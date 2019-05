Udržme v Budějovicích nejlepší učitele, říká ODS. Ředitelé návrh kritizují

„Měli bychom usilovat o to, aby ti nejlepší učitelé učili v Českých Budějovicích. Potýkáme se se stárnutím pedagogů napříč všemi obory a například v technických oborech vznikají mezery. Pokud nepřipravíme podmínky pro přijímání absolventů pedagogických fakult, čeká nás v budoucnu problém,“ říká předseda jihočeské ODS a městský zastupitel Martin Kuba.

Motivovat by je měl zejména jednorázový příspěvek ve výši 150 tisíc korun, který by čerstvě přijatí mladí učitelé měli rozdělený do tří let. Podmínkou ale je, aby právě stejně dlouhou dobu na jedné ze škol ve městě odučili, jinak jim bude podpora krácena. Výrazným lákadlem by pro uchazeče pak měla být zejména možnost bydlení v městském bytě za nájemné v symbolické částce.

Podle děkanky Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity a městské zastupitelky Dagmar Škodové Parmové (ODS) je třeba absolventy u učitelství udržet.

„Často se stává, že nakonec odejdou do jiného odvětví. O kvalitní absolventy je mezi firmami obrovská poptávka a město s krajem musí dát najevo, že o ně opravdu stojí. Ředitelé základních škol v současnosti řeší problém se stárnutím populace a to se týká i učitelských řad,“ vysvětluje Škodová Parmová.

S návrhem ODS ale nesouhlasí někteří ředitelé základních škol. Podle nich je návrh jen plácnutím do vody a nezohledňuje řadu věcí, které se s problematikou kvalitního učitelství pojí.

Dobrý učitel se pozná až po delší praxi, říká ředitel

„Upřímně si myslím, že je nemožné posoudit, kdo je nejlepší absolvent pro vykonávání učitelské praxe. Dobrý učitel musí umět děti zaujmout a vysvětlit jim látku. To se zjistí až po nějaké delší praxi. Návrhu v této podobě moc nerozumím,“ podotýká ředitel Základní školy Máj I Luboš Staněk.

Týkat by se to mohlo i učitelů technicky zaměřených oborů, kterých je nedostatek v celé republice.

„Umím si představit podporu města v případě získávání absolventů těchto učitelských oborů, kde jsou nějaké rezervy, ale v takové podobě mi návrh moc smysl nedává. Je to běh na dlouhou trať, a ne problém, který se dá vyřešit ze dne na den, jak si ODS představuje. Určitě jsem rád, že občanští demokraté mají zájem na vzdělávání ve městě, ale podle mě tohle není ta správná cesta,“ nesouhlasí s návrhem náměstek budějovického primátora v oblasti školství Viktor Vojtko (STAN). Od ředitelů škol má podle svých slov informace, že větší problémy se sháněním technicky zaměřených učitelů nemají.

Návrh probrali zástupci ODS i s děkankou Pedagogické fakulty Helenou Koldovou. Ta návrh vítá, ale staví se k němu s rezervou.

„Iniciativa je správným motivačním záměrem, pokud nejde pouze o politické proklamace. Koncepci podpory začínajících učitelů, kvalitních absolventů pedagogických fakult a škol připravujících učitele má jistě ve svých strategických záměrech region, město i ministerstvo školství. Se zástupci Budějovic o základních postupech na podporu rozvoje školství intenzivně jednáme. Bude záležet na kritériích, která budou zvolena jako určující pro přiznání podpory,“ míní Koldová.

Upozorňuje, že vedle označení jako „nejlepší absolvent“, je důležité myslet i na chybějící aprobace nebo učitele přírodovědných předmětů.