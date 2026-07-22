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Dva druhy malých ryb jsou v ohrožení, s jejich záchranou mohou pomoci i lidé

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  11:46

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Rybník Hejtman. ilustrační snímek | foto: Tomáš Navara

Slunka obecná a piskoř pruhovaný, to jsou dvě malé ryby, které se teď před vyhynutím snaží zachránit vědci z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Opakuje se tak podobný příběh, jako když se dostal do stejných potíží v tůních a rybnících v Česku karas obecný. I tyto ryby, ač byly běžnou součástí české krajiny, přicházejí o své původní přirozené prostředí, a navíc je ohrožují invazní druhy.

Vědci také tentokrát žádají veřejnost o pomoc se záchranou. „Rybáři, majitelé rybníků či vodohospodáři mohou vědcům pomoci s pátráním po piskořovi a slunce. Stačí vyplnit jednoduchý formulář na webu zachrankarase.cz a nahlásit místa, kde tyto vzácné ryby pozorovali,“ informovala mluvčí biologického centra Daniela Procházková s tím, že se mohou zapojit i ti, kteří prostě jen mají rádi přírodu.

Slunka i piskoř dříve obývali pomalu tekoucí řeky, tůně, mokřady a slepá ramena. Slunka žila ve velkých hejnech, běžně se vyskytovala také v rybnících a byla důležitou součástí potravního řetězce.

Lávka na rybníku Hejtman (17. září 2025)
Piskoř pruhovaný
Slunka obecná
Piskoř pruhovaný
4 fotografie

Piskoř byl známý nejen rybářům jako odolná nástražní rybka, ale i lidem v domácnostech, kteří ho používali jako živý „barometr“ k předpovídání počasí. Dnes jsou oba druhy stále vzácnější a z mnoha lokalit už zcela zmizely.

Hlavní příčinou jejich úbytku je proměna krajiny a ztráta přirozených stanovišť. Tůně a slepá ramena zanikla v důsledku regulací řek a jejich průtoku, odvodňování krajiny nebo intenzivního zemědělského a rybničního hospodaření.

Slunku obecnou navíc ohrožuje nepůvodní střevlička východní, která s ní soupeří o potravu a zároveň přenáší nebezpečného rybího parazita. „S pomocí veřejnosti chceme zmapovat, kde ještě slunky a piskoři přežívají, stejně jako jsme hledali lokality s populacemi karase obecného,“ upozorňuje Marek Šmejkal z Biologického centra AV ČR, autor projektu Zachraň karase.

Karas obecný je na pokraji vyhynutí, lidé mohou pomoci s jeho záchranou

Do toho se dosud zapojilo 1 283 lidí, kteří nahlásili 1 245 lokalit s výskytem karasů. Celkem vědci následně zkontrolovali více než 350 lokalit, přičemž výskyt se potvrdil na čtvrtině z nich. Díky získaným poznatkům se navíc podařilo vrátit karase obecného do více než 30 vybraných vodních ploch, kde má šanci znovu vytvořit životaschopné populace.

O odchov a návrat karase obecného do české krajiny je velký zájem také mezi majiteli soukromých rybníčků a zahradních jezírek. Dosud se podařilo poskytnout násadu více než 50 zájemcům a další dvě desítky čekají na svou příležitost

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