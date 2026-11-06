Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Soud ubral, místo téměř dvou milionů starosta Lišova zaplatí necelých 200 tisíc

Autor:
  16:21
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)

Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026) | foto: Jan Jakovljevič, MF DNES

Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
Jednání zastupitelstva v Lišově. Jiří Švec v černé košili. (červen 2026)
5 fotografií
Okresní soud rozhodl, že požadovaná výše pokuty za chyby při dodání projektové dokumentace pro město není přiměřená. Starosta Pavel Dvořák za radnici uhradí i náklady na advokáta. Povolební vyjednávání naznačují, že už v čele Lišova pokračovat nebude.

Čtyři projektové dokumentace měl pro Lišov na Českobudějovicku zpracovat v roce 2023 jeho tehdejší místostarosta a současný starosta Pavel Dvořák (SNK Lišovsko). Kontrolní výbor dospěl k závěru, že je dodal se zpožděním, nebo neúplné. Město po něm proto soudně vymáhalo 1,7 milionu korun.

„Dvě smlouvy úplně nenaplnil a byly tam penále v plné výši, dvě dodal částečně s tím, že u jedné chybělo elektronické CD a u druhé elektronické CD a rozpočet,“ popsal v polovině června lidovecký předseda kontrolního výboru Martin Filip. Pokutu vyčíslili na více než dva miliony, nevymáhali ji celou.

Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)
5 fotografií

O výsledku řízení ve středu informoval sám Dvořák. Budějovický okresní soud označil požadovanou částku za nepřiměřenou a snížil ji na přibližně 181 tisíc, tedy na polovinu celkové ceny projektových prací. Soud prý při rozhodování zohlednil i to, že městu nebyl prokázaný vznik žádné škody.

Soud prý také řešil, že část požadovaných pokut souvisela s opožděným dodáním CD, samotné dokumentace už město mělo. „Takto vysoké sankce považoval za nepřiměřené,“ napsal Dvořák. Mohl se prý domáhat i výraznějšího snížení sankce, čehož nevyužil. „Nechci pokračovat ve sporu, který by znamenal další čas, náklady a napětí,“ dodal.

Starosta Lišova čelí pokutě za projekty, kolegové po něm chtějí 1,7 milionu

Redakce iDNES.cz požádala ve čtvrtek ráno o vyjádření i tajemníka radnice Jana Pávka. Ten odkázal na místostarostu Otakara Chloubu (Socdem). Krátce na to se na facebooku objevila jím podepsaná tisková zpráva. Její znění a důvody pro rozhodnutí soudu kopírují ty uvedené Dvořákem.

„Město při uplatnění svého nároku postupovalo v souladu s doporučením kontrolního výboru a se svou povinností chránit veřejný majetek,“ napsal Chlouba s tím, že podstatné je, že soudní rozhodnutí záležitost vyjasnilo. Zmínil také, že žádný z účastníků nemá podle soudu právo na náhradu nákladů.

Dvořák však uvedl, že je připravený věnovat ze svého částku odpovídající tomu, co skutečně město zaplatilo za právní zastoupení. „Považuji to za férové řešení. Nechci, aby se tato záležitost dále promítala do městského rozpočtu, pokud tomu mohu osobně předejít,“ sdělil. Nyní se chce už znovu naplno soustředit na práci pro město.

Upozornil na to exstarosta

Pikantní je, že na kontrolní výbor se obrátil Dvořákův předchůdce a bývalý stranický kolega Jiří Švec. V červnu zmínil, že nechtěl být hmotně odpovědný za případnou škodu. „Nemám Pavla natolik rád, abych za něj chtěl něco platit,“ řekl.

Radní Jan Strnad (SNK Lišovsko) na facebooku po rozsudku připomněl, že částku mohl vymáhat už Švec z pozice starosty. „Rada na projekty nechvátala. Město mělo priority v dotačně podpořených investicích a na tyto akce nezbývaly peníze. Budovali jsme sportovní areál, městskou jídelnu, školní třídy,“ vypočítal.

Město odmítá rozšíření skládky. Pokud uspěje, lidé zřejmě opět začnou platit za odpad

Volby v Lišově vyhráli Nezávislí a lidovci, kteří získali pět mandátů, stejně jako VIZE 26, za niž kandidoval exstarosta Švec. O mandát méně si připsala Dvořákem vedená kandidátka SNK Lišovsko a SNK Proud. Dva mandáty má ODS a jeden Socdem a nezávislí kandidáti. Oba starostové z tohoto období se do zastupitelstva opět dostali.

