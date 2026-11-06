Čtyři projektové dokumentace měl pro Lišov na Českobudějovicku zpracovat v roce 2023 jeho tehdejší místostarosta a současný starosta Pavel Dvořák (SNK Lišovsko). Kontrolní výbor dospěl k závěru, že je dodal se zpožděním, nebo neúplné. Město po něm proto soudně vymáhalo 1,7 milionu korun.
„Dvě smlouvy úplně nenaplnil a byly tam penále v plné výši, dvě dodal částečně s tím, že u jedné chybělo elektronické CD a u druhé elektronické CD a rozpočet,“ popsal v polovině června lidovecký předseda kontrolního výboru Martin Filip. Pokutu vyčíslili na více než dva miliony, nevymáhali ji celou.
O výsledku řízení ve středu informoval sám Dvořák. Budějovický okresní soud označil požadovanou částku za nepřiměřenou a snížil ji na přibližně 181 tisíc, tedy na polovinu celkové ceny projektových prací. Soud prý při rozhodování zohlednil i to, že městu nebyl prokázaný vznik žádné škody.
Soud prý také řešil, že část požadovaných pokut souvisela s opožděným dodáním CD, samotné dokumentace už město mělo. „Takto vysoké sankce považoval za nepřiměřené,“ napsal Dvořák. Mohl se prý domáhat i výraznějšího snížení sankce, čehož nevyužil. „Nechci pokračovat ve sporu, který by znamenal další čas, náklady a napětí,“ dodal.
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Starosta Lišova čelí pokutě za projekty, kolegové po něm chtějí 1,7 milionu
Redakce iDNES.cz požádala ve čtvrtek ráno o vyjádření i tajemníka radnice Jana Pávka. Ten odkázal na místostarostu Otakara Chloubu (Socdem). Krátce na to se na facebooku objevila jím podepsaná tisková zpráva. Její znění a důvody pro rozhodnutí soudu kopírují ty uvedené Dvořákem.
„Město při uplatnění svého nároku postupovalo v souladu s doporučením kontrolního výboru a se svou povinností chránit veřejný majetek,“ napsal Chlouba s tím, že podstatné je, že soudní rozhodnutí záležitost vyjasnilo. Zmínil také, že žádný z účastníků nemá podle soudu právo na náhradu nákladů.
Dvořák však uvedl, že je připravený věnovat ze svého částku odpovídající tomu, co skutečně město zaplatilo za právní zastoupení. „Považuji to za férové řešení. Nechci, aby se tato záležitost dále promítala do městského rozpočtu, pokud tomu mohu osobně předejít,“ sdělil. Nyní se chce už znovu naplno soustředit na práci pro město.
Upozornil na to exstarosta
Pikantní je, že na kontrolní výbor se obrátil Dvořákův předchůdce a bývalý stranický kolega Jiří Švec. V červnu zmínil, že nechtěl být hmotně odpovědný za případnou škodu. „Nemám Pavla natolik rád, abych za něj chtěl něco platit,“ řekl.
Radní Jan Strnad (SNK Lišovsko) na facebooku po rozsudku připomněl, že částku mohl vymáhat už Švec z pozice starosty. „Rada na projekty nechvátala. Město mělo priority v dotačně podpořených investicích a na tyto akce nezbývaly peníze. Budovali jsme sportovní areál, městskou jídelnu, školní třídy,“ vypočítal.
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Volby v Lišově vyhráli Nezávislí a lidovci, kteří získali pět mandátů, stejně jako VIZE 26, za niž kandidoval exstarosta Švec. O mandát méně si připsala Dvořákem vedená kandidátka SNK Lišovsko a SNK Proud. Dva mandáty má ODS a jeden Socdem a nezávislí kandidáti. Oba starostové z tohoto období se do zastupitelstva opět dostali.
Ustavující zastupitelstvo bude v pondělí 9. listopadu. Zatím ale stále není jasné, kdo město v dalších čtyřech letech povede. Lídr vítězného uskupení Jan Kresan však očekává, že na zasedání nové vedení navolí. „Jednáme se všemi stranami a nevíme, jak to dopadne. To říkám na rovinu,“ reagoval.
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18. června 2026
Očekává tak velmi intenzivní víkend, jichž ostatně už mají za sebou několik. Situace se podle něj neustále přelévá z jedné strany na druhou. Kresan dále sdělil, že se bude ucházet o post starosty. „Myslím si, že jiná varianta ani ve hře není, problém je ve složení rady a bez rady nemáte starostu. Já se nebráním ničemu,“ doplnil.