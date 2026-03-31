Starosta z ODS vyzval Kupku a stínovou vládu. Bouchněte do stolu, chybí vám razance

Lukáš Marek
  21:00
Opoziční ODS sestavila stínovou vládu a začíná s ní objíždět regiony. V úterý dorazila na jih Čech a uspořádala setkání s veřejností v českobudějovické restauraci Hoch Špalíček. Paradoxně v místě, které je v krajském městě letitou baštou a štábem hnutí ANO při sčítání volebních hlasů i dalších akcích. Také na to zazněla na začátku debaty narážka.

Předseda ODS Martin Kupka si při diskuzi vyslechl kritiku i pochvaly. „Jste slušný a pracovitý, ale chybí vám razance a měl byste umět bouchnout do stolu,“ vyzval ho starosta městyse Bernartice na Písecku Pavel Souhrada, který patří mezi zakládající členy občanských demokratů.

Salon českobudějovické restaurace, kde poslední březnový den ODS od 18 hodin uspořádala setkání s veřejností, byl už s předstihem zaplněný. Ukázalo se, že měla strana vybrat spíše větší prostory. Přes týden se po městě objevily plakáty s pozvánkou a lidé měli chuť debatovat a dorazili v hojném počtu.

Opoziční ODS sestavila stínovou vládu a začíná s ní objíždět regiony. 31. března 2026 dorazila na jih Čech a uspořádala setkání s veřejností v českobudějovické restauraci Hoch Špalíček. S Martinem Kupkou na snímku předseda jihočeské ODS Jiří Borovka.
Když se asi po půlhodině debaty předseda občanských demokratů zeptal, kolik je na místě členů strany a nestraníků, vypadalo to hrubým odhadem padesát na padesát. I proto byla atmosféra při debatě věcná a Kupka nemusel čelit žádným vyloženě osobním útokům.

„Musíme to zvládnout tak, aby všichni stihli sledovat fotbalový zápas naší fotbalové reprezentace,“ vtipkoval na začátku předseda ODS.

I tak ale kritika směrem k fungování ODS zazněla. Jedna z účastnic se ptala, co dělala strana posledních 12 let a proč fungovala tak, že je nyní v opozici a nemá příliš velkou sílu. Kupka na to reagoval, že za to také přijímá odpovědnost a že předchozí vláda nedokázala správně vysvětlit některé své kroky, aby je veřejnost lépe přijala.

Kupka ukázal novou stínovou vládu ODS. Navrhl snížení spotřební daně na paliva

„Současná vláda tak například zpochybňuje a jde proti naším rozhodnutím, které jsme udělali v důchodové reformě,“ uvedl Kupka. Řekl, že při současném nastavení je celý systém neudržitelný a oddálení odchodu do důchodu bylo racionálním krokem. Dnes podle něj na jednu penzi vydělává vlastně 3,5 člověka, což při demografickém vývoji klesne v roce 2050 na 1,5 člověka a celý systém bude neudržitelný.

„O to více musíme při tak nepopulárních opatřeních vše vysvětlovat. Teď jsme v opozici a máme na to více času a prostoru,“ vyzval šéf ODS.

ODS plánuje, jak zkrátit vzdělávání. Chce malou maturitu už po deseti letech

Starosta městyse Bernartice na Písecku Pavel Souhrada pak Kupkovi řekl, že by měl umět bouchnout do stolu. Na to šéf ODS zmínil, že není nutné mlátit do stolu, ale umět se třeba jasně a srozumitelně vymezit vůči aktuálním krokům vlády.

I tak se ale od dalších účastníků debaty vyslechl, že ANO je nyní kohoutem a ostatní jsou houfem kuřátek.

Kupka se vymezil proti Babišovi, ne proti ANO

Od českokrumlovské členky ODS, která je členkou strany od jejího založení v roce 1991, zazněl dotaz na možnou spolupráci s vládnoucím hnutím ANO. „Myslíte, kdyby třeba ODS získala 15 procent hlasů, že by byla možná spolupráce s hnutím ANO?“ ptala se.

„Rozhodně si to nedovedu představit s Andrejem Babišem,“ reagoval Kupka. Proti celému hnutí se ale nevymezil, což i pro účastníky debaty znamenalo zajímavou reakci. „My musíme posílit vlastní značku po rozpadu koalice SPOLU. Za dva tři roky se může odehrát spousta věcí. Situace může být úplně odlišná,“ uvedl dále. Patnáct procent podle něj mít strana nebude, ale bude to mnohem více, neskrýval ambice.

Nejčtenější

KVÍZ: Jak znáte Lipno a Orlík?

Lipno na letecké fotografii z roku 2013. V pravém dolním rohu je Přední Výtoň a...

Lipno, Orlík. Dvě velké vodní nádrže. Možná jste kolem nich někdy jeli, možná jste u nich byli na rekreaci či v dětství na táboře. Zkuste si v kvízu ověřit své znalosti, jak dobře tyto dvě důležité...

Konec Portugalců v Budějovicích. Trenéři dostali okamžitou výpověď

Trenér Českých Budějovic Pedro Resende.

Fotbalové České Budějovice budou mít nové trenéry. Klub o víkendu s okamžitou platností ukončil spolupráci s portugalskou dvojicí Pedro Resende - Nuno Costa. Dynamo nebylo spokojené hlavně s poslední...

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

Komentáře neřeším, je to stoka, tvrdí žena ve výboru fotbalového klubu z páté ligy

Mynářová v Roudném zároveň bydlí (27. března 2026).

Pavla Mynářová si k prostředí v realitách přidala i fotbal. Vstoupila do výkonného výboru Malše Roudné. V klubu hrajícím pátou ligu na jihu Čech ovládá marketing. Fotbal ji baví, hrají ho všechny...