Ustavující zastupitelstvo bude v pondělí 9. listopadu. Zatím ale stále není jasné, kdo město v dalších čtyřech letech povede. Lídr vítězného uskupení Jan Kresan však očekává, že na zasedání nové vedení navolí. „Jednáme se všemi stranami a nevíme, jak to dopadne. To říkám na rovinu,“ reagoval.

18. června 2026

Očekává tak velmi intenzivní víkend, jichž ostatně už mají za sebou několik. Situace se podle něj neustále přelévá z jedné strany na druhou. Kresan dále sdělil, že se bude ucházet o post starosty. „Myslím si, že jiná varianta ani ve hře není, problém je ve složení rady a bez rady nemáte starostu. Já se nebráním ničemu,“ doplnil.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Řidiči kvůli levnému benzinu blokují dopravu, starosta nabádá k prodloužení hadic

Místo v dopravní špičce. Kruhová křižovatka zcela ucpaná (27. října 2026).

V Plané nad Lužnicí na Táborsku kolabuje doprava kvůli vozidlům, která při čekání u čerpací stanice zablokují přilehlou okružní křižovatku. Město hledá řešení, podle policie je to věc řidičů.

Zapomenutý hřbitov. Z vody vystoupily další náhrobky, ukryté byly desítky let

Po Dolní Vltavici odhalila stále se snižující hladina Lipenské přehrady další...

V lipenské nádrži dál klesá hladina, a tak se po desítkách let objevily další dávno opuštěné náhrobky. Zatímco na konci léta to bylo v Dolní Vltavici, teď jsou vidět také u Frymburka na...

Rybáři spící ve stanu unikli otravě oxidem uhelnatým, zachránil je kapr

Záchranáři používají v terénu žluté detektory oxidu uhelnatého.

Jihočeští záchranáři mají za sebou neobvyklý zásah. V neděli krátce po třetí hodině ranní vyjížděly dvě posádky a vůz s lékařem na Třeboňsko k otravě tří lidí oxidem uhelnatým. Život jim...

Naše Česko míří v Budějovicích do opozice. Vládnout mohou OPB, STAN, ANO a Piráti

Volební štáb strany Naše Česko v Českých Budějovicích. Na snímku Martin Kuba....

„S hnutím Naše Česko do koalice v Českých Budějovicích nevstoupíme,“ oznámil dnes Tomáš Chovanec, lídr Občanů pro Budějovice (OPB), kteří pro komunální volby vytvořili společnou kandidátku se STAN....

Srážka osobáku s kamionem zastavila provoz u Sedlce, spolujezdkyně zemřela

U Sedlce se střetl kamion s osobním vozem. (2. října 2026)

Kvůli srážce osobního a nákladního vozu byla několik hodin neprůjezdná silnice I/20 u Sedlce na Českobudějovicku. Spolujezdkyni z osobního auta museli vyprostit hasiči, utrpěla vážná zranění, s nimiž...

Soud ubral, místo téměř dvou milionů starosta Lišova zaplatí necelých 200 tisíc

Jednání zastupitelstva v Lišově (červen 2026)

Okresní soud rozhodl, že požadovaná výše pokuty za chyby při dodání projektové dokumentace pro město není přiměřená. Starosta Pavel Dvořák za radnici uhradí i náklady na advokáta. Povolební...

6. listopadu 2026  16:21

Zapomenutý hřbitov. Z vody vystoupily další náhrobky, ukryté byly desítky let

Po Dolní Vltavici odhalila stále se snižující hladina Lipenské přehrady další...

V lipenské nádrži dál klesá hladina, a tak se po desítkách let objevily další dávno opuštěné náhrobky. Zatímco na konci léta to bylo v Dolní Vltavici, teď jsou vidět také u Frymburka na...

6. listopadu 2026  15:11

Soud zastavil insolvenci fotbalového Dynama. Spor o milion však pokračuje

Připravený. Budějovický stadion by měl za měsíc hostit první zápas, ve třetí...

