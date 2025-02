Plácání i studená sprcha. Soud vychovatelce potvrdil podmínku za trestání dětí

Hlavní tah z Prahy na Tábor dnes ráno u Benešova uzavřela nehoda osobního a nákladního auta a dodávky. Jednoho lehce zraněného účastníka nehody záchranáři převezli do nemocnice. Řidič dodávky utekl,...

Další změny u dálnice D3, poblíž Budějovic postaví tři skladovací haly

Nedaleko Hosína nad Českými Budějovicemi vyroste další průmyslový areál. Haly by mohly stát do dvou let, zásobovat je bude denně až 150 nákladních aut. Příští zimu tam přibude také sídlo správy a...