Skočil do vody a ochrnul. Chybí mi, že se nemůžu prát s ocelí, vyznává se kovář

Premium
Daniel Černý má ve svém pokoji speciální přístroje, na nichž cvičí. Před třemi...

Kovář Daniel Černý sbíral zkušenosti po Evropě. Pak se vrátil na jih Čech, své umění předváděl v Nových Hradech. Před třemi lety ale ochrnul. Nyní rehabilituje a doufá v návrat k řemeslu. „Už se...

Vykácené duby zpevňovaly svah. Tak se aspoň omluvte, požadovali místní

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Boršov nad Vltavou na Českobudějovicku v posledních týdnech žije kauzou vykácených vzrostlých dubů na okraji obce. K zemi jich údajně šlo zhruba 50, některé prý byly i více než 200 let staré. Na...

31. března 2026  15:25

Resende vždy zůstal svůj, s vedením měl ale neshody. Fanoušky loučení mrzí

Českobudějovický trenér Pedro Resende

Od prvního do posledního momentu zůstal svůj. Vždy s pozdravem podal ruku, zeptal se, jak se máte. I k hráčům byl férový, šli za ním. Získal si i fanoušky. Potkávali ho často v centru Českých...

31. března 2026  13:30

Řidič kamionu s vrtnou soupravou odmítl vážení, dostal pokutu sto tisíc korun

Přetížený kamion s vrtnou soupravou

Dopravní policisté na dálnici D3 nedaleko Českých Budějovic zpozorovali zjevně přetížený kamion. Odklonili ho na odpočívku, kde řidiče vyzvali ke kontrolnímu vážení. To šofér odmítl. Dostal za to...

31. března 2026  11:08

Šéf jihočeského fotbalu: Ať viníci navždy zmizí. Kauza je průřez společností

Tomáš Pintér, předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu a starosta Plané...

Přesně týden se český fotbal vzpamatovává z odhalení velké korupční kauzy. Její vyšetřování a dopady budou trvat dlouho a pocítí to i v regionech, kterých se věc primárně netýká. „Z 360 tisíc členů...

31. března 2026

Tábor pokračuje v boji s přemnoženými havrany, nechal odstranit stovku hnízd

Havrani si staví hnízda na několika místech v Táboře.

Táborská radnice pokračuje v boji proti havranům ve městě. Ze stromů už nechala odstranit zhruba sto hnízd, nejvíc za poslední roky. Musí chvátat, jakmile se v nich objeví vejce, zákon už jejich...

31. března 2026  9:28

Tuberkulóza na jihu Čech loni sílila, jednou z příčin je i příliv cizinců

Tmavé skvrny na rentgenovém snímku plic jsou příznakem akutní plicní

Patnáct českých občanů, čtrnáct Ukrajinců a jeden člověk maďarské národnosti. To je podle jihočeských hygieniků (KHS) skladba třicítky lidí, u kterých se loni v kraji potvrdila tuberkulóza. Oproti...

30. března 2026  16:22

Hokejisté zahájí domácí turnaj EHT v Českých Budějovicích duelem proti Finsku

Čeští hokejisté mávají fanouškům.

Hokejová reprezentace zahájí České hry, domácí turnaj série Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích nově s názvem Fortuna Hockey Games, ve čtvrtek 30. dubna duelem proti Finsku. Začne v 18 hodin. V...

30. března 2026  14:01

České Budějovice povede Papavasiliou. Jako první Kypřan hrál v Premier League

Nikolas Kalakoutis (vlevo) a Nikodimos Papavasiliou, noví trenéři Budějovic.

Po nečekaném konci portugalského trenéra Pedra Resendeho mají fotbalisté Českých Budějovic nového kouče. Stal se jím kyperský trenér Nikodimos Papavasiliou, který jako první Kypřan nastoupil v...

30. března 2026  13:52

Vrtulník využít nemohli, zraněného dělníka snesli z rozestavěného domu pomocí jeřábu

Pacienta uložili do transportní vany a za nepřetržité monitorace životních...

Netradiční zásah mají za sebou českobudějovičtí záchranáři a hasiči. V pátek vyjeli k dělníkovi, který se zranil při pádu na stavbě bytového domu. Z ochozu vysoko nad zemí ho snesli za pomoci jeřábu,...

30. března 2026  13:43

Může za pokácení zdravých dubů, obviňují exstarostu. Ten teď žádá omluvu

Obec nechala na okraji Boršova nad Vltavou vykácet zhruba 50 dubů. (březen 2026)

Vedení Boršova nad Vltavou nechalo vykácet na okraji obce zhruba padesát dubů. Mělo jít o plánovaný pěstební zásah s tím, že obec hospodaří podle zákona a pod odborným dohledem lesního hospodáře....

30. března 2026  9:35

KVÍZ: Jak znáte Lipno a Orlík?

Lipno na letecké fotografii z roku 2013. V pravém dolním rohu je Přední Výtoň a...

Lipno, Orlík. Dvě velké vodní nádrže. Možná jste kolem nich někdy jeli, možná jste u nich byli na rekreaci či v dětství na táboře. Zkuste si v kvízu ověřit své znalosti, jak dobře tyto dvě důležité...

vydáno 30. března 2026

Českobudějovičtí volejbalisté jsou v extraligovém semifinále, Kladno končí

Josef Leština z Českých Budějovic se raduje.

Českobudějovičtí volejbalisté jsou prvními semifinalisty extraligy. Čtvrtfinálovou sérii s Kladnem vyhráli 3:0 na zápasy, postup do bojů o medaile zpečetili domácím vítězstvím 3:1.

29. března 2026  22:03