Fotbalové Dynamo má za sebou důležitý výsledek týkající se insolvenčního řízení. Vrchní soud v Praze zamítl odvolání bývalého zaměstnance budějovického klubu Libora Matouška a potvrdil rozhodnutí...

6. listopadu 2026  11:24

Další pokuta pro Svět obrů. Budou další, dokud park neobjasní nakládání s odpady

Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Druhou pokutu, tentokrát ve výši 490 tisíc korun, dostal od České inspekce životního prostředí Svět obrů v zámeckém areálu v Chlumu u Třeboně na Jindřichohradecku. Nedávno mu stavební úřad zakázal...

6. listopadu 2026  9:43

Steinovi se už do Budějovic nevrátili. Připomínají je nové Kameny zmizelých

Dalších 10 kamenů zmizelých, které upomínají místa židovských rodin ve městě,...

Deset nových Stolpersteinů - kamenů zmizelých umístili badatelé z jihočeské pobočky Paměti národa do centra Českých Budějovic. Betonové kostky s mosaznou destičkou připomínají místa, kde naposledy ve...

5. listopadu 2026  16:45

Proč to tak dlouho trvá? Budějovice neznají skoro měsíc po volbách nové vedení

ilustrační snímek

Do ustavující schůze zastupitelstva se všechno stihne, ujišťoval ještě nedávno Tomáš Chovanec, lídr koalice Občanů pro Budějovice a STAN. Nakonec se budou snažit, aby měli koalici hotovou aspoň do...

5. listopadu 2026  12:06

Gymnazistům chyběly dílny, tak budou v zednickém kroužku opravovat kapličku

Biskupské gymnázium v Českých Budějovicích

Na Biskupském gymnáziu Jana N. Neumanna v Českých Budějovicích vzniká zednický kroužek. Škola tak reaguje na opakovanou zpětnou vazbu absolventů, jimž při studiu chyběly dílny a možnost naučit se...

5. listopadu 2026  9:03

Synové hrdinů z Nagana spolu? Ve Slovanu se možná potkají Hejduk s Čalounem

Hokejisté Matyáš a Lukáš (ve žlutém) Čalounovi v přípravném zápase v létě 2026,...

Slavná příjmení Čaloun a Hejduk v jednom týmu? Ne Jan a Milan, dvě hokejové legendy, dva olympijští vítězové, dva spoluhráči, dva kamarádi, dva ústečtí rodáci, nýbrž jejich synové se můžou potkat v...

4. listopadu 2026

Svět obrů stojí nelegálně, stavební úřad atrakci nikdy nepovolil. Nepřípustné, říká

Premium
Výstava modelů hmyzu a zvířat v nadživotních velikostech budí vášně. Majitel ji...

Stavební úřad v Třeboni rozhodl, že areál v Chlumu u Třeboně nemá potřebná povolení, navíc je v rozporu s územním plánem. Podle firmy je verdikt šikanózní, hodlá se proti němu odvolat a plánuje...

4. listopadu 2026

Jirsa pokračuje jako starosta Hluboké už od roku 1994, místostarostou opět Dlouhý

Starosta Tomáš Jirsa

Někteří současní starostové ještě ani nebyli na světě, když se jím poprvé stal Tomáš Jirsa (ODS) v Hluboké nad Vltavou. V čele města na Českobudějovicku je už od roku 1994, tedy 32 let. A teď může...

4. listopadu 2026  13:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Novou Lineckou čtvrť staví rok. Kraj už má povolení pro druhou fázi projektu

V širším centru Českých Budějovic, v bývalém areálu nemocnice, vzniká Nová...

Moderní centrum sociálních služeb roste v bývalém dolním areálu českobudějovické nemocnice, který se mění na Novou Lineckou čtvrť. Práce vyjdou na téměř 2,1 miliardy korun bez daně, zařízení má být...

4. listopadu 2026  9:27

O místo v týmu si napsala na Instagramu. Malá Japonka s velkou chutí na svíčkovou

Premium
Volejbalistka Kanon Miyakiová, hrající na pozici libera, je historicky první...

Projížděla sociální sítě, až se zastavila u obrázku tehdy nově vznikajícího volejbalového týmu žen v Českých Budějovicích. V České republice, v Evropě a tisíce kilometrů od jejího domova v Japonsku....

3. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×