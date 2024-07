Dětská olympiáda se povedla na jedničku, investice kraji pomůže i v budoucnu

Účastníci příkladně sjednocení do týmových barev na pět dní rozzářili zejména České Budějovice. Pohled na nadšené mladé sportovce užívající si krásy města či olympijskou atmosféru musel potěšit většinu místních obyvatel.

Ano, určitá omezení nebo zvýšený ruch podobně velká akce přirozeně přinese. Ale aby takhle žilo město, to si přeje snad téměř každý. Rozhodně mezi příznivce patří podnikatelé, protože účastníci utratili v regionu nemalý finanční obnos.

„Přesný ekonomický zásah nelze zcela určit. Nemáme k dispozici informace od všech soukromých subjektů v regionu, které nabízely ubytování, stravování a další služby. Efekt bude jistě dlouhodobý,“ zmínil za pořádající Jihočeský kraj mluvčí David Hocke.

První zahájení pro veřejnost

Celkový rozpočet akce činil 45 milionů korun, Český olympijský výbor obstaral třetinu z něj. Celkem se olympiády zúčastnilo včetně diváků na zahajovacím a závěrečném ceremoniálu téměř sto tisíc lidí. V součtu s prezentací regionu a zájmu hlavně mladých lidí o sportovní aktivity a zdravý životní styl by to měly být dobře investované peníze.

„Chtěli jsme umožnit dětem zažít atmosféru velké olympiády. A to se myslím povedlo. Přáli jsme si, abychom si v jižních Čechách uvědomili, že tady můžeme dělat velké akce, na které můžeme být hrdí. Já myslím, že se všechno podařilo tak, jak jsme si to vysnili,“ shrnul hejtman Martin Kuba.

Na přípravách se pracovalo dva roky. V posledních měsících vše vrcholilo. „Měli jsme sen o počasí, o kvalitní organizaci. A to, co jsme prožili, tak sen překonalo. Není to můj dojem. To je zpětná vazba lidí, kteří na hrách čtyři dny prožili,“ řekl náměstek hejtmana Pavel Klíma.

Jednadvacátý ročník dětské olympiády byl unikátní díky tomu, že se poprvé jeho slavnostní zahájení uskutečnilo i pro veřejnost. Úvodní show na náplavce u Vltavy v Budějovicích přítomné nadchla.

„Dokázali jsme díky tomu oslovit výrazně víc osob. Jen samotné zahájení sledovalo na ČT sport zhruba 140 tisíc lidí,“ přidala tisková mluvčí a manažerka komunikace projektu ODM Veronika Linková.

Ta za spolupořádající Český olympijský výbor chválila. Akci prakticky nemá co vytknout. „Všechno klapalo. Sportoviště byla skvěle připravená, doprava a logistika fungovaly. Z předchozích ročníků jsme byli poučení, aby se hlavně dětem ve volném čase nic nestalo. Jihočeský kraj to cítil stejně a posílil bezpečnost. Na všech ubytovacích zařízeních byla bezpečnostní firma. I trenéři nám pomáhali,“ naznačila.

Nalákal i program pro školy

Povedl se také program pro školy, který se chystal už od loňského října. Z více než stovky zapojených škol zavítalo do olympijského domu na výstavišti na pět tisíc žáků.

„Vyzkoušeli si sporty, dozvěděli se něco nového. Školy už přes rok akcí žily. Tvořili se pro ně různé bloky, abychom děti co nejvíc zapojili. Například tvořily dráhu pro maskota Vydru, měly zkoušet break dance a podobně,“ dodala.

Olympiáda dětí a mládeže má pravidelně ještě jeden efekt. Při volných chvílích programu děti i často se svými rodiči město nebo region částečně poznají, což v budoucnu znamená lákadlo, aby se do něj vrátili na delší dobu. Ze sportovců se tak stanou turisté. I proto se kraj chtěl ukázat v co nejlepším světle. „Máme ověřené, že to tak mnohdy funguje,“ potvrdila Linková.

Podobně to vidí také Tomáš Pokorný, který byl vedoucím výpravy Libereckého kraje. „Celkově jsme byli spokojení, a to s organizací, bydlením, logistikou. Všechno fungovalo. Když byl problém, zavolali jsme a organizátoři to vyřešili. Máme Budějovice rádi a s chutí se tam budeme vracet,“ oznámil.