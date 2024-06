Cítíme se jako na opravdové olympiádě, září sportovci. Užívají si atmosféru

Právě utkání házené odstartovalo pondělní program. V součtu stovka převážně rodičů nebo školáků sledovala souboj jihočeského krajského výběru s tím z hlavního města.

„Pro dceru je to zatím vrchol kariéry a má to tak většina holek z týmu. Strašně to Nikče přeju, i když je to pro nás všechny občas dost náročné,“ svěřuje se Dana Janoušková, která fandí své dceři Nikole Šedivé v domácím týmu.

Když jí to povinnosti dovolí, jezdí na všechny její zápasy, a tak si dětskou olympiádu nemohla nechat ujít. „Líbí se mi, jak holky fungují jako tým, i když přes rok hrají proti sobě za své kluby,“ popisuje.

Dívčí tým jihočeských házenkářek vede dlouholetý kouč mládeže Miroslav Vávra. Olympiád dětí a mládeže zažil už několik, ale ta domácí je i pro něj speciální. „Budeme chtít získat co nejlepší výsledek tím spíš, že hrajeme doma. Ideálně si přejeme medaili. Celkově je to vynikající propagace sportu pro mládež,“ myslí si.

Od dopoledních hodin bylo včera živo i na budějovickém výstavišti, kde je centrum celé akce. Atrakce či možnosti zkoušky některých sportů otestovaly hlavně desítky školáků, kterým učitelé zpříjemnili závěr školního roku. Zájem byl značný, stejně jako o fotografii s maskotem olympiády, vydrou Sunny.

Přímo na výstavišti se odehrává několik sportů – stolní tenis, karate, sportovní střelba nebo částečně i cyklistika. Většina účastníků byla ještě plná dojmů z velkolepého zahájení na náplavce u řeky Vltavy. „Měli to moc hezky připravené, fakt dobrý,“ chválí karatista Jan Šourek z Libereckého kraje.

Motivace do budoucna

Před startem jejich soutěží ho doplnil parťák z Prahy. „Zahájení bylo skvělé. Užíváme si velkou akci, která je odlišná od běžných závodů. Cítíme se fajn, když jsme v takové komunitě sportovců,“ naznačuje.

Oba vnímají velký přesah, který samotné hry mají. „Děti si vyzkouší, jaké to je, dostat se na takovou akci. Třeba se některé jednou probojují na opravdovou olympiádu. Každopádně je to pro ně velká motivace do budoucna,“ říká Šourek. Atmosféra zahájení i prvního dne soutěžení je vtáhla. „Cítíme se jako olympionici,“ shodují se oba.

Snad jediným minusem zahájení byla podle některých sportovců délka a možná až moc teplé počasí. Zážitky však negativa překryly. Efektní čísla na flyboardu zaujala snad nejvíc. „To se povedlo úžasně. Akorát bylo horko a program dlouhý, tak jsme odešli dřív. Díky zahájení ale člověk získal olympijskou náladu,“ líčí Ester Vyskočilová, hráčka stolního tenisu klubu SK Dobré z Královéhradeckého kraje.

23. června 2024

Stolní tenisté využívají část pavilonu T1 na výstavišti vedle karatistů a o medaile budou bojovat až do středy. Ping-pong se v těchto prostorech hrál vůbec poprvé. „V neděli se řešilo, že u krajních stolů je hůř vidět, a v pondělí přibyly reflektory. Taková reakce je cenná,“ chválí organizátory Radek Košťál. Trojnásobný mistr republiky a bývalý hráč budějovického Pedagogu dorazil jako trenér Moravskoslezského kraje, protože působí v Havířově.

Do známého prostředí se vrátil rád. Z působivého zahájení vypíchl ještě jeden bod. „V proslovech zaznělo, že díky sportu se lidé naučí lépe chovat a budou pak i úspěšnější v práci. Cítím to stejně,“ uvádí.

Většina z dvacítky sportů začala už v pondělí, v úterý souboje zahájili atleti nebo triatlonisté. Celkově až do čtvrtka soutěží téměř 3 400 sportovců, a to v 78 disciplínách.