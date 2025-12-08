Jihočeská ODS po odchodu Kuby. Začínají sněmy, stranu může převzít starosta Bauer

  12:52
Odchod hejtmana Martina Kuby z ODS způsobil u jihočeských občanských demokratů pořádnou bouři. Stranu po letech neopustil jen on jako šéf jihočeské buňky, ale s ním i drtivá většina krajských a českobudějovických zastupitelů. ODS má proto na blížících se oblastních sněmech jasnou prioritu stabilizovat a uklidnit situaci v celém regionu.
Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS | foto: Facebook/@KubaODS

Jan Bauer má sport jako životní styl a vnímá ho jako dobrého průvodce životem,...
Jihočeský hejtman Martin Kuba
Martin Kuba
Slavnostní příchod hostů na Pražský hrad. Na snímku hejtman Jihočeského kraje...
21 fotografií

První oblastní sněm se uskuteční už dnes v Prachaticích, odkud je také starosta města a poslanec Jan Bauer. Právě on by mohl být adeptem na nového předsedu občanských demokratů na jihu Čech. Jasno o tom bude 12. ledna po regionálním sněmu.

„Jako člen výkonné rady ODS jsem vyzval vedení strany ke společnému řešení aktuální situace v jižních Čechách. V následujících týdnech chceme být osobně a společně u všech klíčových jednání, vyslechnout členy a společně nastavit jasné kroky směrem ke stabilizaci. Jihočeská ODS má silnou tradici a pevné jádro, o které se můžeme opřít,“ konstatoval Bauer.

Chci to dělat jinak. Ekonomická strategie chybí. Kuba o konci v ODS i novém hnutí

Další oblastní sněm bude hned v úterý v Českém Krumlově a v úterý 16. prosince v Jindřichově Hradci, 5. ledna pak v Písku. „Termíny pro oblast Strakonic a Českých Budějovic budeme ještě upřesňovat,“ zmínil Jakub Skyva, mluvčí strany.

„Záleží mi na tom, aby jihočeská ODS znovu nabrala sílu a mohla uspět v komunálních volbách. Spolu s kolegy z vedení pro to uděláme všechno. A jistě to bude priorita i pro budoucí vedení, které vzejde z kongresu,“ uvedl Martin Kupka, místopředseda ODS a kandidát na předsedu strany.

Hejtman Kuba oznámil, že odchází z ODS
Jan Bauer má sport jako životní styl a vnímá ho jako dobrého průvodce životem, který dokáže nejen děti oddělit od mobilů a počítačů. V politice bojuje o co největší podporu sportu.
Jihočeský hejtman Martin Kuba
Martin Kuba
21 fotografií

Součástí plánovaných kroků je příprava lednových voleb delegátů na kongres ODS, nominace do centrálních orgánů i podpora jednotlivých místních a oblastních sdružení při organizačních změnách.

„Je důležité, že držíme pohromadě a pokračujeme. Jen tak dokážeme tuto situaci zvládnout a znovu posílit,“ uvedl Jiří Borovka, člen regionální rady ODS Jihočeského kraje.

Uspět hned v komunálu, pak do Sněmovny. Kuba pomalu odkrývá plány nového hnutí

Jako jeden z mála krajských a českobudějovických zastupitelů se od strany netrhl. Je pravděpodobné, že by se Borovka mohl stát novým šéfem ODS právě pro Budějovicko. A dost možná to bude on, kdo bude hlavní tváří při sestavování kandidátky ODS pro komunální volby na podzim příštího roku.

Martin Kuba oznámí název nového hnutí a jeho program až na začátku příštího roku. Přesun do tohoto uskupení potvrdilo 30 jihočeských krajských zastupitelů zvolených za ODS ze 34. V Budějovicích to bylo 14 ze 16.

