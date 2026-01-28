Zavážení odkališť na Českobudějovicku končí, lidem se uleví od prachu a dopravy

Autor:
  9:04
Největší dírou na odpady v Evropě nazývají někteří lidé rozlehlý areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník na Českobudějovicku. Ve druhé polovině 20. století sloužil jako úpravna uranových rud, pak následovalo zavážení odkališť odpady, které nyní státní podnik Diamo Ralsko ukončil.
Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových...

Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových rud. (28. ledna 2026) | foto: Petr Lundák, MF DNES

Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových...
Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových...
Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových...
Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových...
11 fotografií

Starostové okolních obcí si oddechli, dál totiž místo čeká jen sanace biologicky nezávadným materiálem a na závěr zatravnění. Na části se připravuje stavba solární elektrárny.

Kalojemy bývalého provozu MAPE přitom po roce 1991 fungovaly jako jámy na skládku průmyslových odpadů. Podle mluvčího Diama Tomáše Indree museli tuto koncepci zavést vzhledem k obrovským prostorám. Plnili je odpady s výjimkou těch nebezpečných.

„Proces tohoto zavážení končí. Pokračovat bude jen sanace,“ uvedl Indrei.

Odkaliště u Mydlovar stále zapáchá, i když měl odér na konci září zmizet

Po 35 let sledovaly likvidaci ekologické zátěže dotčené obce. Většinou jsou členy sdružení Zbudovská blata a jako prioritu rozvoje si stanovují péči o přírodu a cestovní ruch. Podle jejich vedení jim v takové strategii zdlouhavé zavážení kalojemů bránilo. Desítky let obyvatele obcí Zahájí, Olešník, Mydlovary nebo Dívčice obtěžovala těžká doprava, prach a smog. Někdy i zápach ze sirovodíku.

„Zavážení sice končí, ale vlastní sanace bude pokračovat ještě asi deset let,“ potvrdila starostka Mydlovar Renata Gondeková.

Pro dotčené obce to znamená konec zmiňovaných nepříjemností a zároveň jistotu, že sanované pozemky nebude nikdy možné využít ani zemědělsky, ani na bytovou výstavbu. Pro ně jsou prakticky mrtvé. Stále tu jsou stopy radiace. Podle Diama se teď budou kalojemy překrývat jílovitou vrstvou a potom plocha zaroste trávou, jak už je vidět na části areálu.

Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových rud. (28. ledna 2026)
Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových rud. (28. ledna 2026)
Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových rud. (28. ledna 2026)
Areál mezi obcemi Mydlovary a Olešník sloužil pro chemickou úpravu uranových rud. (28. ledna 2026)
11 fotografií

Vlastní rekultivace představuje plochu 300 hektarů, podle údajů ministerstva životního prostředí je však ekologicky zatížených až 900 hektarů. Pro představu obec Mydlovary má katastr o rozloze 413 hektarů a zasažená odkališti včetně ochranných pásem je zhruba šestina plochy.

Chemická úpravna uranových rud zpracovala mezi lety 1962 a 1991 skoro 17 milionů tun materiálu a zanechala po sobě stopy kyseliny sírové, která se při úpravě používala, a radonového záření. Na zavážení kalojemů se využilo 22 milionů tun materiálu, což stálo několik miliard korun. Podílely se na tom soukromé firmy, například OK Projekt nebo Quail s rakouským kapitálem.

Druh ukládaného odpadu při závozu kritizovaly hlavně ekologické spolky. Podle nich v jámách končil nepohodlný a zakázaný odpad také ze zahraničí.

Diamo přitom přiznává, že se do nich sypaly třeba staré pneumatiky, teplárenský popílek a v poslední době i sádrokartonové desky. Podle nezávislého odborníka a analytického chemika Jaroslava Švehly, který rekultivaci sleduje od jejího počátku, byla právě sádra reagující s kyselinou sírovou příčinou vzniku sirovodíku.

Vagony místo kamionů. Jihočeské obce se těší na klid kolem Mydlovar

K námitkám vydal podnik Diamo v lednu tiskové prohlášení. Uvádí v něm, že únik sirovodíku je zažehnaný, protože zasypali lagunu, kde se tvořil. V dokumentu se také píše, že ukotvení panelů plánované fotovoltaické elektrárny nenaruší jílovou sanační vrstvu.

Zpráva rovněž vyvrací obavy z radiace, kterou stále sledují měřicí přístroje Státního ústavu pro jadernou bezpečnost, nebo ze zhoršení kvality spodních vod. Tu monitorují desítky kontrolních vrtů.

Fotovoltaickou elektrárnu připravuje na 140 hektarech společnost ČEZ. Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby jde o území, které se na jiné využití nehodí.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Rarita zbraňové amnestie, nálezce odevzdal německou karabinu za milion korun

Letošní zbraňová amnestie přinesla policistům z Českých Budějovic mimořádný...

Raritní kousek z druhé světové války odevzdal nálezce na policii v Českých Budějovicích při letošní zbraňové amnestii. Hodnota karabiny Volkssturmu (lidové domobrany) VG‑45, které v Česku...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Za hodinu projelo u výstaviště na žlutou či červenou sto řidičů, brzy to bude za pokutu

Křižovatka u výstaviště v Budějovicích (23. ledna 2026).

Budějovická radnice letos spustí kamerový systém, který umožní trestat řidiče za přestupky na frekventované křižovatce Husovy třídy a ulice Na Dlouhé louce. Díky dálnici je tam provoz plynulejší, ale...

