějovický Budvar je partnerem českého olympijského a paralympijského týmu, a je tak přirozenou součástí společného fandění.

Ve chvílích, kdy čeští sportovci získají medaili, mohou návštěvníci tyto výjimečné momenty oslavit pivem načepovaným do limitovaných zlatých půllitrů, které vznikly právě pro tuto příležitost.

„Naší prací je postarat se, aby každé pivo chutnalo přesně tak, jak má. Když pak vidíte fanoušky, jak si ho užívají při fandění nebo oslavách medaile, víte, že to dává smysl,“ říká výčepní Lukáš Kouřil.

.

V Českém domě se točí pivo, které je v Budějovicích doma - Budějovický Budvar.

5. Skoky na lyžích

Zaskákat si na olympijském festivalu na lyžích? Ano, i to je možné. Uměle vytvořený malý můstek přibližuje to, co nejlepší světoví skokani zažívají v jiných dimenzích. Po schůdcích vystoupáte na vrchol můstku, kde vám instruktor poradí, jak na to.

V podřepu na běžkách sjedete o pár metrů níž a následuje malý skok. Ani ten však není lehké v dojezdovém prostoru ustát. Pádů se bát nemusíte, maximálně se překulíte na bok. Taková možnost stojí za vyzkoušení.

Skoky na lyžích, ty si jen tak nevyzkoušíte. Na olympijském festivalu můžete.

6. Návštěva pivovaru

Právem se říká, že v Českých Budějovicích je všechno blízko. Přímo se tedy nabízí spojit návštěvu Olympijského festivalu s prohlídkou Budějovického Budvaru. Ta trvá 70–80 minut, dostupná je v sedmi jazycích a prohlédnete si během ní varnu piva, ležácké tanky či stáčírnu lahví.

Správná otázka – ochutnáte také pivo z národního pivovaru? No jasně. Prohlídka končí v restauraci Budvarka. Nasměrujeme vás taky do budějovické klasiky, jíž je restaurace Masné krámy. Ty si užijete znovu po rekonstrukci, která skončí 31. března.

Lokálnost. Vždy, když si objednáte Budvar, máte jistotu, že jde o originál vařený výhradně v Českých Budějovicích.

7. Sjezdovka

Uměle zasněžený svah hned u hlavního vstupu do Olympijského festivalu okamžitě zaujme. Hlavně ve večerních hodinách je krásně nasvícený a slouží především dětem a začínajícím lyžařům. Základy vám tam instruktoři dají ideální – a pro tyto účely malá sjezdovka bohatě stačí.

První českou zlatou medaili z Itálie přivezla snowboardistka Zuzana Maděrová a její disciplínu si zájemci mohou také vyzkoušet. Snowboard je možné si zapůjčit a pokročilí se mohou předvést na několika prvcích a překážkách, které jsou u sjezdovky nainstalované.

Instruktoři naučí děti lyžovat i na snowboardu.

8. Boby a skeleton

Bob na trati! Možná také patříte mezi ty, kteří si boby či skeleton pustí v televizi jen jednou za čtyři roky právě při olympiádě. Třeba se to změní poté, co si tyto disciplíny sami vyzkoušíte. Nacházejí se nedaleko ledových cest a je o ně velký zájem.

Poznáte, že už jen poskládat se v několika lidech – ale i sami – do bobu, potažmo z něj pak vystoupit není jen tak. Natož téměř dvousetkilový bob roztlačit! Odborníci vám ovšem představí i skeleton – zjistíte, jak umí být náročný a jak nepatrné detaily v tomto sportu často hrají roli.

Bob na trati! I tento zimní sport si zkusíte na festivalu (16. února 2026).

9. Pavilony Milano a Cortina

Podle italských měst, kde se olympiáda pořádá, se jmenují dva pavilony, kde si malí i velcí fanoušci mohou zkusit i řadu dalších sportů. V Miláně je to atletika, karate, hokejbal, thajský box nebo vzdělávací olympijská zóna EDA.

Cortina je zaměřená na lední hokej, a to hlavně střelbu, ale také stolní hokej. Zkusíte si i virtuální realitu při lyžování a zmenšeninu curlingu. Hlavně pro děti jsou činnosti v pavilonech ideální. Pro odreagování se mohou pustit třeba taky do sportovních omalovánek.

Zahrát si můžete i stolní hokej.

10. Kultura a doprovodný program

Každý den Olympijského festivalu má své zaměření. Program byl poskládaný i podle toho, zda mají čeští reprezentanti daný den bojovat o medaile. Konal se tu už turnaj univerzitního hokeje, hokejová exhibice, jeden den byl věnovaný seniorům.

A chystají se i další exhibice – vystoupí například krasobruslař Tomáš Verner. V kulturním programu zůstávají v nabídce ještě dva koncerty v závěrečném týdnu festivalu. Ve čtvrtek 19. února zazpívá David Koller, o dva dny později pak Pokáč.

V Českém domě se fandí našim sportovcům. Konají se také koncerty.

Snowboardistku Zuzanu Maděrovou, která získala na olympijských hrách v Itálii...

Tisíce návštěvníků. Malí i velcí fanoušci. Kluci i holky. Olympijský festival při zimních hrách v Itálii našel skvělé zázemí v Českých Budějovicích, kde je doma také Budějovický Budvar. Areál na...

18. února 2026