Na jihu Čech se bouralo kvůli ledovce, nehoda zavřela i dálnici D3 u Tábora

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Nebezpečná ledovka dělala v pondělí ráno problémy na jihočeských silnicích. Komunikace namrzaly zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silničáři nabádali řidiče k opatrnosti....

Anonym hrozil výbuchem školám na Českokrumlovsku, vyjela do nich i zásahovka

Anonym v Kaplici vyhrožuje základním školám výbuchem, zasahuje policie (20....

Do obou základních škol v Kaplici na Českokrumlovsku vyjeli dnes ráno policisté, včetně zásahové jednotky. Školám prostřednictvím elektronické pošty pohrozil anonym výbuchem. Děti jsou v bezpečí...

Překročil rychlost v obci, pak chtěl hlídce ujet. Policisté ho vytlačili ze silnice

Policisté vytlačili ze silnice vůz, který pronásledovali. (27. ledna 2026)

Několik přestupků v rychlém sledu napáchal dvaapadesátiletý muž na Jindřichohradecku. Vše začalo tím, že překročil povolenou rychlost v obci. Když ho policisté zastavili, odmítl test na alkohol a...

27. ledna 2026  16:45

Lidé hlásí potíže s virtuálními jízdenkami MHD. Podejte reklamaci, radí podnik

Novinka v českobudějovické MHD. Přepraví až 115 cestujících, nabízí plně...

Někteří cestující v českobudějovické MHD čas od času upozorňují, že špatně funguje nákup virtuálních jízdenek přímo v autobusech a trolejbusech. V porovnání s tím, kolik lidí platí jízdenku kartou ve...

27. ledna 2026  13:24

Úzkokolejka získala povolení pro jízdu na obou tratích. Ty je ale nutné opravit

Lokomotivy i vagony stojí na nádraží v Jindřichově Hradci.

Majitel jindřichohradecké úzkokolejky Albert Fikáček chce vyjet na obě traťové větve vyjet do Velikonoc. Se zástupci Jihočeského kraje i Kraje Vysočina nyní projednává objednávky opravy, provozu...

27. ledna 2026  9:44

Každý nemůže být takový kaskadér jako já. Cibulka o své odvážné hře, NHL i zranění

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice.

Jeho styl není nic pro kardiaky. Tu drzá klička, elegantní stahovačka nebo riskantní přihrávka, a to klidně i v pozici, kdy už je za ním jen brankář. Budějovický obránce Tomáš Cibulka se toho však...

27. ledna 2026  8:59

Do obchodního centra přinesl nože a maketu pistole. Policie mladíka záhy zadržela

Mladíka, který se v OC IGY v Českých Budějovicích pohyboval s noži a předmětem...

V podvečerních hodinách spustil policejní manévry v OC IGY v Českých Budějovicích mladík, který se v prostorách centra pohyboval s noži a předmětem připomínajícím pistoli. Jeho chování ale neuniklo...

26. ledna 2026  21:21

Portugalec za Portugalce. Dynamo opustil asistent, míří do ženské ligy v Číně

Trenéři Budějovic Pedro Resende (vlevo) a Miguel Santos.

Fotbalové České Budějovice v zimní přestávce mění jednoho z trenérů. V triu Portugalců skončil asistent Miguel Santos, který však byl kvůli absenci potřebné licence u Pedra Resendeho vedený v zápise...

26. ledna 2026  19:27

Třídírnu odpadu vydávají za logistické centrum, popudil část obce plánovaný areál

Areál má vyrůst u dálnice D3 na katastru Hůr.

Logistické centrum firmy FCC je v souladu s územním plánem obce Hůry u Českých Budějovic. Část místních je proti. Vadí jim už samotný název, který je podle nich zavádějící. Tvrdí, že ve skutečnosti...

26. ledna 2026  16:57

Rychlá jízda a pak náraz do stromu. Řidič na místě zemřel, nebyl připoutaný

Nehoda se stala na silnici I/4 kousek za Vimperkem směrem na Čkyni. (25. ledna...

První tragická nehoda letošního roku na Prachaticku se stala v neděli odpoledne kousek za Vimperkem. Třiašedesátiletý řidič ve Škodě Superb tam vylétl ze silnice a narazil do stromu. Policisté při...

26. ledna 2026  14:19

Na jihu Čech se bouralo kvůli ledovce, nehoda zavřela i dálnici D3 u Tábora

Na dálnici D3 na Táborsku se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. (26....

Nebezpečná ledovka dělala v pondělí ráno problémy na jihočeských silnicích. Komunikace namrzaly zejména na Českokrumlovsku, Prachaticku, Písecku a Strakonicku. Silničáři nabádali řidiče k opatrnosti....

26. ledna 2026  6:34,  aktualizováno  10:48

Oblékají zaměstnance bank i nemocnic. Ušijeme jakýkoli oděv, říká podnikatel

Kateřina Jiroutová a Jiří Vávra, Vavi

Jiří Vávra z Vimperka na Prachaticku se svojí budoucností v textilním odvětví potkal už jako hodně malý. „Chodil jsem do školky Šumavanu, který v minulosti vyráběl košile a pyžama,“ zavzpomínal na...

26. ledna 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ústí pokračuje v krasojízdě ligou, Písek poprvé v sezoně zdolal vicemistra Brno

Ústecký Isaac Davidson (vlevo) a Dominik Heinzl z Ostravy

Ústečtí basketbalisté pokračují v krasojízdě ligou. V neděli doma smetli Ostravu 105:82 a připsali si už osmé vítězství z posledních 10 zápasů. Stovku při vstupu do nadstavbové skupiny A1 nadělil...

25. ledna 2026  21:46

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

25. ledna 2026  14:50,  aktualizováno  20:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.